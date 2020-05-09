Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ Петербурге с 12 мая вводят масочный режим

«С 12 мая жители Санкт-Петербурга будут обязаны в общественных местах, в том числе в объектах розничной торговли, общественном транспорте, включая такси, а также на улице использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и рук», — говорится в сообщении.
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с чего всё началось
«С 12 мая жители Санкт-Петербурга будут обязаны в общественных местах, в том числе в объектах розничной торговли, общественном транспорте, включая такси, а также на улице использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и рук», — говорится
 в сообщении.
RT на русскомвчера в 18:07

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В Петербурге продлили режим самоизоляции и обязали жителей носить маски

Lenta.ruвчера в 16:54

Торговлю масками и перчатками в метро Санкт-Петербурга должны начать не позднее 11 мая

КП - Санкт-Петербургвчера в 18:13

Петербуржцев обязали носить маски и перчатки в общественных местах

РИА Новостивчера в 16:58

Масочно-перчаточный режим введен официально. Послаблений — нет

Фонтанка.Рувчера в 23:00

В Петербурге ограничения и запреты из-за пандемии КОВИД продлеваются до 31 мая

Невские Новостивчера в 16:43

Петербуржцы с 12 мая обязаны носить медицинские маски и перчатки

78.ruвчера в 16:32

Петербуржцы с 12 мая обязаны носить маски и перчатки в общественных местах и транспорте

Телеканал Санкт-Петербургвчера в 16:44
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Экономика

Минфин увеличит продажу валюты из ФНБ почти в три раза

Минфин России решил увеличить объем продажи иностранной валюты из Фонда национального благосостояния почти в три раза, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 08 мая в 10:43
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Общество

В России первыми откроют небольшие магазины одежды и обуви

Москва, 10 мая 2020, 08:45 — REGNUM Небольшие объекты непродовольственной торговли и услуг будут открыты в России в ходе первого этапа постепенной отмены ограничений, введённых из-за эпидемии коронавируса.
REGNUM 01:45
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Здоровье

Новый случай заражения коронавирусом выявлен в китайском Ухане

Новый случай заражения коронавирусом выявлен в китайском Ухане, который стал эпицентром распространения инфекции и где на протяжении длительного времени не фиксировали новых заболевших, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление комитета по вопросам здравоохранения провинции Хубэй.
Газета.Ru 00:08
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Общество

Илон Маск обругал бывшего американского министра на русском языке

Американский бизнесмен и предприниматель Илон Маск нелицеприятно высказался в адрес экс-министра труда США Роберта Райха, обругав его на русском языке.
РИА Новости 00:28
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Общество

ВВС США заявили о взрыве бака российской ракеты в космосе

Бак от российского разгонного блока "Фрегат-СБ" взорвался в космосе 8 мая, в результате образовались 65 обломков, сообщила 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США на своей странице в Twitter.
РИА Новости вчера в 16:49
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Единоборства

Гэтжи победил Фергюсона в главном бою UFC 249

Американский боец смешанных единоборств (ММА) Джастин Гэтжи одержал победу над соотечественником Тони Фергюсоном в главном бою в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 249 и завоевал временный чемпионский пояс в легком весе.
Газета.Ru 01:08
Общество

Во Владивостоке усилят проверки автотранспорта на дорогах

Решение о проверках принял губернатор Олег Кожемяко в связи с большим количеством машин на дорогах Владивостока.
Газета.Ru 01:38
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Музыка

Новый клип Little Big бьет рекорды просмотров в Сети

Новый клип музыкальной группы Little Big бьет рекорды просмотров в Сети. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 09:31
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Общество

В Петербурге продлили ограничительные меры

Ограничительные меры, введенные ранее в Санкт-Петербурге в рамках режима повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, продлили до 31 мая, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
РИА Новости вчера в 16:56
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Фигурное катание

Плющенко обратился к команде Тутберидзе: «Успокойте своего сотрудника»

Команда Тутберидзе, успокойте своего смешного сотрудника! ответил Плющенко Железнякову, который отписался от Трусовой в Instagram.
Sport.ru вчера в 18:13
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Происшествия

Собянин подтвердил гибель пациента при пожаре в больнице

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил информацию о погибшем в результате пожара в ГКБ №50.
Российская газета вчера в 14:59
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Политика

Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко

Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 05:07
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Общество

Россиян до конца года ждут еще одни длинные выходные

Майские праздники подходят к концу, но впереди россиян ждут еще одни длинные выходные, связанные с празднованием Дня России.
РИА Новости 00:08
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Спорт

Horizon Zero Dawn вошла в топ-10 самых желаемых игр в Steam

Horizon Zero Dawn от студии Guerrilla Games заняла десятую строчку в списке желаемых игр в Steam.
CyberSport.ru вчера в 07:16
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Общество

69 заболевших коронавирусом выявили в Саратовской области за сутки

Всего в Саратовской области у 1076 человек подтвержден COVID-19, из них 234 человека выздоровели, в том числе один человек за минувшие сутки, 4 человека скончались.
Kursk.com 02:40
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Общество

Российский подводный беспилотник впервые испытали в Марианской впадине

Российский автономный необитаемый подводный аппарат впервые погрузился на дно Марианской впадины, сообщили РИА Новости в Фонде перспективных исследований (ФПИ).
РИА Новости вчера в 04:32
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Общество

Минздрав предложил перенести сдачу ЕГЭ

Министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал перенести сроки сдачи ЕГЭ из-за ситуации с коронавирусом.
BFM.ru 08 мая в 06:11
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Общество

Ещё у 121 человека в Свердловской области подтвердился коронавирус

В Свердловской области за последние сутки врачи подтвердили 121 новый случай коронавируса.
Вечерние Ведомости вчера в 03:47
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Единоборства

Уайт анонсировал титульный бой для Петра Яна

Ранее сообщалось, что летом россиянин должен провести бой с первым номером легчайшего веса бразильцем Марлоном Мораесом.
Советский спорт 02:22
Общество

Завершено строительство главного храма Вооруженных сил России

Завершено возведение патриаршего собора в честь Воскресения Христова в подмосковной Кубинке, имеющего статус главного храма Вооруженных сил РФ.
Общественная служба новостей вчера в 08:59
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Происшествия

19-летний Ранэль Шамсутдинов скончался в больнице в Башкирии

19-летний Ранэль Шамсутдинов из Стерлитамака с опухолью мозга скончался в больнице города Салавата.
Аргументы и Факты - Уфа 08 мая в 14:22
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Общество

МВД отказалось ужесточать ответственность за побои

Министерство внутренних дел РФ отказалось от идеи ужесточать административную ответственность по ст. 6.1.1 КоАП РФ (побои), по которой квалифицируется в том числе домашнее насилие, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД.
Коммерсантъ вчера в 23:30
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Происшествия

Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Казахстане

Землетрясение магнитудой 4,6 произошло на востоке Казахстана. Об этом сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.
RT на русском вчера в 22:46
Происшествия

Жители Пугачева из-за взрывов боеприпасов начали покидать свои дома

Жители поселка Пугачева в Удмуртии из-за взрывов боеприпасов начали самостоятельно покидать дома.
Российская газета вчера в 13:21
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Авто

Представили обновлённый Nissan Kicks

Компания Nissan официально представила обновленную модификацию кроссовера Nissan Kicks.
Новые автомобили 08 мая в 05:48
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Экономика

Тобольские предприниматели могут обратиться за субсидиями

Размер субсидии составляет 12 130 рублей на каждого сотрудника.
Тобольск.ру 06 мая в 23:06
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Экономика

Оборонный Промсвязьбанк распродал почти все запасы золота

По расчетам НКР, запасы золота в банках, которые раскрывают отчетность полностью, за месяц сократились почти на 2 т, еще около 2 т могло обеспечить снижение объемов в Промсвязьбанке.
РБК 02:00
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Общество

В Москве еще 1011 человек вылечились от коронавируса

Еще 1011 пациентов вылечились от коронавируса в Москве за сутки, число выздоровевших достигло 13 790 человек, сообщила в воскресенье заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РИА Новости 02:44
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Происшествия

В Гвинейском заливе пираты напали на суда с гражданами России на борту

Неизвестные подошли на моторной лодке к грузовому судну RIO MITONG, шедшему под флагом Коморских Островов в двух морских милях от столицы Экваториальной Гвинеи, и похитили двух членов экипажа, предположительно, граждан России и Украины.
REGNUM вчера в 16:51
25
Общество

В Москве состоялся салют в честь 75-летия Победы

RT на русском вчера в 15:29
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