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В Петербурге проработают вопрос перехода на удалённый режим работы

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил проработать вопрос о переходе на удалённую работу в связи с ростом случаев заболевания коронавирусом. Об этом Беглов сообщил в еженедельном радиообращении.В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

Беглов поручил подготовить предложения по переходу на удаленку

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил проработать вопрос о переходе на удаленную работу в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.
Интерфаксвчера в 11:23
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RT на русском

В Петербурге проработают вопрос перехода на удалённый режим работы

RT на русскомвчера в 13:08
МИР 24

Губернатор Петербурга поручил проработать вопрос о переходе на удаленную работу

МИР 24вчера в 12:30
ФедералПресс

Александр Беглов поручил готовиться к переходу на удаленку

ФедералПрессвчера в 12:27
Znak.com

Беглов поручил подготовить предложения по переходу на удаленку

Znak.comвчера в 11:54
Gazeta.SPb

Беглов поручил подготовить сотрудников Смольного к переходу на удаленку

Gazeta.SPbвчера в 11:51
Эхо Москвы

Губернатор Петербурга поручил подготовить предложения по переходу на удалёнку

Эхо Москвывчера в 11:31
Интерфакс - Россия

Губернатор Петербурга поручил подготовить предложения по переходу на удаленку

Интерфакс - Россиявчера в 11:19

PwC назвала заработавших на рынке развлечений во время пандемии

В 2019 году объем всей медиаиндустрии в России составил $23 млрд, а в 2024-м этот показатель достигнет $29,7 млрд, сообщил РБК представитель консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers (PwC), комментируя итоги своего исследования, посвященного этому рынку (есть у РБК).
PwC назвала заработавших на рынке развлечений во время пандемии
РБКвчера в 16:35

Фотографии скудного завтрака бойцов ВСУ шокировали украинцев

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ФАНвчера в 13:36

Студия Hangar 13 выпустила ремейк Mafia: Definitive Edition

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Astera25 сентября в 14:00
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RT на русскомвчера в 14:51
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