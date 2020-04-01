Коронавирус
ТАССВ Петербурге с 1 апреля закроют девять станций метро
Власти Санкт-Петербурга с 1 апреля закроют на вход и выход девять станций метро, еще на восьми станциях города закроют один из двух вестибюлей. Ограничительные меры направлены на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции.
Читать в источнике
Оценить60
Подробнее о событии
Показать все источники
Режим работы метро Санкт-Петербурга в период самоизоляции изменится с 1 апреля 2020 года
КП - Санкт-Петербург11:54
Адмиралтейцам: о работе метрополитена с 30 марта по 4 апреля
Новости Адмиралтейского района Санкт-Петербургавчера в 04:23
Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 22:17, Ашберн
Происшествия
В Новосибирске из-за коронавируса госпитализировано 16 детей
Госпитализировано всего 16 детей, недавно вернувшихся в РФ.
Энергетика
«Газпром» ответил на заявление Польши о победе над ним
После заявления Польши о победе над «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже по делу о пересмотре цен на газ российская компания подтвердила, что еще 13 марта получила соответствующее судебное решение, передает РИА Новости.
Политика
Трамп рассказал о присланном Россией самолете с медоборудованием
Россия и Китай отправили США самолет с медоборудованием в связи с пандемией коронавируса, заявил американский лидер Дональд Трамп.
Армия и оружие
Власти ДНР сообщили, что ВСУ выпустили 151 мину и снаряд по республике
Общество
Lamborghini начнет производство масок
Автоконцерн FCA в ближайшие недели собирается наладить производство медицинских масок в объеме не менее 1 млн в месяц.
Общество
Из-за карантина жители Барнаула не могут вернуться из разных стран
Из-за введенного в России карантина жители Барнаула не могут вернуться домой из разных стран.
Здоровье
Объяснен рост числа молодежи с коронавирусом
Увеличение числа инфицированных среди молодежи объясняется большим количеством тестов, проводимых по всей России.
Киберспорт
Mount & Blade 2: Bannerlord вышла в ранний доступ
Mount & Blade 2: Bannerlord вышла в ранний доступ в Steam. Игру можно приобрести со скидкой – 1529 рублей вместо 1699 рублей.
Происшествия
В Крыму завели первое уголовное дело за заражение коронавирусом
В Крыму завели первое уголовное дело в отношении жителя, который, вернувшись из неблагополучной страны, нарушил режим самоизоляции и заразил другого человека.
Экономика
ЦБ РФ приостанавливает покупку золота на внутреннем рынке
«Банк России с 1 апреля 2020 года приостанавливает покупку золота на внутреннем рынке драгоценных металлов», — говорится в сообщении.
Политика
Иранский эксперт оценил возможность отмены санкций против РФ
Иранский эксперт по международным вопросам и геополитике Бахрам Амирахмадиан в понедельник оценил вероятность отмены санкций Запада в отношении России и Ирана из-за пандемии коронавируса нового типа.
Общество
Госдума приняла законы в поддержку граждан и экономики страны
В России приняли пакет законов, направленных на исполнение инициатив Президента по поддержке граждан и экономики страны в условиях пандемии.
Политика
Пичугин вновь написал прошение о помиловании
Бывший сотрудник безопасности ЮКОСа Алексей Пичугин, отбывающий пожизненное заключение, 10 марта подал прошение о помиловании на имя президента Владимира Путина.
Экономика
Что изменится в российских законах в апреле 2020 года
1 апреля будет проведен перерасчет коэффициента бонус-малус с учетом попадания владельца транспорта в аварии за последний год, то есть с 1 апреля 2019 года.
Армия и оружие
Американцы снова встали на пути у российской военной полиции в Сирии
Машины российской военной полиции были остановлены на американском блокпосте, установление которого не было согласовано с официальным Дамаском.
Экономика
Власти Хакасии берут коммерческий кредит
Ранее власти Хакасии брали казначейский кредит, с минимальным процентом. Теперь пришло время его отдавать, а денег снова нет.
Хоккей
Игроки НХЛ высоко оценили прозвище Панарина и соцсети Овечкина
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин занял второе место в голосовании по самому интересному аккаунту в социальных сетях, уступив только защитнику «Нью-Джерси Дэвилз» Пи Кею Суббэну.
Происшествия
В американском штате Айдахо зафиксировано мощное землетрясение
Геологическая служба США сообщает, что в расположенном на северо-западе Соединенных Штатов штате Айдахо произошло землетрясение магнитудой 6,5. Подземные толчки были зафиксированы в 126 километрах от столицы штата города Бойсе в 23.52 по местному времени, их очаг залегал на глубине 10 километров.
Общество
Оперштаб изменил сообщение о сроках режима самоизоляции в Москве
Ранее оперштаб заявил, что, «согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля».
Гаджеты
Названа дата выхода дешевого iPhone
Apple-блогер Джон Поссер назвал дату выпуска iPhone SE2. Выход смартфона состоится в апреле 2020 года, пишет Поссер в Twitter.
Общество
Белый дом: из-за пандемии в США могут умереть до 200 тыс. человек
Координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Дебора Биркс заявила, что от 100 до 200 тыс. человек могут умереть в США во время пандемии, вызванной новым коронавирусом, передает ТАСС.
Общество
В Карелии ограничили продажу алкоголя
Ранее стопкоронавирус.рф сообщил, что режим самоизоляции из-за коронавируса введён уже в 51 регионе России.
Общество
В Москве с 30 марта вводят режим самоизоляции для всех жителей
В Москве с 30 марта вводится домашний режим самоизоляции для всех жителей любого возраста.
Общество
В России изменили порядок техосмотра автомобилей
В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Фигурное катание
Медведева станцевала под Little Big и села на шпагат
После Олимпийских игр в Пхёнчхане Медведева ушла из группы Этери Тутберидзе и начала сотрудничать с канадским специалистом Брайаном Орсером.
Космос
Путешествие внутрь черной дыры: мысленный эксперимент
Армия и оружие
Боевики ПНС артиллерийскими ударами разрушают дома мирных ливийцев
Дома мирных жителей разбомблены в Каср бен Гашире.
Общество
В Самарской области ввели режим обязательной самоизоляции
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал постановление о введении дополнительных ограничительных мер в регионе, подобно тем, которые ранее были введены в Москве и других регионах России.
Армия и оружие
Капитан авианосца ВМС США «Теодор Рузвельт» просит о помощи
Капитан просит как можно скорее найти помещение для карантина.