Коронавирус
ИзвестияВ Петербурге снова откроют парки и летние веранды кафе
С 28 июня снимается запрет на посещение парков, садов и скверов, детских и спортивных площадок (за исключением аттракционов).С 29 июня открываются зоологические парки площадью более 5 га, а также салоны маникюра и педикюра. Заработают летние веранды и сезонные летние кафе.
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с чего всё началось
Губернатор Петербурга Александр Беглов внес изменения в постановление правительства «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции».Собака.ru12:22
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В Петербурге вновь открываются парки, детские площадки, летние кафе и зоопарк
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Суд в Шри-Ланке взял под стражу двух россиян по делу российского ученого Александра Игнатенко, которого местные власти обвинили в незаконном сборе жуков.
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Коммерсантъ 13:25
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Грызлов: Киев и Донбасс ведут диалог о законе об особом статусе
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На Украине рассказали о плане по уничтожению страны
Политик утверждает, что вне страны был разработан некий план по превращению Украины в «актив и колонию».
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