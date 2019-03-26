Коронавирус

Москва 24Москва 24Девять станций метро закроют в Санкт-Петербурге

Власти Санкт-Петербурга приняли решение о закрытии на вход и выход девяти станций метро.
Читать в источнике
Комментировать30

Подробнее о событии

В Петербурге временно закроют девять станций метро

Lenta.ruвчера в 16:05

Станции петербургского метро будут закрываться на вход в 22:00

Телеканал Санкт-Петербургвчера в 15:33

В Петербурге закроют девять станций метро и ограничат работу восьми

Вести.Ruвчера в 15:53

В Петербурге с 1 апреля закроют девять станций метро

ТАССвчера в 15:47

Власти Санкт-Петербурга закроют с завтрашнего дня на вход и выход девять станций метро

Эхо Москвывчера в 16:00

В Петербурге метро перешло на «график выходного дня»

ИА Красная Веснавчера в 13:58

Адмиралтейцам: о работе метрополитена с 30 марта по 4 апреля

Новости Адмиралтейского района Санкт-Петербурга30 марта в 04:23
Показать все источники
Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 01:22, Ашберн
Общество

Белый дом оценил возможное число погибших от коронавируса в США

Число жертв коронавируса в США может составить от 100 тысяч человек при благоприятном и до 2,2 миллиона человек при неблагоприятном сценарии, следует из экспертных материалов, обнародованных во вторник пресс-службой Белого дома.
РИА Новости вчера в 21:23
Футбол

Экс-вратарь сборной Турции Рюштю находится в критическом состоянии

Стамбул, Турция, 31 марта 2020, 14:37 — REGNUM Бывший вратарь сборной Турции по футболу Рюштю Речбер находится в критическом состоянии после заражения коронавирусом.
REGNUM вчера в 07:37
Общество

В Саратовской области вводится пропускной режим

Согласно постановлению, со 2 апреля в Саратовской области вводится пропускной режим.
Коммерсантъ вчера в 14:18
Общество

Москвичам запретят свободно передвигаться по городу без пропуска

Кремль же считает оправданным введение властями Москвы домашнего режима самоизоляции для жителей города и других новых ограничений из-за коронавируса, заявил ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости 29 марта в 13:08
Здоровье

Эпидемиолог предупредил о риске появления инфекции, опаснее COVID-19

Доктор медицинских наук, профессор Игорь Гундаров заявил в интервью "Вечерней Москве", что в будущем может появиться инфекция, которая будет опаснее COVID-19.
РИА Новости 00:18
Экономика

«Известия» сообщили о возможном падении цен на жилье в России к лету

Российский рынок недвижимости в апреле может столкнуться со снижением спроса на квартиры в новостройках и вторичное жилье в связи с экономическими последствиями распространения коронавируса, к лету цены на недвижимость могут упасть на 10-20% в среднем по стране.
ТАСС 30 марта в 19:25
Шоу-бизнес

Рудковская высказалась о разводе Самойловой и Джигана

Рудковская отметила, что не верит в проблемы Джигана с алкоголем и наркотиками, а также в то, что Самойлова 10 лет не подозревала об изменах мужа.
Рамблер вчера в 16:00
Наука

В России разработали способ уничтожения коронавируса

Российские ученые из Сколково нашли способ эффективно бороться против бактерий, грибков и вирусов.
Известия вчера в 16:00
Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

Ведомости вчера в 09:06
Происшествия

В Новосибирске выявлен десятый пациент с коронавирусом

На сегодняшний день количество пациентов с коронавирусом в Новосибирской области достигло десяти.
REGNUM 00:27
Общество

В Самарской области введут режим всеобщей самоизоляции

В Самарской области ввели режим всеобщей самоизоляции из-за угрозы распространения COVID-19.
Газета.Ru вчера в 10:29
Авто

Россию ожидает массовый уход автомобильных брендов и автодилеров

В связи с чем, большинству брендов ничего не останется, как покинуть рынок РФ.
32CARS.ru 30 марта в 12:57
Общество

В России изменили порядок техосмотра автомобилей

В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Газета.Ru вчера в 13:17
Общество

В Москве умерли пять пациентов с коронавирусом

В России на сегодняшний день зарегистрировано 2337 заразившихся коронавирусом (1613 из них — в Москве), более 120 человек вылечились.
РИА Новости вчера в 16:43
Политика

Трамп рассказал о присланном Россией в США самолете с медоборудованием

Президент США заявил, что Россия в связи с пандемией коронавируса направила в США самолет с медицинским оборудованием.
BFM.ru 30 марта в 20:02
Экономика

Что изменится в жизни граждан России с первого апреля 2020 года

Центробанк перестанет взымать комиссию за переводы между карточками разных банков Действовать это положение будет до середины лета 2022-го года.
Inva.tv 30 марта в 09:57
Общество

В Татарстане рассказали о спецпропусках по СМС на время самоизоляции

Правительство Татарстана утвердило регламент получения спецпропусков (уникальных кодов) посредством СМС, по которым во время режима самоизоляции можно будет поехать на дачу, в суд, банк или доставить лекарства больным родственникам, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.
РИА Новости вчера в 17:51
Общество

В Северной Осетии выявили двух первых заразившихся коронавирусом

В Северной Осетии выявили два первых случая заражения новым коронавирусом. Об этом сообщается на сайте властей региона.
РБК 01:06
Здоровье

Установлена связь между смертностью от коронавируса и прививкой БЦЖ

Эпидемиологам из США удалось установить наличие связи между смертностью от коронавируса и популярной в России прививкой БЦЖ.
Твой Континент вчера в 04:20
Общество

В Пермском крае режим полной самоизоляции вводится со 2 апреля

По оценке краевого Минтербезопасности, режим самоизоляции сократит скорость распространения коронавируса вдвое.
ФедералПресс вчера в 10:14
Общество

В России проиндексируют социальные пенсии на 6,1% с 1 апреля

В России с 1 апреля будут проиндексированы социальные пенсии на 6,1%.
RT на русском вчера в 17:51
Здоровье

Названы признаки того, что вы уже переболели коронавирусом

Специалисты считают, что люди, у которых появился только этот симптом, могут быть одними из главных распространителей коронавируса, при этом они сами не понимают, что заражены.
Live24 вчера в 13:20
Энергетика

Стоимость российской нефти Urals упала до $13 за баррель

Стоимость российской нефти Urals в Северо-Западной Европе упала до $13 за баррель. Об этом сообщает агентство Argus Media.
RT на русском вчера в 18:56
Общество

Опубликовано постановление губернатора Кубани о переходе на карантин

В целях предотвращения угрозы распространения коронавируса в Краснодарском крае вводится карантин с 18:00 31 марта по 5 апреля 2020 года.
АиФ Краснодар вчера в 10:40
Авто

На АвтоВАЗе рассказали про сборку Chevrolet Niva

Как сообщают «Автоновости дня», к текущему моменту совместное предприятие уже выпустило более 700 тысяч Chevrolet Niva, причем около 600 тысяч зарегистрированы и находятся в эксплуатации.
Автоновости дня вчера в 03:57
Общество

Режим самоизоляции ввели в Алтайском крае

Власти Алтайского края приняли решение о введении режима самоизоляции для всех жителей региона с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства края.
ТАСС вчера в 06:21
Общество

Трамп анонсировал нефтяные переговоры с Россией и Саудовской Аравией

Поиском выхода из кризиса на мировом нефтяном рынке займутся вместе Россия, США и Саудовская Аравия.
BFM.ru вчера в 19:26
Общество

Врач назвала альтернативу чесноку и имбирю для укрепления иммунитета

Врач-диетолог Маргарита Королева рассказала "Вечерней Москве", какими продуктами можно заменить чеснок и имбирь для укрепления иммунитета.
РИА Новости вчера в 20:36
Происшествия

В Хакасии уже начали штрафовать за фейки в соцсетях о коронавирусе

Разместила фейк девушка 1998 года рождения, сообщает пресс-служба МВД Хакасии.
Новая Хакасия.Online 00:57
Космос

В России испытали летный образец лунного зонда

Летный образец детектора нейтронов и гамма-лучей АДРОН прошел испытания и был передан НПО им. С. А. Лавочкина, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение представителя Института космических исследований РАН Игоря Митрофанова.
Хакасия-Информ вчера в 22:39
Как работают Яндекс.Новости?
Главное