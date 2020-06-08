Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ Петербурге проведут бесплатное тестирование на антитела к COVID-19

«В целях оценки популяционного иммунитета Роспотребнадзор с 15 по 19 июня 2020 года проводит в Санкт-Петербурге бесплатное тестирование жителей города на антитела к COVID-19», — приводит РИА Новости сообщение городского оперативного штаба.
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Петербуржцев бесплатно протестируют на антитела к коронавирусу

ТАСС04:48

В Роспотребнадзоре объяснили, как в Петербурге будет проходить бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу

Фонтанка.Ру07:09

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78.ru04:50

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Петербургский дневник04:50

Бесплатное тестирование на антитела пройдут порядка трех тысяч петербуржцев

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В Петербурге пройдет бесплатное тестирование на антитела к COVID-19

РИА Новости04:22

Бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу начинается в Санкт-Петербурге

КП - Санкт-Петербург04:02
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Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси дал позитивную оценку предпринимаемым Каиром дипломатическим усилиям по Ливии, сообщает пресс-служба Кремля.
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Россия следит за учениями НАТО в Балтийском море

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Муж Полины Гагариной впервые прокомментировал их развод

Муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков впервые высказался на тему их отношений с женой.
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ФК «Васко да Гама» отказался продавать «Краснодару» форварда Магно

ФК «Краснодар» был готов заплатить 20 млн евро за 100% прав на форварда Таллеса Магно и при этом предоставить бразильскому клубу несколько процентов от суммы последующей продажи нападающего, пишет Sports.ru.
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Актриса Инна Королева покинула сериал «Сваты»

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Снятие наличных стало самой непопулярной операцией по картам

Снятие наличных стало самой непопулярной операцией по банковским картам в первом квартале, следует из статистического бюллетеня ЦБ (.pdf), который проанализировал РБК.
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Негативное мышление увеличивает риск развития деменции

Издание Alzheimer's Dementia опубликовало новое исследование, в котором говорится о влиянии негативного мышления на риск развития слабоумия.
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