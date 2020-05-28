Коронавирус
Газета.RuВ Петербурге с 1 июня смягчат режим «безопасного поведения»
Власти Санкт-Петербурга с 1 по 14 июня введут послабления в режим "безопасного поведения", который ранее был принят в городе из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба администрации губернатора Петербурга. Так, гражданам старше 65 лет будет разрешено гулять.
Читать в источнике
Оценить973
Подробнее о событии
Показать все источники
В Петербурге смягчаются ограничительные меры, введенные из-за коронавируса
Телеканал Санкт-Петербург11:53
Автоматически обработано 7210 источников, обновлено в 23:18, Ашберн
Политика
Варшава просчиталась с русофобией – польский эксперт
Польский эксперт пояснил, что из-за антироссийской политики разрушились экономические связи Москвы и Варшавы.
REGNUM вчера в 13:28
Происшествия
Коронавирус подтвердился у холмчанина, прилетевшего из Владивостока
Мужчина прилетел из Владивостока 26 мая. Он и находился на самоизоляции по месту жительства.
АСТВ 22:32
Здоровье
Мясников назвал причины ослабления коронавируса
По словам Мясникова, вирус фильтруется иммунной системой человека и, борясь с ней, теряет свою былую мощь.
Lenta.ru 22:49
Футбол
Вратарь «ПСЖ» разбил свой Lamborghini в ДТП
Как сообщается в твиттере Footballogue, 20-летний футболист не пострадал, однако его спорткар Lamborghini получил серьезные повреждения.
Sport24.ru 22:59
Космос
Запуск космического корабля Crew Dragon отложили из-за погоды
SpaceX Илона Маска перенесла запуск корабля Crew Dragon с астронавтами на борту из-за плохих погодных условий за 17 минут до старта, сообщило NASA.
Ведомости вчера в 16:50
Здоровье
Минздрав разъяснил, кто попадает в статистику по COVID-19 в России
В правилах сказано, что в случае выявления коронавируса при отсутствии жалоб, объективной и дополнительной информации "данное состояние следует расценивать как носительство вируса и кодировать рубрикой Z22.8".
РИА Новости вчера в 15:54
Здоровье
На Среднем Урале выявили коронавирус ещё у 268 человек
Екатеринбург, 28 мая 2020, 10:49 — REGNUM В Свердловской области за сутки, по состоянию на 28 мая, подтвердили ещё 268 случаев выявления коронавируса за минувшие сутки.
REGNUM 03:49
Общество
Минтруд предложил особые правила увольнения в условиях пандемии
Минтруд подготовил проект постановления, прописывающий особый порядок увольнения, введения простоя или перевода сотрудников на неполный рабочий день и другую работу в условиях пандемии.
Известия 20:59
Происшествия
В Миннеаполисе ввели режим ЧС из-за уличных беспорядков
Миннеаполис, США, 29 мая 2020, 04:31 — REGNUM Мэр американского Миннеаполиса Джейкоб Фрей (штат Миннесота) распорядился ввести режим чрезвычайной ситуации в городе в связи с уличными беспорядками, вызванными убийством негра местными полицейскими.
REGNUM 21:31
Общество
Врач допустил переход коронавируса в сезонное заболевание
Ранее директор государственного научного центра «Вектор» Ринат Максютов сообщил, что переход эпидемии коронавируса COVID-19 в сезонную возможен в том случае, если более 60% от населения Земли приобретут иммунитет к этой болезни.
РБК 23:10
Авто
В июне продажи автомобилей в РФ могут упасть максимум на 50%
По мнению автодилеров, падение продаж автомобилей в России по итогам июня составит максимум 50% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Тарантас Ньюс вчера в 23:45
Политика
МИД Украины заявил о планах ликвидации администраций ДНР и ЛНР
После установления контроля в Донбассе киевская власть намерена ликвидировать администрацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR.
РИА Новости вчера в 13:57
Здоровье
На Дальний Восток поступила крупная партия защитных костюмов для медиков
В регионы Дальнего Востока поступило 58 тысяч комплектов защитных костюмов для медицинских работников, которые работают с пациентами с выявленной коронавирусной инфекцией.
Российская газета 22:57
Происшествия
На Сахалине сотрудник больницы заразился коронавирусом
Как сообщало ИА REGNUM, с начала наблюдений на Сахалине выявлено 93 заражения коронавирусом.
REGNUM 22:54
Технологии
Вирусолог рассказал, как в России делают вакцину от коронавируса и сколько еще её ждать
Уже несколько месяцев ученые всего мира бьются над разработкой вакцины от нового коронавируса и обещают выпустить ее к концу года.
НГС24 20:30
Экономика
Банки стали чаще отказывать в выдаче кредитов
Банки стали чаще отказывать в выдаче кредитов Кредиторы значительно ужесточили подход к оценке заемщиков, из-за чего выросла доля отказов в предоставлении необеспеченных ссуд.
Коммерсантъ вчера в 14:17
Технологии
Huawei нашла замену YouTube для своих смартфонов
Huawei заменит на своих смартфонах YouTube видеохостингом Dailymotion, который будет помогать развивать собственный сервис компании Huawei Video.
МонаВиста 11:09
Общество
«Аэрофлот» ввел для пассажиров «антикоронавирусные» правила
"Аэрофлот" сообщил, что ввел новые правила по обслуживанию пассажиров, в соответствии с методическими указаниями Росавиации и Роспотребнадзора.
Интерфакс 14:43
Экономика
Вице-премьер Борисов призвал к переходу России на дефицитный бюджет
Российский бюджет, полагает вице-премьер, готов к тому, чтобы быть стабильным и не зависеть от колебаний в мировой экономике.
REGNUM вчера в 08:53
Общество
В Японии из-за кибератаки могла произойти утечка оборонных данных
Информация японских оборонных сил могла быть похищена в результате хакерской атаки на телекоммуникационную компанию NTT Communications.
Известия 20:47
Общество
Галкин спародировал обсуждение Путиным и Собяниным графика прогулок в Москве
27 мая Сергей Собянин в ходе рабочей встречи с Владимиром Путиным предложил разрешить москвичам выходить на прогулки с 1 июня.
Lenta.ru 17:35
Политика
ПАСЕ решила проверить Конституцию России
Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу решил проверить поправки в Конституцию России.
Lenta.ru 09:47
Технологии
Вышло крупное обновление Windows 10
Компания Microsoft выпустила Windows 10 May 2020 Update — очередное обновление своей операционной системы.
Вести.Ru вчера в 14:40
Экономика
«Известия»: лекарства от ОРВИ в апреле подорожали на 7,6%
Стоимость препаратов для лечения болезней респираторной системы в апреле выросла на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
ТАСС 21:55
Общество
В ближайшие дни в ряде регионов России ожидаются заморозки
"В некоторых регионах страны жара закончилась: на территории Томской области возможны заморозки до минус 3 градусов, в Алтае - до минус 2, в южных районах Красноярского края - до минус 5", - приводит слова Вильфанда ТАСС.
Московский Комсомолец 16:24
Единоборства
Петр Ян встретится с Жозе Альдо
FightTime.ru 01:09
Общество
Россияне отказались верить в эпидемию коронавируса
Как считают исследователи, поведение группы россиян, которые не верят в эпидемию или считают ее выдумкой заинтересованных лиц, кардинально отличается от поведения тех, кто факт эпидемии признает.
Lenta.ru 00:52
Общество
Губернатор Виктор Томенко отчитался перед депутатами АКЗС
Большинством голосов (51 против 11) депутаты отчёт поддержали.
Вести Алтай 04:22