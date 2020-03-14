В понедельник, 16 марта, в Петербурге примут решение о том, вводить ли для школьников дистанционное обучение. Об этом «Фонтанке» сообщили в городском профильном комитете.

В Петербурге школьников могут перевести на дистанционное обучение

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Общество Латвия объявила о закрытии своих границ из-за коронавируса Правительство Латвии приняло решение о закрытии сухопутных и воздушных пассажирских перевозок через государственную границу страны в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

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Политика Сбежавший в Испанию Порошенко решил срочно вернуться на Украину Порошенко должен был пробыть в Испании еще около недели, однако в связи с закрытием авиасообщения он планирует прервать курс лечения, чтобы успеть вернуться в Киев до 17 марта, пишет РИА Новости.

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