с чего всё началось

Санкт-Петербург, 22 мая 2020, 23:01 — REGNUM Смольный подготовил рекомендации для проведения ритуального прощания с умершими в Петербурге с соблюдением требований эпидемической безопасности.

Общество Назван простой способ дезинфекции маски Многоразовую маску для лица необходимо ежедневно стирать с мылом в горячей воде, пишет MedicalXpress, ссылаясь на мнение врачей и специалистов из американского Центра по контролю и профилактике заболеваний. 64

Кино Создатели «Великолепного века» займутся новым историческим сериалом Режиссеры популярного сериала «Великолепный век» братья Ягмур и Дурул Тайлан намерены снять фильм о вельможе Хайреддине Барбароссе, который в XVI веке был известным флотоводцем и одним из самых могущественных людей Османской империи. 18

Экономика Moody’s предрек Нижегородской области отток жителей Помимо Нижегородской области, население может уменьшиться в Самарской и Омской областях, а также в двух республиках – Чувашии и Башкирии. 1,2K

Общество В России за сутки выявили свыше 9000 случаев коронавируса За минувшие сутки в РФ вновь выявлено более 9000 случаев заражения коронавирусом.

Общество Иммунитет к коронавирусу выявили у 12% обследованных москвичей Иммунитет к коронавирусу нового типа выявлен у 12% москвичей, прошедших тестирование на антитела, заявил глава департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун. 527

Общество В Ростовской области за сутки выявили 353 случая заражения SARS-CoV-2 Ростов-на-Дону, 23 мая 2020, 13:03 — REGNUM Количество новых случаев заражения коронавирусом в Ростовской области составило за последние сутки сразу 353, в результате чего коэффициент распространения инфекции в регионе резко увеличился с 1,36 до 1,7. 110

Здоровье Главный инфекционист спрогнозировала силу второй волны коронавируса Вторая волна коронавируса будет слабее первой, заявила главный инфекционист Министерства здравоохранения России Елена Малинникова в интервью "Парламентской газете". 566

Футбол «Рубин» договорился о продлении контрактов с игроками до конца сезона "Рубин" договорился о продлении договоров до конца нынешнего сезона с игроками, у которых соглашение истекает 31 мая.

Экономика Предпринимателям упростили подачу заявления на субсидию в размере МРОТ Как пояснили в ведомстве, субсидия предоставляется в размере одного МРОТ (12 130 рублей) тем предпринимателям, которые включены в реестр МСП и относятся к одной из пострадавших от коронавируса отраслей при условии, что долги по налогам и страховым взносам на момент подачи заявления у них отсутствуют или не превышают 3 тысяч рублей. 11

Экономика Путин поручил проработать вопрос об уплате топливного акциза на АЗС Президент РФ Владимир Путин в рамках поручений по итогам совещания по энергетике, прошедшего 29 апреля, поручил проработать вопрос об уплате акциза на топливо с АЗС, а не с нефтеперерабатывающих заводов, как это происходит сейчас. 6

Общество В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. 955

Энергетика Цена на нефть марки Brent снизилась почти на 5% Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу, 22 мая. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 6,13%, составив $31,84 за баррель. 48

Происшествия К администратору паблика «Омбудсмен полиции» пришли с обыском Силовики пришли с обыском к администратору паблика «Омбудсмен полиции» Игорю Худякову. Об этом сообщается в телеграм-канале проекта.

Путешествия В АТОР назвали сроки возобновления поездок за границу Горин подчеркнул, что внутренний туризм стартует с 1 июня, однако заграничные поездки лучше планировать на третий квартал этого года.

Общество Появилось расписание ЕГЭ по всем предметам Сегодня, 21 мая, Роспотребнадзор опубликовал новое расписание проведения Единого государственного экзамена по всем предметам. 193

Экономика Госдума приняла закон о расторжении аренды без штрафов В принятом в первом чтении варианте арендаторам, чьи доходы снизились более чем на 50%, хотели дать право в одностороннем порядке расторгать договоры аренды без уплаты штрафов и неустоек. 147

Происшествия Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России. 1,1K