Во вторник, 12 ноября, стало известно о том, что в Петербурге раскупили все билеты на матч Россия-Бельгия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РФС. Игра состоится 16 ноября на "Газпром-арене".

В Петербурге раскупили все билеты на матч Россия-Бельгия

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