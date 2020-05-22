Коронавирус

REGNUMREGNUMВ Петербурге утвердили правила похорон эпохи коронавируса

Санкт-Петербург, 22 мая 2020, 23:01 — REGNUM Смольный подготовил рекомендации для проведения ритуального прощания с умершими в Петербурге с соблюдением требований эпидемической безопасности.
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с чего всё началось
Ранее Смольный объявил
, что вновь разрешены ритуальные церемонии «с умершими без подозрения на инфицирование либо установленного факта заражения COVID-19 в залах крематория, на кладбищах, в учреждениях здравоохранения, которые не были перепрофилированы для лечения вирусных инфекций».
Фонтанка.Рувчера в 15:12

Подробнее о событии

Смольный объяснил, как будет проходить церемония прощания

АиФ Санкт-Петербург02:24

Стало известно, как в Петербурге будут проходить прощания с умершими

78.ru01:58

Под куполом в крематории. Смольный рассказал, как будут прощаться с умершими во время эпидемии

Фонтанка.Рувчера в 15:12

В Смольном уточнили детали прощания с умершими во время эпидемии

АБНвчера в 16:59

В Смольном рассказали, как будут проводиться церемонии прощания с умершими

Мойка78вчера в 15:43

В Петербурге на прощание с умершими отведут 10 минут

Gazeta.SPbвчера в 23:17

Смягчение режима, 10 минут на прощание и угроза второй волны: Петербург 22 мая

DP.RUвчера в 14:57
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Общество

76 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Татарстане

Все случаи являются контактными. В Татарстане за последние сутки подтверждено 76 новых случаев заражения Covid-19.
Трудовая слава (Хезмәт даны) 04:08
4
Общество

Каждый седьмой имеет антитела к коронавирусу

Каждый седьмой пациент, сдавший тест в лаборатории "Инвитро", имеет антитела к коронавирусу.
Вести.Ru вчера в 03:55
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Общество

Назван простой способ дезинфекции маски

Многоразовую маску для лица необходимо ежедневно стирать с мылом в горячей воде, пишет MedicalXpress, ссылаясь на мнение врачей и специалистов из американского Центра по контролю и профилактике заболеваний.
РИА Новости вчера в 12:52
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Происшествия

До трех увеличилось число жертв пожара в больнице Татарстана

Российская газета 05:04
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Кино

Создатели «Великолепного века» займутся новым историческим сериалом

Режиссеры популярного сериала «Великолепный век» братья Ягмур и Дурул Тайлан намерены снять фильм о вельможе Хайреддине Барбароссе, который в XVI веке был известным флотоводцем и одним из самых могущественных людей Османской империи.
Городовой вчера в 04:23
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Общество

Эпицентр коронавируса переместился в Южную Америку

Эпицентр глобальной пандемии COVID-19 переместился в Южную Америку.
Российская газета 05:41
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Экономика

Moody’s предрек Нижегородской области отток жителей

Помимо Нижегородской области, население может уменьшиться в Самарской и Омской областях, а также в двух республиках – Чувашии и Башкирии.
Newsroom24 20 мая в 16:58
1,2K
Общество

В России за сутки выявили свыше 9000 случаев коронавируса

За минувшие сутки в РФ вновь выявлено более 9000 случаев заражения коронавирусом.
ProstoProSport 03:54
Общество

Трассу Москва — Казань могут построить на четыре года раньше срока

REGNUM 05:35
9
Общество

Всероссийский последний звонок проведут онлайн 25 мая

RT на русском 04:47
30
Общество

Иммунитет к коронавирусу выявили у 12% обследованных москвичей

Иммунитет к коронавирусу нового типа выявлен у 12% москвичей, прошедших тестирование на антитела, заявил глава департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун.
Газета.Ru 03:17
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Общество

В Ростовской области за сутки выявили 353 случая заражения SARS-CoV-2

Ростов-на-Дону, 23 мая 2020, 13:03 — REGNUM Количество новых случаев заражения коронавирусом в Ростовской области составило за последние сутки сразу 353, в результате чего коэффициент распространения инфекции в регионе резко увеличился с 1,36 до 1,7.
REGNUM 06:03
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Политика

75 лет назад совершил самоубийство Генрих Гиммлер

Газета.Ru 04:07
Здоровье

Назван симптом, предупреждающий о высоком уровне сахара в крови

ФедералПресс 01:35
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Здоровье

Главный инфекционист спрогнозировала силу второй волны коронавируса

Вторая волна коронавируса будет слабее первой, заявила главный инфекционист Министерства здравоохранения России Елена Малинникова в интервью "Парламентской газете".
РИА Новости вчера в 18:55
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Технологии

Игре «Косынка» от компании Microsoft исполнилось 30 лет

Дни24 вчера в 13:11
Футбол

«Рубин» договорился о продлении контрактов с игроками до конца сезона

"Рубин" договорился о продлении договоров до конца нынешнего сезона с игроками, у которых соглашение истекает 31 мая.
Реальное время вчера в 15:28
Экономика

Предпринимателям упростили подачу заявления на субсидию в размере МРОТ

Как пояснили в ведомстве, субсидия предоставляется в размере одного МРОТ (12 130 рублей) тем предпринимателям, которые включены в реестр МСП и относятся к одной из пострадавших от коронавируса отраслей при условии, что долги по налогам и страховым взносам на момент подачи заявления у них отсутствуют или не превышают 3 тысяч рублей.
Российская газета 21 мая в 13:39
11
Экономика

Путин поручил проработать вопрос об уплате топливного акциза на АЗС

Президент РФ Владимир Путин в рамках поручений по итогам совещания по энергетике, прошедшего 29 апреля, поручил проработать вопрос об уплате акциза на топливо с АЗС, а не с нефтеперерабатывающих заводов, как это происходит сейчас.
ТАСС 04:27
6
Общество

В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска

В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 21 мая в 13:31
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Энергетика

Цена на нефть марки Brent снизилась почти на 5%

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу, 22 мая. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 6,13%, составив $31,84 за баррель.
RT на русском вчера в 01:09
48
Происшествия

К администратору паблика «Омбудсмен полиции» пришли с обыском

Силовики пришли с обыском к администратору паблика «Омбудсмен полиции» Игорю Худякову. Об этом сообщается в телеграм-канале проекта.
Медиазона 03:56
Путешествия

Кипр возобновит авиасообщение с рядом стран с 9 июня

Газета.Ru вчера в 14:38
5
Путешествия

В АТОР назвали сроки возобновления поездок за границу

Горин подчеркнул, что внутренний туризм стартует с 1 июня, однако заграничные поездки лучше планировать на третий квартал этого года.
News.ru 02:23
Общество

Появилось расписание ЕГЭ по всем предметам

Сегодня, 21 мая, Роспотребнадзор опубликовал новое расписание проведения Единого государственного экзамена по всем предметам.
ЛОТ 21 мая в 12:00
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Экономика

Госдума приняла закон о расторжении аренды без штрафов

В принятом в первом чтении варианте арендаторам, чьи доходы снизились более чем на 50%, хотели дать право в одностороннем порядке расторгать договоры аренды без уплаты штрафов и неустоек.
Российская газета вчера в 05:40
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Происшествия

Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза

Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс 21 мая в 07:26
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Общество

В Китае впервые не выявили случаев заражения коронавирусом за сутки

Китайские медики за прошедшие сутки не выявили ни одного нового случая заражения коронавирусной инфекцией, зарегистрировано только 28 бессимптомных носителей.
Life.ru вчера в 21:34
12
Гаджеты

Игровые видеокарты AMD и NVIDIA нового поколения дебютируют в сентябре

Компания AMD не скрывает намерений представить новые игровые видеокарты поколения Navi 2X до конца года, а NVIDIA пока вывела на рынок только вариант Ampere для ускорения вычислений.
3DNews 21 мая в 06:29
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Авто

Mazda начала выпуск первого электромобиля Mazda MX-30

Стало известно, что на предприятии в Хиросиме началось серийное производство Mazda MX-30 — первого электрического авто бренда.
32CARS.ru 20 мая в 12:26
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