В Санкт-Петербурге с 1 июня начнется поэтапное смягчение ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса. Об этом в четверг, 28 мая, сообщила пресс-служба администрации губернатора Александра Беглова.

В Петербурге с 1 июня смягчат режим ограничений из-за коронавируса

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