Коронавирус
Газета.RuВ Петербурге с 1 июня смягчат режим «безопасного поведения»
Власти Санкт-Петербурга с 1 по 14 июня введут послабления в режим "безопасного поведения", который ранее был принят в городе из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба администрации губернатора Петербурга. Так, гражданам старше 65 лет будет разрешено гулять.
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В Петербурге смягчаются ограничительные меры, введенные из-за коронавируса
Телеканал Санкт-Петербург11:53
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Власти Москвы запустили интерактивную карту с графиком прогулок
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МонаВиста 26 мая в 14:21
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Каждый шестой человек в мире может потерять работу в ближайшие месяцы из-за пандемии коронавируса, говорится в докладе Boston Consulting Group, который есть в распоряжении RNS.
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Дворец прокомментировал нервный срыв Кейт Миддлтон
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В декабре 2019 года Соединенные Штаты ввели санкции против «Северного потока – 2». По этой причине швейцарская компания Allseas, занимающаяся строительством газопровода, вывела свои суда-трубоукладчики из Балтийского моря и остановила работу.
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Мистический шутер Industria обещает затронуть «глубокие темы»
Игромания.ру 10:51
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Пропавшую в Псковской области девочку нашли мертвой
Российская газета 08:32
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В ВОЗ сообщили о восьми предложенных Россией вакцинах от коронавируса
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович сообщила, что Россия предложила восемь вариантов вакцины от коронавирусной инфекции.
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Умер правозащитник Сергей Мохнаткин
Интерфакс 16:22
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Минэкономразвития заявило о падении ВВП России в апреле на 12%
«ВВП в апреле 2020 года, по оценке Минэкономразвития России, снизился на 12% год к году», — указывается в документе.
RT на русском 15:45
Происшествия
Воронежский подросток задержан за убийство девятилетней девочки
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В Ростовской области объявили штормовое предупреждение
Наше время (г. Ростов-на-Дону) 10:34
Футбол
У четырех игроков «Локомотива» выявлен коронавирус
Пресс-служба "Локомотива" сообщает, что у четырех футболистов московского клуба выявлен коронавирус.
Soccer.ru 06:02
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Кадыров назвал условие прощения евроичкерийцев
Глава Чечни Рамзан Кадыров готов простить любого, кто признает свою вину.
Lenta.ru 06:12
Общество
«Аэрофлот» ввел для пассажиров «антикоронавирусные» правила
"Аэрофлот" сообщил, что ввел новые правила по обслуживанию пассажиров, в соответствии с методическими указаниями Росавиации и Роспотребнадзора.
Интерфакс 14:43
Здоровье
В США родилась девочка с двумя ртами
В США на свет появилась девочка с двумя ртами. Второй образовался на подбородке, в нем присутствовал язык и зачатки зубов.
Газета.Ru 10:48
Происшествия
В ООН призвали прекратить расовое насилие в США
Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет осудила убийство афроамериканца Джорджа Флойда, смерть которого после задержания полицией привела к серьезным протестам в Миннеаполисе, и призвала наказать виновных полицейских.
РИА Новости 14:35
Экономика
Аксаков опроверг возможный запрет криптовалюты в России. Есть одно но
Анатолий Аксаков, председатель комитета Госдумы РФ по финансовому рынку, опроверг информацию о том, что в Государственной Думе предложили запретить криптовалюту в России.
РБК 07:57
Кино
На режиссерскую «Лигу справедливости» не выделили денег
Гонсалес добавил, что картина ставит точку в киновселенной Снайдера, после которой не стоит ждать продолжений фильма.
Культуромания 25 мая в 15:20
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 29 мая
В Москве 28 мая умер 76 пациент с коронавирусом. Всего за прошлые сутки в России умерли 174 пациента с коронавирусом.
РБК 17:01
Политика
В Кремле прокомментировали сообщения о взятке главы Россельхознадзора
В Кремле прокомментировали информацию о взятке, которую якобы вымогал у польского производителя молочной продукции глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.
Lenta.ru 06:28
Политика
Совет Европы решил проверить поправки в Конституцию России
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«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»
Lenta.ru вчера в 17:40
Гаджеты
Honor представил в России смартфон Honor 30S
На онлайн-презентации новинок бренда Honor была представлена модель Honor 30S, дополнившая линейку топовых Honor 30 и Honor 30 Pro+ На онлайн-презентации бренда Honor была представлена бюджетная модель серии Honor 30 – смартфон Honor 30S.
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Футбол
Канте возобновил индивидуальные тренировки на базе «Челси»
Полузащитник "Челси" Нголо Канте возобновил индивидуальные тренировки, сообщает ВВС.Напомним, что французский игрок не тренировался с командой с 20 мая, выразив опасения за свое здоровье на фоне пандемии коронавируса.
Soccer.ru 16:14
Общество
В Подмосковье смягчили ограничительные меры
Губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал открытие парков с 29 мая.
Lenta.ru 13:17