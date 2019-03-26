Власти Санкт-Петербурга приняли решение о закрытии на вход и выход девяти станций метро.

Девять станций метро закроют в Санкт-Петербурге

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Авто На АвтоВАЗе рассказали про сборку Chevrolet Niva Как сообщают «Автоновости дня», к текущему моменту совместное предприятие уже выпустило более 700 тысяч Chevrolet Niva, причем около 600 тысяч зарегистрированы и находятся в эксплуатации.

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