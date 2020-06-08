Коронавирус
RT на русскомВ Петербурге проведут бесплатное тестирование на антитела к COVID-19
«В целях оценки популяционного иммунитета Роспотребнадзор с 15 по 19 июня 2020 года проводит в Санкт-Петербурге бесплатное тестирование жителей города на антитела к COVID-19», — приводит РИА Новости сообщение городского оперативного штаба.
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Бесплатное тестирование на антитела пройдут порядка трех тысяч петербуржцев
Телеканал Санкт-Петербург07:25
Бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу начинается в Санкт-Петербурге
КП - Санкт-Петербург04:02
Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 11:09, Ашберн
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