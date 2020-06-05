с чего всё началось

Непродовольственные магазины в Санкт-Петербурге возобновят работу с 8 июня. Об этом в пятницу говорится в сообщении пресс-службы правительства города.

В Петербурге с 8 июня возобновят работу непродовольственные магазины

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