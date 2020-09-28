В Петербурге проработают вопрос перехода на удалённый режим работы
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил проработать вопрос о переходе на удалённую работу в связи с ростом случаев заболевания коронавирусом. Об этом Беглов сообщил в еженедельном радиообращении.В источнике
С чего всё началось
Как сообщает
пресс-служба Смольного, «в европейских странах вновь начался большой подъем заболеваемости, есть рост и в некоторых российских регионах».
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