Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВ Петербурге с 1 июня смягчат режим «безопасного поведения»

Власти Санкт-Петербурга с 1 по 14 июня введут послабления в режим "безопасного поведения", который ранее был принят в городе из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба администрации губернатора Петербурга. Так, гражданам старше 65 лет не нужно будет соблюдать режим самосохранения.
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Александр Беглов
Ситуация с распространением коронавирусной инфекции у нас непростая. Но есть тенденция к замедлению. За последнюю неделю коэффициент распространения держится на уровне единицы. Это далось нам большой ценой. Речь идет не только об экономической составляющей, но и об ограничениях для жителей.
— Александр Беглов, российский политикФонтанка.Ру 11:16

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