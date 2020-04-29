Коронавирус
Национальная служба новостейВ Петербурге с 30 апреля вводят масочный режим
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о введении масочного режима в городе. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург». Отмечается, что принятый документ обязывает жителей города находится на улице и общественных местах в медицинских масках.
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с чего всё началось
Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал дополнение к постановлению правительства №121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», которое призывает жителей Северной столицы носить лицевые маски на улицах и в общественных местах, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».Петербургский дневник12:50
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Кино
Создатели шоу «Оранжевый — хит сезона» сняли «Социальную дистанцию»
Команда создателей сериала «Оранжевый — хит сезона» подготовила шоу, получившее название «Социальная дистанция».
News.ru 05:04
Общество
Губернатор ослабил ограничения из-за коронавируса в Алтайском крае
В среду, 29-го апреля, губернатором Алтайского края Виктором Томенко внесены некоторые изменения в указ №44 о мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.
Ugpressa.ru 14:35
Политика
Песков не стал прогнозировать срок запуска международных авиаперелетов
Конкретных прогнозов по срокам возобновления международных авиаперелетов пока нет, заявил в четверг, 30 апреля, в интервью RTVI пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Известия 19:19
Экономика
Ректор ВШЭ допустил возможность обеднения среднего класса в России
Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов в беседе с РБК заявил, что в связи с экономическими последствиями пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 у среднего класса в России «есть серьёзные риски скатывания в бедность».
RT на русском 27 апреля в 23:15
Политика
Песков заявил о большом риске второй волны коронавируса
Есть риск возникновения второй волны коронавирусной инфекции, и это требует очень взвешенных действий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RTVI.
Российская газета 19:25
Общество
В Екатеринбурге ликвидированы боевики, готовившие теракты
Трое боевиков, готовивших теракты, ликвидированы в Екатеринбурге, сообщили в четверг "Интерфаксу" в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).
Интерфакс 19:44
Общество
В Польше возобновят работу детские сады, торговые центры и отели
С 4 мая в республике начнут работать торговые центры, отели, а также услуги медицинской реабилитации.
Калининград.Ru 09:23
Общество
Правительство увеличило срок вахты до полугода из-за коронавируса
Глава правительства Михаил Мишустин своим постановлением утвердил временные правила работы вахтовым методом, которые будут действовать до конца года.
РБК 08:25
Общество
Неуспевшим продлить рабочий пропуск москвичам придется оформлять новый
В случае если москвич не успел продлить действие своего рабочего цифрового пропуска до 4 мая включительно, нужно будет получать уже новый пропуск, сообщил журналистам глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.
РИА Новости 12:04
Политика
Путин объявил о продлении режима нерабочих дней
Президент Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая.
РИА Новости вчера в 13:29
Политика
Армия Хафтара объявила о приостановке боевых действий
Триполи, 30 апреля 2020, 00:28 — REGNUM Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара прекращает ведение боевых действий в Ливии, заявил официальный представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари, передает телеканал Al Hadath.
REGNUM 17:28
Космос
Маск придумал, как не мешать астрономам своими интернет-спутниками
Глава компании SpaceX Илон Маск опубликовал информацию, в которой говорится, что им удалось решить проблему с видимостью интернет-спутников Starlink.
Ридус 08:54
Армия и оружие
Шойгу анонсировал крупные учения двух армий в 2020 году
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил, что Минобороны проведет крупные учения в Центрально-Азиатском стратегическом направлении в 2020 году.
Газета.Ru 06:01
Фигурное катание
Каюмова: «Не понимаю, почему Медведева ушла от Тутберидзе»
Бывшая фигуристка Алсу Каюмова, занимавшаяся у тренера Этери Тутберидзе, призналась, что не понимает, почему фигуристка Евгения Медведева решила уйти из группы специалиста, чтобы начать работу с канадцем Брайаном Орсером.
Sport.ru 08:59
Общество
Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны
Россиянам, у которых есть второе гражданство или вид на жительство за рубежом, разрешат покинуть страну, следует из размещенного на сайте правительства документа.
РИА Новости 15:56
Общество
В Госдуму внесли законопроект о штрафе за езду на машине без пропуска
Законодательное собрание Нижегородской области внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий штраф до 5000 руб. за езду на машине без специального пропуска во время режима самоизоляции.
Ведомости вчера в 16:58
Армия и оружие
Россия продемонстрировала свою военную мощь Японии
В материале сказано, что маневры японских и американских военных вблизи российских границ не остались незамеченными в Москве.
ГЛАС.RU 03:02
Шоу-бизнес
Жигунов живет в усадьбе с копией Заворотнюк
Сергей Жигунов начал жить с копией Анастасии Заворотнюк.
Рамблер 01:15
Общество
Назван регион с самой благоприятной ситуацией по коронавирусу
Калининградской области удалось справиться с коронавирусной инфекцией.
Российская газета 19:57
Общество
СКР проверяет публикации о двойном гражданстве у сенатора Мизулиной
Следственный комитет России (СКР) начал проверку в связи с публикациями о якобы наличии двойного гражданства у члена Совета Федерации Елены Мизулиной.
Коммерсантъ 13:13
Наука
Фундаментальная физическая константа может быть непостоянной
МедиаПоток 09:15
Футбол
«Тоттенхэм» стал самым дорогим клубом АПЛ
Школа менеджмента Ливерпульского университета (ULMS) составила рейтинг клубов АПЛ по стоимости.
Soccer.ru 13:25
Общество
В России введут обязательную регистрацию смартфонов
Как сообщают «Вести.ru» со ссылкой на «Коммерсант», в России вводится обязательная регистрация смартфонов по их заводскому серийному номеру.
SMINEWS в Иванове вчера в 04:51
Общество
Лидер группы The Matrixx Глеб Самойлов попал в больницу
Лидер группы The Matrixx Глеб Самойлов госпитализирован с острым приступом панкреатита, в связи с этим переносится онлайн-концерт, запланированный на 29 апреля, сказано на официальном сайте группы.
РИА Новости 12:23
Происшествия
Житель Камчатки оштрафован на 600 тыс. за одобрение терактов в Новой Зеландии
Следствие и суд установили, что в марте 2019 года житель краевого центра разместил в группе в мессенджере WhatsApp фото- и видеоматериалы о терактах, совершенных Брентоном Таррантом в Крайстчерче, и сопроводил их аудиосообщением, в котором одобрил расстрел в мечетях.
Интерфакс 19:45
Армия и оружие
Иран отослал США в историю: Персидский залив назван нашим именем
«США должны отказаться от своих заговоров против иранского народа, именем которого называется этот залив и который защищал его на протяжении всей своей истории», — сказал Роухани, передаёт новостное агентство Mehr.
Евразия Daily 07:41
Общество
Володин попросил проверить закупку масок в Саратовской области
Спикер Госдумы, уроженец Саратовской области Вячеслав Володин направил прокурору области обращение с просьбой проверить закупку региональными властями десяти тысяч медицинских масок по 425 рублей за штуку, сообщается в аккаунте сторонников спикера ГД в Instagram.
РИА Новости 15:43
Политика
Экономике РФ далеко до самодостаточности, но проделан огромный путь - Песков
Российской экономике до самодостаточности еще далеко, но проделан огромный путь в этом направлении, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
ПРАЙМ 20:37