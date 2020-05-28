В Санкт-Петербурге со следующего месяца начнут снимать введенные из-за пандемии ограничения, сообщили в пресс-службе администрации губернатора.

В Петербурге с 1 июня смягчат ограничения из-за коронавируса

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