Коронавирус
Москва 24Девять станций метро закроют в Санкт-Петербурге
Власти Санкт-Петербурга приняли решение о закрытии на вход и выход девяти станций метро.
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Станции петербургского метро будут закрываться на вход в 22:00
Телеканал Санкт-Петербургвчера в 15:33
Власти Санкт-Петербурга закроют с завтрашнего дня на вход и выход девять станций метро
Эхо Москвывчера в 16:00
Адмиралтейцам: о работе метрополитена с 30 марта по 4 апреля
Новости Адмиралтейского района Санкт-Петербурга30 марта в 04:23
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Общество
Белый дом оценил возможное число погибших от коронавируса в США
Число жертв коронавируса в США может составить от 100 тысяч человек при благоприятном и до 2,2 миллиона человек при неблагоприятном сценарии, следует из экспертных материалов, обнародованных во вторник пресс-службой Белого дома.
Футбол
Экс-вратарь сборной Турции Рюштю находится в критическом состоянии
Стамбул, Турция, 31 марта 2020, 14:37 — REGNUM Бывший вратарь сборной Турции по футболу Рюштю Речбер находится в критическом состоянии после заражения коронавирусом.
Общество
В Саратовской области вводится пропускной режим
Согласно постановлению, со 2 апреля в Саратовской области вводится пропускной режим.
Общество
Москвичам запретят свободно передвигаться по городу без пропуска
Кремль же считает оправданным введение властями Москвы домашнего режима самоизоляции для жителей города и других новых ограничений из-за коронавируса, заявил ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Здоровье
Эпидемиолог предупредил о риске появления инфекции, опаснее COVID-19
Доктор медицинских наук, профессор Игорь Гундаров заявил в интервью "Вечерней Москве", что в будущем может появиться инфекция, которая будет опаснее COVID-19.
Экономика
«Известия» сообщили о возможном падении цен на жилье в России к лету
Российский рынок недвижимости в апреле может столкнуться со снижением спроса на квартиры в новостройках и вторичное жилье в связи с экономическими последствиями распространения коронавируса, к лету цены на недвижимость могут упасть на 10-20% в среднем по стране.
Шоу-бизнес
Рудковская высказалась о разводе Самойловой и Джигана
Рудковская отметила, что не верит в проблемы Джигана с алкоголем и наркотиками, а также в то, что Самойлова 10 лет не подозревала об изменах мужа.
Наука
В России разработали способ уничтожения коронавируса
Российские ученые из Сколково нашли способ эффективно бороться против бактерий, грибков и вирусов.
Общество
У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус
Происшествия
В Новосибирске выявлен десятый пациент с коронавирусом
На сегодняшний день количество пациентов с коронавирусом в Новосибирской области достигло десяти.
Общество
В Самарской области введут режим всеобщей самоизоляции
В Самарской области ввели режим всеобщей самоизоляции из-за угрозы распространения COVID-19.
Авто
Россию ожидает массовый уход автомобильных брендов и автодилеров
В связи с чем, большинству брендов ничего не останется, как покинуть рынок РФ.
Общество
В России изменили порядок техосмотра автомобилей
В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Общество
В Москве умерли пять пациентов с коронавирусом
В России на сегодняшний день зарегистрировано 2337 заразившихся коронавирусом (1613 из них — в Москве), более 120 человек вылечились.
Политика
Трамп рассказал о присланном Россией в США самолете с медоборудованием
Президент США заявил, что Россия в связи с пандемией коронавируса направила в США самолет с медицинским оборудованием.
Экономика
Что изменится в жизни граждан России с первого апреля 2020 года
Центробанк перестанет взымать комиссию за переводы между карточками разных банков Действовать это положение будет до середины лета 2022-го года.
Общество
В Татарстане рассказали о спецпропусках по СМС на время самоизоляции
Правительство Татарстана утвердило регламент получения спецпропусков (уникальных кодов) посредством СМС, по которым во время режима самоизоляции можно будет поехать на дачу, в суд, банк или доставить лекарства больным родственникам, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.
Общество
В Северной Осетии выявили двух первых заразившихся коронавирусом
В Северной Осетии выявили два первых случая заражения новым коронавирусом. Об этом сообщается на сайте властей региона.
Здоровье
Установлена связь между смертностью от коронавируса и прививкой БЦЖ
Эпидемиологам из США удалось установить наличие связи между смертностью от коронавируса и популярной в России прививкой БЦЖ.
Общество
В Пермском крае режим полной самоизоляции вводится со 2 апреля
По оценке краевого Минтербезопасности, режим самоизоляции сократит скорость распространения коронавируса вдвое.
Общество
В России проиндексируют социальные пенсии на 6,1% с 1 апреля
В России с 1 апреля будут проиндексированы социальные пенсии на 6,1%.
Здоровье
Названы признаки того, что вы уже переболели коронавирусом
Специалисты считают, что люди, у которых появился только этот симптом, могут быть одними из главных распространителей коронавируса, при этом они сами не понимают, что заражены.
Энергетика
Стоимость российской нефти Urals упала до $13 за баррель
Стоимость российской нефти Urals в Северо-Западной Европе упала до $13 за баррель. Об этом сообщает агентство Argus Media.
Общество
Опубликовано постановление губернатора Кубани о переходе на карантин
В целях предотвращения угрозы распространения коронавируса в Краснодарском крае вводится карантин с 18:00 31 марта по 5 апреля 2020 года.
Авто
На АвтоВАЗе рассказали про сборку Chevrolet Niva
Как сообщают «Автоновости дня», к текущему моменту совместное предприятие уже выпустило более 700 тысяч Chevrolet Niva, причем около 600 тысяч зарегистрированы и находятся в эксплуатации.
Общество
Режим самоизоляции ввели в Алтайском крае
Власти Алтайского края приняли решение о введении режима самоизоляции для всех жителей региона с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства края.
Общество
Трамп анонсировал нефтяные переговоры с Россией и Саудовской Аравией
Поиском выхода из кризиса на мировом нефтяном рынке займутся вместе Россия, США и Саудовская Аравия.
Общество
Врач назвала альтернативу чесноку и имбирю для укрепления иммунитета
Врач-диетолог Маргарита Королева рассказала "Вечерней Москве", какими продуктами можно заменить чеснок и имбирь для укрепления иммунитета.
Происшествия
В Хакасии уже начали штрафовать за фейки в соцсетях о коронавирусе
Разместила фейк девушка 1998 года рождения, сообщает пресс-служба МВД Хакасии.
Космос
В России испытали летный образец лунного зонда
Летный образец детектора нейтронов и гамма-лучей АДРОН прошел испытания и был передан НПО им. С. А. Лавочкина, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение представителя Института космических исследований РАН Игоря Митрофанова.