Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
RT на русском
RT на русском

В Петербурге проработают вопрос перехода на удалённый режим работы

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил проработать вопрос о переходе на удалённую работу в связи с ростом случаев заболевания коронавирусом. Об этом Беглов сообщил в еженедельном радиообращении.В источнике
С чего всё началось
Как сообщает
 пресс-служба Смольного, «в европейских странах вновь начался большой подъем заболеваемости, есть рост и в некоторых российских регионах».
Собака.ru11:44
Подробнее о событии
АБН

В Смольном готовятся к переводу учреждений на «дистанционку»

АБН12:34
DP.RU

Смольный планирует перевод чиновников на удалённую работу

DP.RU11:22
Телеканал Санкт-Петербург

Александр Беглов поручил членам городского правительства подготовить предложения о переводе сотрудников на удаленную работу

Телеканал Санкт-Петербург11:38
Петербургский дневник

Губернатор распорядился подготовить предложения о переводе чиновников на удаленную работу

Петербургский дневник11:36
78.ru

Беглов предложил отправить всех чиновников и бюджетников на удалёнку

78.ru11:35
Фонтанка.Ру

Беглов ждет предложений по отправке бюджетников на удалёнку. И рекомендует остальным

Фонтанка.Ру11:33
КП - Санкт-Петербург

Губернатор Санкт-Петербурга предложил перевести бюджетников на удаленку

КП - Санкт-Петербург11:42

Обвиняемый по делу MH17 отрицает причастность к запуску ЗРК «Бук»

Обвиняемый по делу о крушений Boeing (рейс МН17) на Украине в 2014 году россиянин Олег Пулатов заявил защите, что не причастен к транспортировке ЗРК "Бук", которым, по мнению прокуратуры, мог быть сбит самолет, и не отдавал приказ о его запуске, заявила адвокат Сабине тен Дуссхате в ходе слушаний суда в Нидерландах в понедельник.
РИА Новости05:09
57

ЦБ продлил до конца года срок перевода пенсий на карты МИР

Центробанк продлил до конца 2020 года срок перевода пенсий и социальных начислений на карту МИР, сообщила директор департамента национальной платёжной системы ЦБ Алла Бакина в эфире телеканала «Россия 1».
RT на русском14:51
149

Фонд кино утвердил список фильмов для финансовой поддержки

Совет Фонда кино под председательством советника президента РФ Владимира Толстого принял решение о том, что поддержит 25 фильмов из числа проектов организаций кинематографии, не входящих в число кинокомпаний - лидеров отечественного кинопроизводства.
Российская газета12:12

«Газпром» разведет газ по домам за счет вечных облигаций

"Газпром" разведет газ по домам за счет вечных облигаций Чтобы завершить газификацию, которая, по замыслу президента РФ Владимира Путина, должна быть бесплатной для населения, "Газпром" объявил о возможности крупнейшего в своей истории размещения рублевых облигаций.
Коммерсантъ14:41

ВВС США вывели из Британии стратегические бомбардировщики B-52H

Вашингтон, 28 сентября 2020, 17:45 — REGNUM Группа стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress, которая была временно размещена на авиабазе в Британии, вернулась на территорию США, сообщает 28 сентября пресс-служба Военно-воздушных сил США.
REGNUM10:45
9

Впервые обнаружена предполагаемая планета в другой галактике

Первые свидетельства существования потенциальной планеты в звездной системе другой галактики обнаружены группой китайских и американских ученых, об этом 28 сентября сообщает сетевое издание Naked Sience.
ИА Красная Весна15:17
5