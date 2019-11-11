Футбол
Piter.tvВ Петербурге раскупили все билеты на матч Россия-Бельгия
Во вторник, 12 ноября, стало известно о том, что в Петербурге раскупили все билеты на матч Россия-Бельгия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РФС. Игра состоится 16 ноября на "Газпром-арене".
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Свыше 200 болельщиков поддержат сборную Бельгии по футболу в матче с россиянами
ТАСС Спортвчера в 08:25
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Экономика
Правительство согласовало сделку по консолидации «Ростелекомом» Tele2
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О переговорах по встрече Путина и Зеленского ранее заявил первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
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Одного из основателей «Белых касок» нашли мертвым
Одного из основателей «Белых касок», Джеймса Ле Мезурье, нашли мертвым возле его собственного дома в Стамбуле.
Известия вчера в 05:58
Авто
«АвтоВАЗ» назвал стоимость Lada Vesta с вариатором
«АвтоВАЗ» назвал стоимость новой модификации Lada Vesta для российского рынка, которая оснащается вариатором, сообщает российский автопроизводитель.
Коммерсантъ 02:31
Общество
На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
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Наука
Инженеры создали рекордно эффективные органические фотоэлементы для солнечных батарей
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Росбалт вчера в 09:18
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Юморист Ильяс Хасанов умер в больнице после ДТП в Татарстане
Представитель КВН Татарстана, основатель Stand Up движения в Набережных Челнах Ильяс Хасанов скончался в больнице после ДТП, в котором погибла основатель Татарской лиги КВН Фарида Таштабанова, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
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Общество
Руки-Базуки попросил об операции по удалению бицепсов из-за воспаления
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Общество
Медведев призвал ускорить развитие в России генетических технологий
Глава кабмина Дмитрий Медведев призвал ускорить развитие генетических технологий для сельского хозяйства, промышленности и для купирования биологических угроз.
Политика Сегодня 03:52
Политика
На Украине возбудили дело против Соловьева
Депутат Рады Алексей Гончаренко сообщил, что против российского телеведущего Владимира Соловьева на Украине завели уголовное дело.
Газета.Ru 04:09
Политика
Украинский вице-премьер заявил о готовности к снятию санкций с России
Украинский вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова к тому, что через пять лет.
Газета.Ru 03:26
Транспорт
В России появится новый дорожный знак
В 2020 году на дорогах России появятся мобильные таблички «Фотовидеофиксация» на желтом фоне для обозначения переносных камер-треног.
Известия 03:32
Общество
КС разрешил изымать имущество у друзей коррупционеров
Конституционный суд разрешил изымать в пользу государства имущество, приобретённое на доходы, законность которых не подтверждена любыми лицами, а не только чиновниками и членами их семей.
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Политика
Эрдоган заявил о планах побеседовать с Путиным после визита в США
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что после визита в Соединённые Штаты он планирует обсудить ситуацию в Сирии с лидером России Владимиром Путиным.
RT на русском 03:48
Политика
Переговоры России и Украины по газу зашли в тупик
Еврокомиссия предложила провести очередную трехстороннюю встречу по транзиту российского газа на уровне министров во вторник, 19 ноября.
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Рособрнадзор рассматривает возможность перевода сдачи Единого государственного экзамена в онлайн-формат.
RT на русском 05:23
Шоу-бизнес
Участницу «Голоса» из Ингушетии травят за рукопожатие со Шнуровым
Gazeta.SPb вчера в 18:30
Культура
Александре Пахмутовой исполнилось 90 лет
Народная артистка СССР, композитор и автор музыки к сотням советских песен, ставших символом своей эпохи, Александра Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года в поселке Бекетовка под Сталинградом (с 1956 года - Волгоград), ее отец занимал должность секретаря РКП(б) Ново-Отраднинского райкома, а мать самостоятельно выучилась на парикмахера.
Газета.Ru 09 ноября в 03:32
Энергетика
«Нафтогаз» повысил цену на газ для населения в ноябре
Компания «Нафтогаз Украины» повысила цену для населения до 4899 гривен ($200) за 1 тыс. кубометров (без учёта НДС, наценки газсбытов и транспортных расходов).
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Общество
В Greenpeace предложили запретить влажные салфетки в России
Greenpeace предлагает запретить использование в России основных 10 одноразовых пластиковых загрязнителей окружающей среды, в том числе влажных салфеток, говорится в письме российского отделения организации на имя главы Минприроды Дмитрия Кобылкина.
РИА Новости 04:17
Происшествия
СК проверит действия историка Соколова в отношении другой студентки
Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить сообщения СМИ о том, что арестованный в Петербурге по обвинению в убийстве историк Олег Соколов может быть причастен к совершению противоправных действий в отношении еще одной студентки.
Вести.Ru 04:25
Космос
Первые пятна нового цикла активности обнаружены на Солнце
Интерфакс - Россия вчера в 04:49
Происшествия
Семья доцента СПбГУ Соколова отреагировала на его арест
Известия вчера в 14:37
Культура
Уилл Смит показал снятую дома версию «Матрицы»
Голливудский актер Уилл Смит опубликовал домашнее видео в стиле боевика «Матрица», которое он вместе с сыном Треем снимал в течение нескольких лет.
Культуромания 04:34
Общество
Суд вынес приговор шестерым членам крымской ячейки «Хизб ут-Тахрир»
Российская газета 02:56
Политика
Приземлившийся в Парагвае самолет с Моралесом вылетел в Мексику
Самолет Военно-воздушных сил Мексики, на борту которого находится ушедший в отставку президент Боливии Эво Моралесом, вылетел из столицы Парагвая Асунсьона в Мехико.
REGNUM 03:48
Энергетика
Добыча нефти в России названа одной из самых дорогих в мире
В компании отметили, что еще дороже добыча нефти оказалась в Казахстане, США, Анголе и Таиланде.
Газета.Ru вчера в 22:45