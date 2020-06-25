Коронавирус

ИзвестияИзвестияВ Петербурге снова откроют парки и летние веранды кафе

С 28 июня снимается запрет на посещение парков, садов и скверов, детских и спортивных площадок (за исключением аттракционов).С 29 июня открываются зоологические парки площадью более 5 га, а также салоны маникюра и педикюра. Заработают летние веранды и сезонные летние кафе.
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с чего всё началось
Губернатор Петербурга Александр Беглов внес изменения
 в постановление правительства «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции».
Собака.ru12:22

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В Петербурге 28 июня откроют парки, скверы и детские площадки

РИА Новости12:48

В Петербурге открывают парки, детские площадки и летние кафе

DP.RU12:24

В Петербурге открываются парки, детские площадки и летние кафе

78.ru12:10

В Петербурге вновь открываются парки, детские площадки, летние кафе и зоопарк

Петербургский дневник12:17

Снятие режима самоизоляции в Санкт-Петербурге с 28 июня 2020 года: откроются парки и можно будет жениться

КП - Санкт-Петербург12:41

Беглов объяснил, на каких условиях в Петербурге заработают парки, детские площадки и летние кафе

Фонтанка.Ру12:29

С 28 июня в Петербурге разрешат посещать парки, сады и скверы

Телеканал Санкт-Петербург11:25
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Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 13:40, Ашберн
Общество

Сын Хрущева умер от огнестрельного ранения в голову

Ранее СМИ писали со ссылкой на выводы судмедэкспертизы, что Хрущев скончался от огнестрельного ранения в голову.
РИА Новости 10:01
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Футбол

Широков рассказал, почему Вагнер Лав не перешел в ЦСКА

CT news вчера в 13:11
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Артист и телеведущий Максим Галкин по случаю Дня отца, который отмечался 21 июня, опубликовал фото своего папы — Александра Галкина, генерал-полковника и талантливого инженера.
News.ru вчера в 07:37
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Гаджеты

Apple может не положить зарядное устройство в коробку с iPhone 2020

Ранее в сети показывали зарядное устройство на 20 Вт, которое якобы будет поставляться вместе с iPhone 2020.
Ferra 13:16
Общество

В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада

Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым.
RT на русском 08:29
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Здоровье

Медицинский работник умерла от коронавируса в Ивановской области

Кстати.News 05:14
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Политика

В Кремле запланировали новое обращение Путина к гражданам

В обращении Путин может разъяснить значимость вынесенных на голосование поправок, дать свою интерпретацию им, говорит один из близких к администрации президента источников.
РБК 11:30
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Общество

Школьников решили переводить на онлайн-обучение при вспышках простуды

Школьники не сразу после начала эпидемии в России перешли на дистанционное обучение.
РБК 05:52
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Общество

Собянин: спешить с отправкой детей в детсады в Москве не стоит

Требования к работе в детских садах персоналу, количеству детишек в группе, чтобы потоки не пересекались и так далее очень серьезные, отметил мэр Москвы Сергей Собянин.
Вести.Ru 12:30
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Игры

CD Projekt RED представила новый трейлер игры Cyberpunk 2077

Российская газета 13:01
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Политика

Бюллетени в урне, где проголосовал Лобков, признаны недействительными

Избирательные бюллетени в урне, в которую опустил свой бюллетень журналист телеканала "Дождь" Павел Лобков, признаны недействительными.
Интерфакс 13:28
Общество

В Башкирии на день запретят продажу алкоголя

Как отмечает администрация Уфы, в соответствующем региональном законе указано введение ограничений во время массовых мероприятий.
News102.ru 05:19
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Здоровье

Названо максимально допустимое количество съеденной черешни в день

Нутрициолог Ольга Деккер из Национального общества диетологов назвала максимальное количество черешни, которое допустимо съесть в течение дня.
Lenta.ru 12:38
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Политика

В Совфеде заявили о вмешательстве Запада в суверенный процесс в РФ

Западные страны с января 2020 года проводят кампанию по вмешательству в суверенный конституционный процесс в России.
Известия 08:45
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Происшествия

Отстраненный от парада солдат объяснил разбитое стекло машины ФСО

РБК 09:36
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Происшествия

Еще двоих россиян обвинили в убийстве жуков в Шри-Ланке

Суд в Шри-Ланке взял под стражу двух россиян по делу российского ученого Александра Игнатенко, которого местные власти обвинили в незаконном сборе жуков.
Газета.Ru 09:01
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Общество

Полиция начала проверку информации о двойном голосовании по поправкам

Правоохранительные органы начали проверку информации о двойном голосовании по поправкам в Конституцию, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Москве.
Коммерсантъ 13:25
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Общество

Собянин сообщил о снижении числа больных на ИВЛ в Москве

За последнюю неделю количество выявляемых в Москве случаев коронавирусной инфекции снизилось на 37%, рассказал в эфире телеканала «Россия 24» столичный мэр Сергей Собянин.
RT на русском 11:35
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Общество

В трансляции парада Победы появились спецэффекты

Во время трансляции парада Победы в Москве применили спецэффекты. Видео доступно на YouTube-канале RT.
Lenta.ru вчера в 04:44
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Происшествия

Сын погибшего в ДТП ответил на предложение Ефремова об «усыновлении»

РИА Новости 12:15
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Политика

Трамп допустил отправку части военных США из Германии в Польшу

Как уточняет The Washington Post, Трамп заявил, что часть военнослужащих, которых он планирует вывести из Германии, отправится в Польшу, часть — в другие европейские страны, а остальные вернутся в США.
РБК 03:30
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Политика

Песков прокомментировал отъезд Лукашенко

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков назвал несоответствующими действительности некоторые сообщения СМИ о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко покинул Москву сразу же после Парада Победы и возложения цветов в Александровском саду.
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Политика

Премьер Косово отказался от переговоров с Сербией в США

Премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Авдулах Хоти отказался от переговоров с представителями Сербии в США.
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Шоу-бизнес

Личный фотограф Пугачевой показал ее снимок в купальнике

Фотограф Роман Родин опубликовал архивный снимок примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой в купальнике swim-dress.
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Здоровье

Обновлена карта распространения коронавируса в Подмосковье

Подмосковный Минздрав опубликовал обновленную статистику распространения коронавирусной инфекции на территории региона.
Kolomna-spravka.ru вчера в 15:07
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Политика

В Саратовской облдуме произошла массовая драка депутатов

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Общество

Канделаки рассказала о домогательствах и драке с Саакашвили

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Forbes обновил список самых успешных россиян до 40 лет

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Политика

Грызлов: Киев и Донбасс ведут диалог о законе об особом статусе

Киев не рассматривает предложения Донбасса о законе об особом статусе, но соответствующий диалог начался, пишет РИА "Новости" со ссылкой на полпреда России в контактной группе по Украине Бориса Грызлова.
Газета.Ru 13:15
Политика

На Украине рассказали о плане по уничтожению страны

Политик утверждает, что вне страны был разработан некий план по превращению Украины в «актив и колонию».
Lenta.ru вчера в 22:58
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