Власти Санкт-Петербурга с 1 по 14 июня введут послабления в режим "безопасного поведения", который ранее был принят в городе из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба администрации губернатора Петербурга. Так, гражданам старше 65 лет будет разрешено гулять.

В Петербурге с 1 июня смягчат режим «безопасного поведения»

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