Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Петербурге с 1 июня смягчат ограничения из-за коронавируса

В Санкт-Петербурге со следующего месяца начнут снимать введенные из-за пандемии ограничения, сообщили в пресс-службе администрации губернатора.
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Режим ограничений из-за пандемии в Петербурге начнут смягчать с 1 по 14 июня

ТАССвчера в 22:58

Петербург: главное за день 28 мая

Петербургский дневниквчера в 15:55

Петербуржцам с июня разрешат не носить маски на улицах

Интерфаксвчера в 11:38

В Петербурге с 1 июня смягчат ограничения из-за коронавируса

РИА Новостивчера в 14:00

В Смольном рассказали, какие ограничения снимут 1 июня

78.ruвчера в 11:55

В Петербурге смягчаются ограничительные меры, введенные из-за коронавируса

Телеканал Санкт-Петербургвчера в 11:53

С Петербурга снимают маску. Смольный ослабляет противоэпидемическую хватку, но на «первый этап» это не похоже

Фонтанка.Рувчера в 14:59
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Уполномоченная по правам детей Анна Кузнецова родила седьмого ребенка

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Происшествия

В Миннеаполисе ввели режим ЧС из-за беспорядков

RT на русском вчера в 21:56
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Бандиты подожгли министерство природы, возбуждено дело

Ведомство, которым временно руководит глава эконадзора Гульнара Рахматулина, обратилось в полицию, возбуждено уголовное дело.
Ульяновск онлайн вчера в 10:09
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Происшествия

В Красноярском крае мать мёртвого младенца нашли по чеку из магазина

В пакете, в котором обнаружили тело, лежал кассовый чек из магазина.
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Xiaomi представила в России новые смартфоны и телевизоры

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Умер активист и журналист Сергей Мохнаткин

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Шоу-бизнес

Ирина Шейк снялась в откровенной рекламной кампании нижнего белья

Российская супермодель Ирина Шейк поучаствовала фотосессии в рамках рекламной кампании бренда нижнего белья Intimissimi.
Lenta.ru вчера в 02:28
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Власти Москвы назвали сроки открытия кафе и ресторанов

Открытия кафе и ресторанов можно ожидать на следующей волне отмены ограничений, заявил глава московского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
РИА Новости вчера в 17:00
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Общество

Минтруд предлагает ввести особый порядок увольнений при пандемии

Минтруд России подготовил проект постановления правительства, который предлагает ввести особый порядок увольнения, введения простоя или перевода сотрудников на неполный рабочий день и другую работу во время пандемии.
RT на русском вчера в 22:47
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Футбол

Рами скрыл от «Сочи» серьезную травму. Контракт аннулирован

В среду адвокат Жюль Планк, представляющий интересы 34-летнего защитника Адиля Рами, заявил RMCSport, что футболист не собирается соблюдать обязательства по отношению к «Сочи», подписавшему француза в феврале этого года, так как ему не платят зарплату.
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Вспышка коронавируса зафиксирована в Забайкалье

Как уже сообщало ИА REGNUM, на утро 29 мая, в регионе насчитывается уже 1052 выявленных носителей коронавируса, из них 148 — дети.
REGNUM вчера в 23:50
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Кейт Бланшетт снимется в экранизации Borderlands

Напомним, что 51-летняя Бланшетт дважды выигрывала Оскар за роли в фильмах «Авиатор» и «Жасмин».
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Kia анонсировал обновленный Kia Rio для России

Накануне в Сети появились снимки обновленного седана Kia Rio для России, облаченного "в камуфляж".
Новые автомобили вчера в 23:50
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Футбол

Сезон английской Премьер-лиги возобновится 17 июня

Английская Премьер-лига возобновит сезон 17 июня.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 13:33
Экономика

«Транснефть» ожидает падения грузооборота на 10%

Трубопроводная монополия «Транснефть» ожидает снижения грузооборота в 2020 году на 10%, сообщил глава компании Николай Токарев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Коммерсантъ вчера в 08:02
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Хоккей

Егор Соколов: вернусь в Россию, только если не останется другого выбора

Ответил напрямую, если останется только один выбор — ехать в Россию, то поеду.
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Общество

В Омской области выявили 42 новых заболевших коронавирусом

Всего за сутки подтверждено еще 42 новых случая, и общее количество людей с диагнозом «коронавирусная инфекция» от начала пандемии составляет 1268.
Омскрегион 00:05
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Игры

Студия Arkane празднует юбилей и бесплатно раздает Arx Fatalis

Более трех недель компания Bethesda будет праздновать двадцатилетие Arkane.
Srnsk вчера в 20:24
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Шоу-бизнес

Брэд Питт и Анджелина Джоли воссоединились ради дочери

На днях 14 лет исполнилось Шайло дочери актеров. Вся семья дружно готовилась к празднику и не хотела портить настроение девочки.
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Космос

Запуск космического корабля Crew Dragon отложили из-за погоды

SpaceX Илона Маска перенесла запуск корабля Crew Dragon с астронавтами на борту из-за плохих погодных условий за 17 минут до старта, сообщило NASA.
Ведомости 27 мая в 16:50
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Здоровье

Названы способы не заразиться коронавирусом в общественных местах

С ослаблением ограничительных мер и открытием фитнес-центров, кинотеатров, салонов красоты и других заведений с массовым скоплением людей, следует соблюдать ряд правил, чтобы не заразиться коронавирусом, рассказал кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.
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Шоу-бизнес

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За прошедший период Моргенштерн смог не только похудеть, но и заработать кучу денег, приобрести и обустроить шикарный дом и набрать 4,4 миллиона подписчиков в Instagram.
StarHit.ru вчера в 09:00
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Политика

В России осудили слова экс-посла США о водной блокаде Крыма

Предложение экс-посла США в Киеве Джона Хербста организовать водную блокаду Крыма является безграничным цинизмом – пояснил депутат Госдумы Константин Бахарев, представляющий Керченский избирательный округ.
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Общество

Собянин предложил прогулки в Москве по графику

Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом России Владимиром Путиным предложил в тестовом режиме разрешить прогулки в Москве по графику.
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Экономика

Долговая нагрузка россиян достигла исторического максимума

Необеспеченные потребительские кредиты достигли уровня 2014 г. Часть заемщиков в апреле – мае не могли своевременно выполнить обязательства по кредиту из-за снижения доходов и невозможности посетить офис банка из-за ограничительных мер, пишет ЦБ.
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Армия и оружие

За сутки ВСУ 2 раза нарушили перемирие в ДНР

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Экономика

Администрация «курганской Рублевки» берет многомиллионный кредит

В конце апреля стало известно, что Сбербанк выдаст администрации Кургана кредит в 97 млн рублей.
URA.Ru вчера в 22:49
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В Австрии клуб лишили 12 очков за нарушение социальной дистанции

Футболисты австрийского клуба ЛАСК во время тренировочного занятия не соблюдали правила социальной дистанции, а поэтому команда ощутила серьезные санкции со стороны национальной Федерации футбола.
ProstoProSport вчера в 15:00
Общество

В Подмосковье смягчили ограничительные меры

Губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал открытие парков с 29 мая.
Lenta.ru вчера в 13:17
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