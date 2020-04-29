с чего всё началось

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о введении масочного режима в городе. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург». Отмечается, что принятый документ обязывает жителей города находится на улице и общественных местах в медицинских масках.

В Петербурге с 30 апреля вводят масочный режим

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