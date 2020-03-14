Коронавирус

АиФ Санкт-ПетербургАиФ Санкт-ПетербургВ Петербурге школьников могут перевести на дистанционное обучение

В понедельник, 16 марта, в Петербурге примут решение о том, вводить ли для школьников дистанционное обучение. Об этом «Фонтанке» сообщили в городском профильном комитете.
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Петербургских школьников и учителей подключат к порталу дистанционного обучения. Родители могут на время оставить детей дома

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Дистанционные уроки через интернет и дежурные классы: стало известно, как будут учить петербургских школьников с 16 марта

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ТАСС09:41

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Школьников и учителей в Петербурге подключат к порталу дистанционного обучения

Мойка7813:25

Петербургских школьников хотят отправить на дистанционное обучение из-за коронавируса

Piter.tv07:35
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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 19:54, Ашберн
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