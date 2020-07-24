В Петербурге с 27 июля снимаются практически все ограничения, введенные в период пандемии коронавирусной инфекции. Как сообщает администрация Петербурга, при соблюдении стандарта безопасности заработают все торговые центры.

В Петербурге с 27 июля заработают ТЦ, рестораны и турфирмы

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