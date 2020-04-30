Ситуация развивается, как мы и планировали, мы пика пока не достигли, к сожалению, но, слава богу, ситуация развивается без лавинообразного увеличения числа новых случаев. Есть ощущение, что к середине мая мы должны выйти на стабилизацию.

После майских праздников в Петербурге может стабилизироваться ситуация с распространением коронавируса, считает глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге Евгений Шляхто.

В Петербурге ситуация с коронавирусом стабилизируется к середине мая

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