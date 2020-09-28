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В Петербурге проработают вопрос перехода на удалённый режим работы

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил проработать вопрос о переходе на удалённую работу в связи с ростом случаев заболевания коронавирусом. Об этом Беглов сообщил в еженедельном радиообращении.В источнике
С чего всё началось
Как сообщает
 пресс-служба Смольного, «в европейских странах вновь начался большой подъем заболеваемости, есть рост и в некоторых российских регионах».
Собака.ruвчера в 11:44
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АБН

В Смольном готовятся к переводу учреждений на «дистанционку»

АБНвчера в 12:34
КП - Санкт-Петербург

Губернатор Санкт-Петербурга предложил перевести бюджетников на удаленку

КП - Санкт-Петербургвчера в 11:42
Фонтанка.Ру

Беглов ждет предложений по отправке бюджетников на удалёнку. И рекомендует остальным

Фонтанка.Рувчера в 11:33
Петербургский дневник

Губернатор распорядился подготовить предложения о переводе чиновников на удаленную работу

Петербургский дневниквчера в 11:36
78.ru

Беглов предложил отправить всех чиновников и бюджетников на удалёнку

78.ruвчера в 11:35
Телеканал Санкт-Петербург

Александр Беглов поручил членам городского правительства подготовить предложения о переводе сотрудников на удаленную работу

Телеканал Санкт-Петербургвчера в 11:38
DP.RU

Смольный планирует перевод чиновников на удалённую работу

DP.RUвчера в 11:22

Додон попросил Путина восстановить транспортное сообщение с Молдавией

Молдавский лидер Игорь Додон после видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что попросил его восстановить авиационное и железнодорожное сообщение между странами.
Додон попросил Путина восстановить транспортное сообщение с Молдавией
РИА Новостивчера в 10:18
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В ЕС одобрили расширение санкций против России из-за Крымского моста

Ранее ТАСС со ссылкой на европейский дипломатический источник сообщил, что послы ЕС согласовали включение двух человек и четырех юрлиц в санкционный список против России за участие в строительстве Крымского моста.
Ведомостивчера в 08:36
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В Карабахе подсчитали потери, понесенные при атаке Азербайджана

Около 6.00 27 сентября Азербайджан перешел в наступление вдоль всей линии разграничения и начал артобстрел населенных пунктов в Нагорном Карабахе, в том числе обстреливается столица республики.
Евразия Daily27 сентября в 06:56

Экс-министр обороны Украины заявил об упущенном шансе с Крымом

Кузьмук заверил, что неудачи тогдашнее руководство военного ведомства решило списать на неготовность армии, а после упущенного «шанса» сохранить Крым власти якобы начали плодить мифы и обвинять предшественников.
Известия19:30
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Макрон потребовал от России предоставить объяснения по делу Навального

Выводы по ситуации с Алексеем Навальным должны быть сделаны исходя из информации, которую предоставит Россия, или ее отказа предоставить объяснения, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
РИА Новостивчера в 15:39
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Обвиняемый по делу MH17 отрицает причастность к запуску ЗРК «Бук»

Обвиняемый по делу о крушений Boeing (рейс МН17) на Украине в 2014 году россиянин Олег Пулатов заявил защите, что не причастен к транспортировке ЗРК "Бук", которым, по мнению прокуратуры, мог быть сбит самолет, и не отдавал приказ о его запуске, заявила адвокат Сабине тен Дуссхате в ходе слушаний суда в Нидерландах в понедельник.
РИА Новостивчера в 05:09
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Торговая сделка КНР и США не выполняется

Торговая сделка КНР и США не выполняется Торговая сделка между США и Китаем, заключенная в январе 2020 года по итогам длительных переговоров, фактически не исполняется: закупки по товарам, перечисленным в соглашении (а это около 70% китайского импорта из США), составляют около 50% от плана, подсчитали эксперты Peterson Institute for International Economics (PIIE).
Коммерсантъвчера в 13:10