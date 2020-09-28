Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил проработать вопрос о переходе на удалённую работу в связи с ростом случаев заболевания коронавирусом. Об этом Беглов сообщил в еженедельном радиообращении.

С чего всё началось Беглов поручил подготовить предложения по переходу на удаленку Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил проработать вопрос о переходе на удаленную работу в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Интерфакс вчера в 11:23