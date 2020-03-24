Коронавирус

Право.руПраво.руВ Санкт-Петербурге временно закрывают фитнес-центры и фуд-корты

В Москве введен карантин для пожилых и людей с хроническими заболеваниями Большинство ограничений начнет действовать с 26 марта. Ранее Беглов просил жителей других городов России пока не приезжать в Санкт-Петербург.
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с чего всё началось
Как сообщает пресс-служба Смольного, сегодня, 24 марта, губернатор Петербурга Александр Беглов подписал соответствующие изменения в постановление
 правительства «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
Петербургский дневник08:03

Подробнее о событии

Спускать воду из бассейнов и выбивать стул из-под 51-го посетителя. Смольный ввел новые «коронавирусные» ограничения

Фонтанка.Ру11:50

В постановление правительства Петербурга о мерах по борьбе с коронавирусом внесены изменения

Телеканал Санкт-Петербург08:18

В Петербурге до конца апреля закрывают спортзалы, бассейны и фудкорты

78.ru07:41

В Петербурге закроют фитнес-центры, бассейны и фуд-корты из-за вируса

РБК09:18

С 26 марта фитнес-клубы, бассейны и фуд-корты в Петербурге приостановят работу

Петербургский дневник08:03

Фитнес-клубы в Санкт-Петербурге закроют из-за коронавируса: «Комсомолка» узнала, вернут ли клиентам деньги

КП - Санкт-Петербург11:14

Петербуржцы игнорируют самоизоляцию и толпятся на фуд-кортах в ТЦ: в масках — единицы

Мойка7813:01
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Спорт

Олимпиаду в Токио перенесли на 2021 год

"В нынешних обстоятельствах и на основе информации, предоставленной сегодня ВОЗ, президент МОК и премьер-министр Японии пришли к выводу, что Олимпиада в Токио должна быть перенесена на дату после 2020 года, но должна состояться не позже лета 2021 года, чтобы защитить здоровье спортсменов, всех участников Олимпийских игр и международного сообщества", — говорится в сообщении на сайте МОК.
РИА Новости 08:53
Общество

В Индии вводится общенациональный карантин

Эхо Москвы 12:32
Общество

В регионах России закроют развлекательные заведения из-за коронавируса

В российских регионах временно закроют развлекательные заведения из-за распространения коронавируса.
Газета.Ru 12:36
Политика

Жители Италии меняют флаги ЕС на российский триколор

На одном из опубликованных роликов можно увидеть, как житель Италии снимает флаг Европейского союза, а потом ставит вместо него российский триколор.
Discover24 05:45
Здоровье

Минздрав высказался о назначении ибупрофена больным коронавирусом

Минздрав высказался о назначении ибупрофена больным коронавирусом.
Piter.tv 08:07
Общество

В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
РБК вчера в 08:26
Футбол

Александр Кокорин признан лучшим игроком марта в РПЛ

Ридус 07:34
Общество

Собянин рассказал о динамике распространения коронавируса в Москве

Динамика развития коронавируса в Москве высокая, новой инфекцией могут быть заражены до 500 человек, заявил мэр столицы Сергей Собянин на совещании по вопросам здравоохранения у президента РФ Владимира Путина.
РИА Новости 07:52
Общество

Врач перечислил необходимые лекарства на время пандемии коронавируса

Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о лекарствах, которые необходимо иметь в домашней аптечке на время пандемии, в том числе и китайского коронавируса.
Lenta.ru 12:21
Здоровье

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

Проценко объяснил, что есть два сценария распространения эпидемии в стране — «азиатский», когда вспышка болезни быстро затихает, и «итальянский», когда остановить ее не удается.
РБК 11:53
Политика

Заявление: Польша не отказывала в пролете самолетам России в Италию

Варшава, 24 марта 2020, 20:03 — REGNUM Посольство Республики Польша в России сделало заявление по поводу информации, появившейся в российской прессе об отказе дать согласие на осуществление полета военных самолетов ВКС России через польское воздушное пространство в Италию.
REGNUM 13:03
Технологии

В «Яндекс.Такси» появилась возможность заказать готовую еду и продукты

Представитель компании пояснил, что прямо на главном экране приложения в дополнении к существовавшим ранее режимам появятся функции доставки из приложений «Яндекс.Еда» (доставка готовой еды) и «Яндекс.Лавка» (доставка продуктов).
Красная весна 06:09
Общество

Кардиолог Пабло Канепа перечислил опасные для здоровья сердца продукты

Кардиолог Пабло Канепа из Испании перечислил продукты, которые ухудшают работу сердца.
Pravda.Ru 03:25
Общество

Главврач калужской больницы объяснил свой отпуск в Таиланде

Главный врач областной больницы в Калуге Владимир Кондюков в интервью радиостанции "Говорит Москва" рассказал, почему уехал в отпуск в Таиланд во время пандемии коронавируса.
Газета.Ru 06:43
Армия и оружие

Турция снова несет потери в Идлибе

Автомобиль турецких военнослужащих подорвался на самодельном взрывном устройстве (СВУ) на юге сирийской провинции Идлиб.
ФАН 12:21
Экономика

Чубайс оценил потери российской экономики от коронавируса

Чубайс положительно оценил первые меры правительства по борьбе с коронавирусом, однако призвал в дальнейшем усиливать их и оказывать больше поддержки тем, кто в ней нуждается.
Lenta.ru 12:42
Общество

Льва Лещенко с женой госпитализировали с подозрением на коронавирус

Российская газета 09:07
Общество

ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах

«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
RT на русском 04:09
Политика

Посол РФ в США призвал Human Rights Watch не лгать о борьбе с COVID-19

Посол России в США Анатолий Антонов призвал правозащитную организацию Human Rights Watch не дезинформировать людей о борьбе с коронавирусом в России.
Известия 00:55
Политика

Генсек ООН призвал G20 отменить санкции для борьбы с коронавирусом

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал страны Группы двадцати (G20) снять действующие в отношении других стран санкции для борьбы с пандемией коронавируса.
ТАСС 12:56
Общество

«Альфа-Групп» отдаст 1 млрд руб. прибыли А1 на борьбу с коронавирусом

Акционеры «Альфа-Групп» решили отдать годовую прибыль компании А1, которая входит в консорциум, чтобы предотвратить распространение коронавируса.
РБК 10:50
Общество

Британские врачи назвали новые симптомы коронавируса

Одним из симптомов "опасного вируса" в организме человека может быть потеря обоняния, считают британские медики.
Evo-rus.com 04:12
Политика

Оперативная группа Минобороны в Италии совершит марш в Бергамо

Российский отряд вместе с доставленной техникой готовится совершить 600-км марш в город Бергамо, где ему предстоит проводить мероприятия по борьбе с коронавирусом.
Военное обозрение 08:00
Экономика

Российские ТЦ попросили помощи у правительства на фоне пандемии

Российский совет торговых центров (РСТЦ) направил письмо (есть в редакции) премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой оказать поддержку торговым центрам.
РБК 11:04
Происшествия

В Волгограде после убийства полицейского на КПП завели дело

В Волгограде следователи возбудили дело об убийстве старшего сержанта полиции. Об этом сообщает областной СУСК России.
РБК вчера в 10:06
Шоу-бизнес

Вернувшийся из «психушки» рэпер Джиган нарушил карантин и устроил вечеринку

Рэпер Джиган, вместе с семьей недавно вернувшийся из США, нарушил карантин и устроил вечеринку.
Lenta.ru 12:24
Общество

Гидрометцентр предупредил россиян о приходе необычного антициклона

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что сейчас над европейской частью России установился антициклон, который может перейти в весьма стабильное состояние.
Экономика сегодня 22 марта в 22:48
Религия

РПЦ подумает над ограничением доступа в храмы

Как следует из циркулярного письма управляющего делами патриархии митрополита Дионисия, которое публикует пресс-служба РПЦ, вопрос об ограничении доступа в храмы на богослужениями может быть рассмотрен в случае введения властями режима, ограничивающего пользование общественным транспортом, а также посещение публичных мест, таких как торговые учреждения, организации общественного питания и другие.
Интерфакс 12:18
Энергетика

Мировой нефтяной кризис оказался худшим за 100 лет

В течение нескольких месяцев мировые нефтехранилища окажутся переполненными дешевым сырьем, то же ждет супертанкеры, которые используются в качестве дополнительных мощностей для хранения.
Lenta.ru 12:44
Происшествия

Власти рассказали о состоянии четырех воронежцев, заболевших COVID-19

Врачи оценивают как удовлетворительное состояние четырех жителей Воронежской области, у которых после возвращения из-за границы диагностировали коронавирус, сообщает во вторник правительство региона.
РИА Новости 08:32
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