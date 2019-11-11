Футбол

Piter.tvPiter.tvВ Петербурге раскупили все билеты на матч Россия-Бельгия

Во вторник, 12 ноября, стало известно о том, что в Петербурге раскупили все билеты на матч Россия-Бельгия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РФС. Игра состоится 16 ноября на "Газпром-арене".
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