Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВ Петербурге с 1 июня смягчат режим «безопасного поведения»

Власти Санкт-Петербурга с 1 по 14 июня введут послабления в режим "безопасного поведения", который ранее был принят в городе из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба администрации губернатора Петербурга. Так, гражданам старше 65 лет будет разрешено гулять.
Читать в источнике
Комментировать695
Александр Беглов
Ситуация с распространением коронавирусной инфекции у нас непростая. Но есть тенденция к замедлению. За последнюю неделю коэффициент распространения держится на уровне единицы. Это далось нам большой ценой. Речь идет не только об экономической составляющей, но и об ограничениях для жителей.
— Александр Беглов, российский политикФонтанка.Ру 11:16

Подробнее о событии

В Петербурге с 1 июня смягчат ограничения из-за коронавируса

РИА Новости14:00

В Петербурге смягчаются ограничительные меры, введенные из-за коронавируса

Телеканал Санкт-Петербург11:53

Александр Беглов сообщил о первом этапе снятия ограничений

Петербургский дневник11:35

Маски и перчатки носить на улицах Петербурга будет не обязательно. Беглов сообщил о первом этапе снятия коронавирусных ограничений

Фонтанка.Ру11:16

В Петербурге до 14 июня откроются нотариальные и юридические конторы

ТАСС12:01

В Смольном рассказали, какие ограничения снимут 1 июня

78.ru11:55

Петербуржцам с июня разрешат не носить маски на улицах

Интерфакс11:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7210 источников, обновлено в 15:38, Ашберн
Общество

В Подмосковье заработали закрытые из-за коронавируса библиотеки

Библиотеки в Подмосковье, закрытые из-за эпидемии коронавируса, снова заработали.
Lenta.ru 15:12
Армия и оружие

В Китае назвали Польшу «американским прихвостнем»

Пекин, 28 мая 2020, 22:27 — REGNUM Китайское издание «Феникс» назвало Польшу «американским прихвостнем» и главным инструментом США в борьбе с Россией.
REGNUM 15:27
16
Общество

Собянин предложил прогулки в Москве по графику

Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом России Владимиром Путиным предложил в тестовом режиме разрешить прогулки в Москве по графику.
RT на русском вчера в 09:04
2,9K
Общество

Трубоукладчик «Газпрома» вышел из германского порта Мукран

Трубоукладчик «Газпрома» «Академик Черский», который рассматривали как один из вариантов для завершения строительства газопровода «Северный поток — 2», вышел из германского порта Мукран.
RT на русском 05:41
673
Шоу-бизнес

Жена Щербакова осудила вдову Караченцова, жалующуюся на безденежье

На фото Борис Щербаков с супругой goodhouse.ru При этом актриса добавила, что ей стыдно и неловко слышать о том, что актеры жалуются на безденежье.
Версия.Инфо вчера в 10:37
27
Экономика

Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей

Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка.
Интерфакс 04:53
101
Игры

В честь юбилея студии Arkane к ее первой игре открыт бесплатный доступ

Фанатское сообщество создано в честь двадцатилетия студии.
ИА Красная Весна 12:46
1
Общество

«Газпром» возобновил транзит газа через Польшу

Прокачка в сторону Германии прекратилась накануне утром, оставшуюся часть дня газ шел реверсом из Германии обратно в Польшу.
РИА Новости вчера в 07:51
255
Гаджеты

Стали известны цены плат Gigabyte на чипсете AMD B550

Представитель Gigabyte «слил» в сеть сведения о ценах на системные платы производства этой компании, построенные на наборе системной логики AMD B550.
iXBT.com 08:30
2
Политика

МИД Украины заявил о планах ликвидации администраций ДНР и ЛНР

После установления контроля в Донбассе киевская власть намерена ликвидировать администрацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR.
РИА Новости вчера в 13:57
1,5K
Общество

В Ростовской области объявили штормовое предупреждение

Из-за резкого ухудшения погоды в Ростовской области объявили штормовое предупреждение.
RT на русском 11:26
8
Хоккей

Егор Соколов: вернусь в Россию, только если не останется другого выбора

Ответил напрямую, если останется только один выбор — ехать в Россию, то поеду.
Чемпионат 15:19
Общество

Собянин допустил действие ограничений в Москве до появления вакцины

Мэр Москвы Сергей Собянин допустил, что введённые из-за коронавируса ограничительные меры могут сохраниться в столице до появления вакцины.
RT на русском 13:56
3,8K
Общество

Минтруд предложил утроить пособие по безработице

Глава Минтруда Антон Котяков на совещании у президента по рынку труда предложил поддержать граждан, получающих минимальное пособие по безработице (сейчас его размер составляет 1,5 тысячи рублей).
Российская газета вчера в 11:07
3,1K
Общество

Уполномоченная по правам детей Анна Кузнецова родила седьмого ребенка

Интерфакс 13:02
16
Общество

Режим повышенной готовности в Челябинской области продлят по 15 июня

Губернатор Алексей Текслер принял решение о продлении режима повышенной готовности в регионе до 15 июня 2020 года, сообщает пресс-служба главы региона.
Урал-пресс-информ 12:39
74
Политика

Саакашвили заявил об опасности «балканизации» Украины

Власти в Киеве опасаются усиления российского влияния в регионах Украины и последующей "балканизации" страны.
ТАСС 12:38
Общество

Экс-участника «Чай вдвоем» изнасиловали в восемь лет

Lenta.ru 13:08
2
Происшествия

Суд не стал арестовывать участника пикника у Вечного огня в Кронштадте

Интерфакс 07:44
335
Происшествия

Американцы вышли на улицы после смерти чернокожего от рук полиции

Акция протеста, начавшаяся мирно, переросла в беспорядки после того, как несколько человек разбили стекла в двух патрульных машинах и запрыгнули на них.
Lenta.ru 09:54
457
Кино

На режиссерскую «Лигу справедливости» не выделили денег

Гонсалес добавил, что картина ставит точку в киновселенной Снайдера, после которой не стоит ждать продолжений фильма.
Культуромания 25 мая в 15:20
18
Игры

Мистический шутер Industria обещает затронуть «глубокие темы»

Игромания.ру 10:51
Общество

В Великобритании умер самый старый мужчина

Газета.Ru 13:20
1
Общество

Кудрин предложил раскрывать доходы топ-менеджмента госкомпаний

По словам собеседника агентства, Счетная палата предлагает правительству поручить заинтересованным федеральным органам исполнительной власти рассмотреть вопросы об определении единых подходов к представлению топ-менеджментом сведений о доходах.
Коммерсантъ 10:53
2
Политика

В Крыму осудили слова экс-посла США о водной блокаде полуострова

Рекомендации экс-посла США на Украине Джона Хербста продолжить водную блокаду Крыма являются кощунством, заявил РИА Новости сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец.
РИА Новости 13:31
51
Единоборства

Майк Тайсон устроил массовую драку на рестлинг-шоу

Бывший чемпион мира в тяжёлом весе Майк Тайсон спровоцировал драку на рестлерском турнире в Джексонвилле.
Metaratings 02:45
1
Игры

Сюжетный трейлер и дата релиза Fast & Furious Crossroads

Сюжетная линия игры Fast & Furious Crossroads («Форсаж: Перекрестки») расширит вселенную серии киноблокбастеров и представит героев Вина Дизеля, Мишель Родригес и Тайриза Гибсона – Дома, Летти и Романа, которые отправятся в головокружительное приключение по различным уголкам планеты, включая Афины, Барселону и Марокко.
Srnsk вчера в 10:38
2
Кино

Apple профинансирует съемки нового фильма Мартина Скорсезе

Дилетант 07:00
6
Шоу-бизнес

Евгения Лоза разводится с мужем

Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей.
Paparazzi.ru вчера в 15:09
37
Общество

Три журналиста задержаны за пикеты в поддержку Ильи Азара

Ведомости 09:04
1,4K
Как работают Яндекс.Новости?
Главное