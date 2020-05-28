Коронавирус
РИА НовостиВ Петербурге с 1 июня смягчат ограничения из-за коронавируса
В Санкт-Петербурге со следующего месяца начнут снимать введенные из-за пандемии ограничения, сообщили в пресс-службе администрации губернатора.
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В Петербурге смягчаются ограничительные меры, введенные из-за коронавируса
Телеканал Санкт-Петербургвчера в 11:53
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Общество
Уполномоченная по правам детей Анна Кузнецова родила седьмого ребенка
Интерфакс вчера в 13:02
Происшествия
В Миннеаполисе ввели режим ЧС из-за беспорядков
RT на русском вчера в 21:56
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НХЛ подтвердила 9-й «Морис Ришар» Овечкина
У капитана «Кэпиталз» уже девять подобных наград. Овечкин стал вторым игроком в истории НХЛ, который брал один трофей столько раз.
Спорт-Экспресс вчера в 12:20
Происшествия
Бандиты подожгли министерство природы, возбуждено дело
Ведомство, которым временно руководит глава эконадзора Гульнара Рахматулина, обратилось в полицию, возбуждено уголовное дело.
Ульяновск онлайн вчера в 10:09
Происшествия
В Красноярском крае мать мёртвого младенца нашли по чеку из магазина
В пакете, в котором обнаружили тело, лежал кассовый чек из магазина.
REGNUM вчера в 23:59
Гаджеты
Xiaomi представила в России новые смартфоны и телевизоры
Компания Xiaomi показала для российского рынка несколько новых устройств, включая флагманский смартфон Mi 10, "умные" телевизоры Mi TV и смарт-браслет Mi Smart Band 4 с NFC-чипом.
Вести.Ru вчера в 14:50
Происшествия
Умер активист и журналист Сергей Мохнаткин
ТАСС вчера в 16:32
Шоу-бизнес
Ирина Шейк снялась в откровенной рекламной кампании нижнего белья
Российская супермодель Ирина Шейк поучаствовала фотосессии в рамках рекламной кампании бренда нижнего белья Intimissimi.
Lenta.ru вчера в 02:28
Общество
Власти Москвы назвали сроки открытия кафе и ресторанов
Открытия кафе и ресторанов можно ожидать на следующей волне отмены ограничений, заявил глава московского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
РИА Новости вчера в 17:00
Общество
Минтруд предлагает ввести особый порядок увольнений при пандемии
Минтруд России подготовил проект постановления правительства, который предлагает ввести особый порядок увольнения, введения простоя или перевода сотрудников на неполный рабочий день и другую работу во время пандемии.
RT на русском вчера в 22:47
Футбол
Рами скрыл от «Сочи» серьезную травму. Контракт аннулирован
В среду адвокат Жюль Планк, представляющий интересы 34-летнего защитника Адиля Рами, заявил RMCSport, что футболист не собирается соблюдать обязательства по отношению к «Сочи», подписавшему француза в феврале этого года, так как ему не платят зарплату.
Спорт-Экспресс 27 мая в 18:57
Здоровье
Вспышка коронавируса зафиксирована в Забайкалье
Как уже сообщало ИА REGNUM, на утро 29 мая, в регионе насчитывается уже 1052 выявленных носителей коронавируса, из них 148 — дети.
REGNUM вчера в 23:50
Кино
Кейт Бланшетт снимется в экранизации Borderlands
Напомним, что 51-летняя Бланшетт дважды выигрывала Оскар за роли в фильмах «Авиатор» и «Жасмин».
ГЛАС.RU 00:18
Авто
Kia анонсировал обновленный Kia Rio для России
Накануне в Сети появились снимки обновленного седана Kia Rio для России, облаченного "в камуфляж".
Новые автомобили вчера в 23:50
Футбол
Сезон английской Премьер-лиги возобновится 17 июня
Английская Премьер-лига возобновит сезон 17 июня.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 13:33
Экономика
«Транснефть» ожидает падения грузооборота на 10%
Трубопроводная монополия «Транснефть» ожидает снижения грузооборота в 2020 году на 10%, сообщил глава компании Николай Токарев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Коммерсантъ вчера в 08:02
Хоккей
Егор Соколов: вернусь в Россию, только если не останется другого выбора
Ответил напрямую, если останется только один выбор — ехать в Россию, то поеду.
Чемпионат вчера в 15:19
Общество
В Омской области выявили 42 новых заболевших коронавирусом
Всего за сутки подтверждено еще 42 новых случая, и общее количество людей с диагнозом «коронавирусная инфекция» от начала пандемии составляет 1268.
Омскрегион 00:05
Игры
Студия Arkane празднует юбилей и бесплатно раздает Arx Fatalis
Более трех недель компания Bethesda будет праздновать двадцатилетие Arkane.
Srnsk вчера в 20:24
Шоу-бизнес
Брэд Питт и Анджелина Джоли воссоединились ради дочери
На днях 14 лет исполнилось Шайло дочери актеров. Вся семья дружно готовилась к празднику и не хотела портить настроение девочки.
Bimru.ru вчера в 11:17
Космос
Запуск космического корабля Crew Dragon отложили из-за погоды
SpaceX Илона Маска перенесла запуск корабля Crew Dragon с астронавтами на борту из-за плохих погодных условий за 17 минут до старта, сообщило NASA.
Ведомости 27 мая в 16:50
Здоровье
Названы способы не заразиться коронавирусом в общественных местах
С ослаблением ограничительных мер и открытием фитнес-центров, кинотеатров, салонов красоты и других заведений с массовым скоплением людей, следует соблюдать ряд правил, чтобы не заразиться коронавирусом, рассказал кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.
Известия вчера в 23:33
Шоу-бизнес
Моргенштерн показал себя до того, как сбросил 20 килограммов
За прошедший период Моргенштерн смог не только похудеть, но и заработать кучу денег, приобрести и обустроить шикарный дом и набрать 4,4 миллиона подписчиков в Instagram.
StarHit.ru вчера в 09:00
Политика
В России осудили слова экс-посла США о водной блокаде Крыма
Предложение экс-посла США в Киеве Джона Хербста организовать водную блокаду Крыма является безграничным цинизмом – пояснил депутат Госдумы Константин Бахарев, представляющий Керченский избирательный округ.
Газета.Ru вчера в 16:57
Общество
Собянин предложил прогулки в Москве по графику
Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом России Владимиром Путиным предложил в тестовом режиме разрешить прогулки в Москве по графику.
RT на русском 27 мая в 09:04
Экономика
Долговая нагрузка россиян достигла исторического максимума
Необеспеченные потребительские кредиты достигли уровня 2014 г. Часть заемщиков в апреле – мае не могли своевременно выполнить обязательства по кредиту из-за снижения доходов и невозможности посетить офис банка из-за ограничительных мер, пишет ЦБ.
Ведомости вчера в 12:04
Армия и оружие
За сутки ВСУ 2 раза нарушили перемирие в ДНР
Новостной фронт 27 мая в 02:35
Экономика
Администрация «курганской Рублевки» берет многомиллионный кредит
В конце апреля стало известно, что Сбербанк выдаст администрации Кургана кредит в 97 млн рублей.
URA.Ru вчера в 22:49
Футбол
В Австрии клуб лишили 12 очков за нарушение социальной дистанции
Футболисты австрийского клуба ЛАСК во время тренировочного занятия не соблюдали правила социальной дистанции, а поэтому команда ощутила серьезные санкции со стороны национальной Федерации футбола.
ProstoProSport вчера в 15:00
Общество
В Подмосковье смягчили ограничительные меры
Губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал открытие парков с 29 мая.
Lenta.ru вчера в 13:17