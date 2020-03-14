Коронавирус
АиФ Санкт-ПетербургВ Петербурге школьников могут перевести на дистанционное обучение
В понедельник, 16 марта, в Петербурге примут решение о том, вводить ли для школьников дистанционное обучение. Об этом «Фонтанке» сообщили в городском профильном комитете.
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Политика
Мишустин заявил о неблагоприятном сценарии развития коронавируса
Ситуация с коронавирусом в мире развивается по неблагоприятному сценарию.
Происшествия
Появились детали дела арестованного в Москве украинского олигарха
Московские следователи завершили расследование дела украинского олигарха Павла Климца, обвиняемого в даче взятки в особо крупном размере.
Общество
Конор Макгрегор сообщил, что его тетя умерла от коронавируса
Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор поделился трагической новостью.
Политика
Результаты теста на коронавирус Трампа оказались отрицательными
Президент США Дональд Трамп сообщил, что прошлой ночью сделал тест на коронавирус COVID-19, его результаты оказались отрицательными, сообщает пресс-служба Белого дома.
Кино
Съемки нового «Бэтмена» приостановили из-за коронавируса
«Warner Bros. приостановит производство художественного фильма "Бэтмен" на две недели, начиная с сегодняшнего дня», - приводит ТАСС сообщение компании.
Музыка
Одна из стран Балтии попала в пятерку фаворитов Евровидения
Стоит отметить, что из стран Балтии только Литва попала в первую десятку.
Общество
В России за сутки зарегистрировали еще 14 случаев коронавируса
В России за сутки зарегистрировали еще 14 случаев коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб.
Музыка
Клип Little Big на песню Uno набрал более миллиона просмотров
Клип на песню Uno группы Little Big, с которой музыканты представят Россию на конкурсе Евровидение-2020, за девять часов посмотрели свыше миллиона человек, свидетельствуют данные видеохостинга YouTube.
Кино
Шукшинский кинофестиваль станет международным
Наука
Ученые выяснили, в какой части мозга зарождается страх
Ученые обнаружили, что во время стрессовой ситуации гиппокамп выдает реакцию на определенный контекст, кодируя его в память, а миндалевидное тело активирует реакцию в виде страха и другие защитные функции.
Шоу-бизнес
Замену Людмиле Артемьевой нашла съемочная группа «Сватов-7»
Недавно стало известно, что актриса Людмила Артемьева отказалась принимать дальнейшее участие в съёмках сериала «Сваты».
Общество
Латвия объявила о закрытии своих границ из-за коронавируса
Правительство Латвии приняло решение о закрытии сухопутных и воздушных пассажирских перевозок через государственную границу страны в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Энергетика
Глава ВТБ высказался о нефтяном кризисе
В мире мало производителей, которые заинтересованы в сохранении низких цен на нефть, предположил глава ВТБ Андрей Костин в эфире ток-шоу «Большая Игра».
Энергетика
Ирак и Кувейт снизили цену на нефть вслед за Саудовской Аравией
Ведущие производители нефти из списка стран ОПЕК Ирак и Кувейт последовали примеру Саудовской Аравии, снизив цены на апрельские продажи сырой нефти, Объединенные Арабские Эмираты снизили цену для февральских продаж.
Общество
В Италии за сутки от коронавируса умерли 250 человек
Число умерших в Италии за последние сутки от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, составило 250, всего с начала вспышки умерли 1266 человек.
Общество
Следующий из Будапешта в Москву самолет подал сигнал тревоги
Пассажирский самолет авиакомпании «Аэрофлот», выполняющий рейс Будапешт — Москва, подал сигнал тревоги и снизился до 15 тыс. футов (4,5 тыс. м). Об этом сообщил в Twitter сервис Flightradar24.
Политика
США запретят въезд иностранцам из Великобритании и Ирландии
Американские власти с 16 марта введут запрет на въезд в страну иностранцев, прибывающих из Великобритании и Ирландии, заявил вице-президент Майкл Пенс.
Происшествия
Глава отдела уголовного розыска в Москве уволен за селфи в морге
Как отмечается, фотография на фоне тел умерших людей, сделанная Горнеевым совместно с оперуполномоченной того же отдела старшим лейтенантом полиции Татьяной Пурышевой, была обнаружена управлением собственной безопасности ГУ МВД.
Общество
Власти Москвы обязали не допускать самоизолированных к работе
Мэр Москвы Сергей Собянин внес в указ о мерах по борьбе с распространением коронавируса изменение об обязанности работодателей не допускать к работе сотрудников, которые должны соблюдать режим самоизоляции на дому.
Политика
Сбежавший в Испанию Порошенко решил срочно вернуться на Украину
Порошенко должен был пробыть в Испании еще около недели, однако в связи с закрытием авиасообщения он планирует прервать курс лечения, чтобы успеть вернуться в Киев до 17 марта, пишет РИА Новости.
Общество
Дерипаска призвал ввести в России полный карантин
Российский предприниматель Олег Дерипаска считает, что в России, пока не поздно, нужно вводить полный карантин в связи с коронавирусом.
Кино
«Кинопоиск HD» покажет семь оригинальных сериалов
Армия и оружие
Полет Ту-142 над Тихим и Северным Ледовитым океанами сняли на видео
Телеканал "Звезда" опубликовал видео полета двух противолодочных самолетов Ту-142 морской авиации Тихоокеанского флота над нейтральными водами Тихого и Северного Ледовитого океанов.
Технологии
NVIDIA призвала геймеров использовать компьютеры в борьбе с COVID-19
Компания NVIDIA предложила владельцем игровых компьютеров помочь в борьбе с новым коронавирусом.
Политика
Украинский министр заявил, что все пенсионеры умрут от коронавируса
Министр здравоохранения Украины Илья Емец заявил, что жертвами коронавируса станут все пенсионеры.
Футбол
«Спартак» победил «Оренбург» в матче РПЛ
Московский «Спартак» обыграл в гостях «Оренбург» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Политика
Радикалы обстреляли из ракетницы российское посольство в Киеве
Украинские националисты, участвовавшие в Марше добровольцев в Киеве в субботу, 14 марта, обстреляли российское посольство из ракетницы, попав по крыше здания.
Общество
Супруга премьера Испании заразилась коронавирусом
Супруга председателя правительства Испании Педро Санчеса Бегонья Гомес заразилась новым коронавирусом.
Наука
Вращением ядра атома научились управлять с помощью электрического поля
Несчастный случай во время эксперимента помог ученым доказать, что ядром атома можно управлять не только магнитным полем, но и электрическим.