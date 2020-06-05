Общество

ТАССТАССВ Петербурге с 8 июня возобновят работу непродовольственные магазины

Непродовольственные магазины в Санкт-Петербурге возобновят работу с 8 июня. Об этом в пятницу говорится в сообщении пресс-службы правительства города.
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с чего всё началось
Как сообщает пресс-служба правительства Санкт-Петербурга
, с 8 июня разрешается работать магазинам розничной торговли (за исключением объектов, которые находятся в ТЦ) с площадью торгового зала не более 400 квадратных метров и с отдельным уличным входом для посетителей.
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В Петербурге с 8 июня открывается ряд непродовольственных магазинов

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Непродовольственные магазины в Петербурге возобновят работу с 8 июня

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В Санкт-Петербурге возобновят работу непродовольственные магазины

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Телеканал Санкт-Петербург12:23

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