Общество

ТАССТАССВ Петербурге с 8 июня возобновят работу непродовольственные магазины

Непродовольственные магазины в Санкт-Петербурге возобновят работу с 8 июня. Об этом в пятницу говорится в сообщении пресс-службы правительства города.
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Непродовольственные магазины в Петербурге возобновят работу с 8 июня

РИА Новости12:35

Открытие магазинов в Санкт-Петербурге с 8 июня 2020: как будут работать и кто сможет посещать

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В Петербурге возобновят работу непродовольственные магазины

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В Петербурге с 8 июня возобновят работу непродовольственные магазины

ТАСС12:27

В Петербурге с 8 июня открывается ряд непродовольственных магазинов

Петербургский дневник12:26

В Санкт-Петербурге возобновят работу непродовольственные магазины

Фонтанка.Ру12:29

В Петербурге 8 июня откроются автосалоны и непродовольственные магазины

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