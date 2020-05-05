Коронавирус
Эхо МосквыВ Санкт-Петербурге умерли еще четыре медработника с коронавирусом
Подтверждена смерть 37 человек. По подсчетам волонтеров, которые организовали онлайн-стену памяти медиков, ставших жертвами вируса, в городе погибли уже 10 медицинских работников. Еще порядка 250 находятся на лечении.
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Александр Беглов принес соболезнования родным умерших медицинских работников
Телеканал Санкт-Петербург13:22
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Китай в ответ на атаки со стороны США объявил о начале тестирования новой цифровой валюты, которая в будущем сможет "отвязать" его от доллара.
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Политика
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Авто
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RuNews24.ru вчера в 02:19
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Аганбегян рассказал об этапах создания СП с Ротенбергом
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РБК 23:01
Спорт
Авторы EVE Online начали раздачу подарков в честь 17-летия игры
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CyberSport.ru 23:01
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Чистая прибыль Disney упала на 91%
Чистая прибыль американской компании The Walt Disney Company упала во втором квартале на 91% по сравнению с прошлогодними показателями за аналогичный период.
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Для жителей Югры введут обязательный масочный режим
В Югре будет введено обязательное ношение маски, заявила глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова 5 мая на заседании оперштаба.
ИА Красная Весна 10:07
Культура
Стефани Майер намекнула на продолжение саги «Сумерки»
Автор серии романов "Сумерки" Стефани Майер оставила намек на продолжение истории о вампирах.
Газета.Ru 03 мая в 10:00
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Внимание поклонников уже несколько недель приковано к семье 34-летнего российского рэпера Джигана и модели Оксаны Самойловой, которая 18 февраля родила долгожданного сына.
News.ru 03 мая в 12:32
Экономика
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Российский кабмин принял постановление об освобождении регионов от выплат по бюджетным кредитам в 2020 году из-за распространения коронавирусной инфекции.
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Около 3 тысяч вахтовиков вывезут до 10 мая с Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения, охваченного коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства Республики Якутия (Саха).
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Скончался автор хитов «Ласкового мая»
РЕН ТВ вчера в 05:50
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Коммерсантъ 03 мая в 19:51
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80% севастопольцев считают, что врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев работает «скорее хорошо», а 70% готовы поддержать его на выборах главы города в Единый день голосования 13 сентября.
Коммерсантъ 17:50
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В Екатеринбурге приземлился вывозной рейс из Душанбе
Вывозной рейс "Уральских авиалиний" из Душанбе приземлился в Екатеринбурге, следует из данных онлайн-табло аэропорта "Кольцово".
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Газета.Ru 08:11
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Сильвестр Сталлоне и Warner Bros. работают над сиквелом «Разрушителя»
REGNUM вчера в 09:47
Экономика
Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается
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Газета.Ru вчера в 14:56
Общество
В России вступил в силу запрет на работу «наливаек» в жилых домах
Сегодня в России вступил в силу закон, запрещающий продажу алкоголя в так называемых «наливайках» — небольших барах и кафе, расположенных на первых этажах жилых домов.
78.ru 03:25
Шоу-бизнес
В сети появилось фото постаревшего Андрея Губина
30 апреля звезде 90-х Андрею Губину исполнилось 46 лет.
Uznayvse.ru 03 мая в 06:20
Энергетика
Цена нефти Brent поднялась выше $32 за баррель
Стоимость июльских фьючерсов нефти марки Brent поднималась на 17,9% до $32,06 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Газета.Ru 21:54
Здоровье
Сотни калининградских медиков отказались работать
В Калининграде около 350 медработников отказались работать в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции, заявил региональный министр здравоохранения Александр Кравченко.
Рамблер вчера в 11:25
Политика
Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья премьера
Премьер-министр России Михаил Мишустин продолжает лечение от коронавируса и чувствует себя нормально.
Известия 03 мая в 03:10