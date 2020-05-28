Коронавирус
ИзвестияВ Петербурге с 1 июня смягчат режим ограничений из-за коронавируса
В Санкт-Петербурге с 1 июня начнется поэтапное смягчение ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса. Об этом в четверг, 28 мая, сообщила пресс-служба администрации губернатора Александра Беглова.
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«Все зависит от нас»: Александр Беглов рассказал о дальнейшем снятии ограничений в Петербурге
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Трамп подписал указ о регулировании работы соцсетей
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