Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
RT на русском
RT на русском

В Петербурге проработают вопрос перехода на удалённый режим работы

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил проработать вопрос о переходе на удалённую работу в связи с ростом случаев заболевания коронавирусом. Об этом Беглов сообщил в еженедельном радиообращении.В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

Беглов поручил подготовить предложения по переходу на удаленку

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил проработать вопрос о переходе на удаленную работу в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.
Интерфаксвчера в 11:23
Подробнее о событии
RT на русском

В Петербурге проработают вопрос перехода на удалённый режим работы

RT на русскомвчера в 13:08
МИР 24

Губернатор Петербурга поручил проработать вопрос о переходе на удаленную работу

МИР 24вчера в 12:30
Интерфакс - Россия

Губернатор Петербурга поручил подготовить предложения по переходу на удаленку

Интерфакс - Россиявчера в 11:19
Znak.com

Беглов поручил подготовить предложения по переходу на удаленку

Znak.comвчера в 11:54
Gazeta.SPb

Беглов поручил подготовить сотрудников Смольного к переходу на удаленку

Gazeta.SPbвчера в 11:51
Эхо Москвы

Губернатор Петербурга поручил подготовить предложения по переходу на удалёнку

Эхо Москвывчера в 11:31
ФедералПресс

Александр Беглов поручил готовиться к переходу на удаленку

ФедералПрессвчера в 12:27

ЦБ продлил до конца года срок перевода пенсий на карты МИР

Центробанк продлил до конца 2020 года срок перевода пенсий и социальных начислений на карту МИР, сообщила директор департамента национальной платёжной системы ЦБ Алла Бакина в эфире телеканала «Россия 1».
RT на русскомвчера в 14:51
205

Макрон потребовал от России предоставить объяснения по делу Навального

Выводы по ситуации с Алексеем Навальным должны быть сделаны исходя из информации, которую предоставит Россия, или ее отказа предоставить объяснения, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
РИА Новостивчера в 15:39
629

Минобороны: боевики готовят провокации с химоружием в Идлибе и Алеппо

Дамаск, 28 сентября 2020, 22:26 — REGNUM Боевики террористических группировок планируют осуществить провокации с применением отравляющих веществ в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо, сообщил 28 сентября на брифинге заместитель начальника российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Гринкевич.
REGNUMвчера в 15:26

Фонд кино утвердил список фильмов для финансовой поддержки

Совет Фонда кино под председательством советника президента РФ Владимира Толстого принял решение о том, что поддержит 25 фильмов из числа проектов организаций кинематографии, не входящих в число кинокомпаний - лидеров отечественного кинопроизводства.
Российская газетавчера в 12:12
5

Series X заберет 20% от хранилища 1 ТБ для файлов системы

Появилась информация о том, что консоль Xbox Series X резервирует почти 20 процентов своего внутреннего хранилища SSD объемом 1 ТБ для операционной системы, оставляя при этом около 800 ГБ для использования программного обеспечения.
МИТвчера в 14:39
6

ВВС США вывели из Британии стратегические бомбардировщики B-52H

Вашингтон, 28 сентября 2020, 17:45 — REGNUM Группа стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress, которая была временно размещена на авиабазе в Британии, вернулась на территорию США, сообщает 28 сентября пресс-служба Военно-воздушных сил США.
REGNUMвчера в 10:45
10

В севастопольских школах и университете выявлены очаги коронавируса

В Севастопольском государственном университете и двух учреждениях среднего образования были выявлены очаги новой коронавирусной инфекции, об этом в ходе аппаратного совещания в правительстве региона заявила специалист севастопольского отделения Роспотребнадзора Зарема Смаилова.
ForPostвчера в 08:00
13

Эрдоган пригрозил Армении поддержкой Азербайджана

Анкара, 28 сентября 2020, 14:46 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что «со всей решимостью» поддержит Азербайджан, если Армения не покинет свои позиции в Нагорном Карабахе, сообщает 28 сентября агентство «Анадолу».
REGNUMвчера в 07:46
2,1K