Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВ Петербурге с 1 июня смягчат режим «безопасного поведения»

Власти Санкт-Петербурга с 1 по 14 июня введут послабления в режим "безопасного поведения", который ранее был принят в городе из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба администрации губернатора Петербурга. Так, гражданам старше 65 лет будет разрешено гулять.
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Петербург: главное за день 28 мая

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В Петербурге с 1 июня смягчат ограничения из-за коронавируса

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В Петербурге смягчаются ограничительные меры, введенные из-за коронавируса

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Автоматически обработано 7210 источников, обновлено в 17:10, Ашберн
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Власти Москвы запустили интерактивную карту с графиком прогулок

На сайте мэрии Москвы опубликовали карту города с расписанием, по которому жители разных домов смогут выходить на прогулки.
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Три журналиста задержаны за пикеты в поддержку Ильи Азара

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Появились российские поставщики новых Lada Granta и 4х4 на платформе Renault

Льготный креджит выделяется на локализацию сборочного процесса реечного рулевого механизма для моделей, выпускаемых на базе адаптированной под развивающие страны модификацией новой архитектуры Renault-Nissan CMF-B-LS.
МонаВиста 26 мая в 14:21
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Общество

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Трубоукладчик «Газпрома» вышел из германского порта Мукран

В декабре 2019 года Соединенные Штаты ввели санкции против «Северного потока – 2». По этой причине швейцарская компания Allseas, занимающаяся строительством газопровода, вывела свои суда-трубоукладчики из Балтийского моря и остановила работу.
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Мистический шутер Industria обещает затронуть «глубокие темы»

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Пропавшую в Псковской области девочку нашли мертвой

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Общество

В ВОЗ сообщили о восьми предложенных Россией вакцинах от коронавируса

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Умер правозащитник Сергей Мохнаткин

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Экономика

Минэкономразвития заявило о падении ВВП России в апреле на 12%

«ВВП в апреле 2020 года, по оценке Минэкономразвития России, снизился на 12% год к году», — указывается в документе.
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Воронежский подросток задержан за убийство девятилетней девочки

Российская газета 04:33
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Общество

В Ростовской области объявили штормовое предупреждение

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Футбол

У четырех игроков «Локомотива» выявлен коронавирус

Пресс-служба "Локомотива" сообщает, что у четырех футболистов московского клуба выявлен коронавирус.
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Кадыров назвал условие прощения евроичкерийцев

Глава Чечни Рамзан Кадыров готов простить любого, кто признает свою вину.
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«Аэрофлот» ввел для пассажиров «антикоронавирусные» правила

"Аэрофлот" сообщил, что ввел новые правила по обслуживанию пассажиров, в соответствии с методическими указаниями Росавиации и Роспотребнадзора.
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В США родилась девочка с двумя ртами

В США на свет появилась девочка с двумя ртами. Второй образовался на подбородке, в нем присутствовал язык и зачатки зубов.
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Происшествия

В ООН призвали прекратить расовое насилие в США

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет осудила убийство афроамериканца Джорджа Флойда, смерть которого после задержания полицией привела к серьезным протестам в Миннеаполисе, и призвала наказать виновных полицейских.
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Общество

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Экономика

Аксаков опроверг возможный запрет криптовалюты в России. Есть одно но

Анатолий Аксаков, председатель комитета Госдумы РФ по финансовому рынку, опроверг информацию о том, что в Государственной Думе предложили запретить криптовалюту в России.
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На режиссерскую «Лигу справедливости» не выделили денег

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В Москве 28 мая умер 76 пациент с коронавирусом. Всего за прошлые сутки в России умерли 174 пациента с коронавирусом.
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Политика

В Кремле прокомментировали сообщения о взятке главы Россельхознадзора

В Кремле прокомментировали информацию о взятке, которую якобы вымогал у польского производителя молочной продукции глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.
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Политика

Совет Европы решил проверить поправки в Конституцию России

Москва, 28 мая 2020, 21:09 — REGNUM Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направила в Венецианскую комиссию запрос на экспертизу правомерности поправок в Конституцию Российской Федерации, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным.
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Энергетика

«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»

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Уполномоченная по правам детей Анна Кузнецова родила седьмого ребенка

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Honor представил в России смартфон Honor 30S

На онлайн-презентации новинок бренда Honor была представлена модель Honor 30S, дополнившая линейку топовых Honor 30 и Honor 30 Pro+ На онлайн-презентации бренда Honor была представлена бюджетная модель серии Honor 30 – смартфон Honor 30S.
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Канте возобновил индивидуальные тренировки на базе «Челси»

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В Подмосковье смягчили ограничительные меры

Губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал открытие парков с 29 мая.
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