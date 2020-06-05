Общество
ТАССВ Петербурге с 8 июня возобновят работу непродовольственные магазины
Непродовольственные магазины в Санкт-Петербурге возобновят работу с 8 июня. Об этом в пятницу говорится в сообщении пресс-службы правительства города.
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Открытие магазинов в Санкт-Петербурге с 8 июня 2020: как будут работать и кто сможет посещать
КП - Санкт-Петербург12:31
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Политика
МИД прокомментировал высылку российских дипломатов из Чехии
Чехия поступила "непорядочно и недостойно", объявив персонами нон грата двух сотрудников Российского центра науки и культуры в Праге, заявили в МИД.
РИА Новости 12:08
Экономика
В ЦБ заявили о сокращении вкладов россиян в банках в мае на 0,2%
"За май вклады населения незначительно сократились (-0,2%), что характерно для этого месяца: траты больше из‑за праздников, а доходы ниже из‑за меньшего количества рабочих дней, особенно у людей на сдельной оплате", - отмечается в документе.
Газета.Ru 13:43
Происшествия
Шойгу направил на тушение нефтяной скважины противотанковую пушку
Потушить горящую в Иркутской области нефтяную скважину помогут артиллеристы, которых вместе с противотанковым орудием МТ-12 «Рапира» перебросят на специально выделенном военно-транспортном самолете Ил-76 из Самарской области.
РБК 12:32
Кино
Умер актер и режиссер Михаил Кокшенов
Актер и режиссер Михаил Кокшенов скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщила поэтесса Любовь Воропаева на своей странице в Facebook.
Газета.Ru 10:50
Политика
Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России
Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
Коммерсантъ 04:10
Здоровье
Недорогой препарат для желудка избавил пациентов от коронавируса
Недорогой медицинский препарат для желудка избавил больных пациентов от коронавируса.
Evo-rus.com 11:04
Общество
Собянин анонсировал «радикальные решения» по снятию ограничений
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что положительная динамика в Москве сохраняется и на следующей неделе можно будет принять радикальные решения по снятию ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса.
Известия 14:15
Политика
Россия выдвинула условие распространения вакцины от коронавируса
Мурашко говорил, что россияне смогут вернуться к нормальной жизни, когда начнется применение вакцины или эффективного лекарства от коронавируса.
Lenta.ru 14:21
Космос
SpaceX разрешили повторно отправлять людей в космос на Crew Dragon
Ранее экипаж Crew Dragon, отправленный на Международную космическую станцию (МКС) в рамках первой миссии доставки астронавтов, описал свои впечатления от передвижения на корабле и стыковки.
Lenta.ru вчера в 11:17
Общество
Против Николая Платошкина возбудили уголовное дело
Следственный комитет возбудил уголовное дело против лидера движения "За новый социализм" Николая Платошкина, заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости вчера в 10:16
Футбол
РПЛ подтвердила, что трансферное окно откроется с 26 июля
Пресс-служба РПЛ подтвердила слухи о том, что трансферное окно откроется 26 июля.
Soccer.ru 10:45
Авто
Компания Renault сообщила о скидках на свои модели в июне
Автоновости дня 02:21
Спорт
«Гэлакси» разорвал контракт с игроком, жена которого жёстко отозвалась о протестующих
Супруга игрока в своём «инстаграме» выражала надежду, что полицейские будут давить и убивать протестующих, и назвала протестующих «зверьми».
Чемпионат 13:37
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава рассказала о первой ссоре с новым возлюбленным
В одном из своих последних интервью Катя Варнава честно созналась, что у неё уже есть новый молодой человек.
Bimru.ru 09:50
Общество
Первый этап ограничений снимают в Липецкой области
Предполагается, что уже с 8 июня могут начать свою работу предприятия бытового обслуживание населения, косметологические салоны, промтоварные магазины площадью до 400 квадратных метров, однако, все зависит от эпидемиологической обстановки в регионе.
Kursk.com 07:07
Энергетика
Белоруссия ответила на требование «Газпрома» вернуть долг
Министерство энергетики Белоруссии ответило отказом на требование "Газпрома" вернуть долг, превышающий $165 млн.
Ruposters.ru 06:00
Политика
В Минске обсуждают вопрос пребывания военных объектов России в стране
В Минобороны Белоруссии заявили, что в настоящий момент вопрос условий дальнейшего пребывания российских военных объектов на белорусской территории проходит процедуру внутригосударственного согласования.
RT на русском 04:01
Общество
Воробьев исключил открытие ТЦ в Подмосковье на данном этапе
Коэффициент распространение коронавируса пока не позволяет принять решение о дальнейшем ослаблении ограничительных мер в Подмосковье.
Известия 14:18
Кино
Каннский кинофестиваль объявил программу
Афиша Daily 03 июня в 13:44
Шоу-бизнес
Максим Галкин отправился за новой стрижкой в Подмосковье
Live24 вчера в 09:39
Общество
Мэр Миннеаполиса расплакался у гроба Джорджа Флойда
РИА Новости 11:42
Наука
Белок кальмара использован для окрашивания клеток человека
Ученым из США, представляющим Калифорнийский университет, удалось сделать клетки почек человека светонепроницаемыми, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 08:41
Общество
В России начнут бесплатно выдавать препарат от коронавируса
По состоянию на 5 июня в России зафиксировано почти 450 тысяч случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 11:23
Армия и оружие
Министр обороны Греции заявил о готовности воевать с Турцией
Глава греческого МИДа Никос Дендиас заявил, что Турция пытается присвоить себе суверенные права Греции.
Коммерсантъ 06:13
Экономика
ФАС сообщила о стабилизации розничных цен на лимоны и сахар
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отмечает стабилизацию в РФ розничных цен на лимоны и сахар, говорится в сообщении ведомства.
ТАСС 14:12
Хоккей
Панарин о счастье всех жителей России: «Некоторые считают, что это достижимо при нынешней системе, а я – нет»
Sports.ru 14:01
Общество
В Крыму планируют принять туристов из других регионов с 1 июля
Крымские власти намерены с 1 июля начать принимать туристов из других регионов России после согласования с федеральными властями.
Общественное телевидение России 10:00
Здоровье
Наибольшее число заражений коронавирусом выявлено в Ростове и Шахтах
На 4 июня в Ростовской области у 5 557 человек выявлен коронавирус. Показатель заболеваемости — 132,2 на 100 тысяч населения.
Kursk.com вчера в 05:16