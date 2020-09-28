В Петербурге проработают вопрос перехода на удалённый режим работы
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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил проработать вопрос о переходе на удалённую работу в связи с ростом случаев заболевания коронавирусом. Об этом Беглов сообщил в еженедельном радиообращении.В источнике
С чего всё началось
Беглов поручил подготовить предложения по переходу на удаленку
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил проработать вопрос о переходе на удаленную работу в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.
Интерфаксвчера в 11:23
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Губернатор Петербурга поручил подготовить предложения по переходу на удалёнку
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Губернатор Петербурга поручил подготовить предложения по переходу на удаленку
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