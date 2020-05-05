Коронавирус

Эхо МосквыЭхо МосквыВ Санкт-Петербурге умерли еще четыре медработника с коронавирусом

Подтверждена смерть 37 человек. По подсчетам волонтеров, которые организовали онлайн-стену памяти медиков, ставших жертвами вируса, в городе погибли уже 10 медицинских работников. Еще порядка 250 находятся на лечении.
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Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 6 мая 2020 года: Смерть врача, медсестры, двух санитарок и новый закрытый на карантин роддом

КП - Санкт-Петербург18:00

Петербург: главное за день – 5 мая

Петербургский дневник16:02

Беглов по телефону поддержал родных умерших из-за работы с КОВИД-пациентами медработников

Невские Новости12:57

В Петербурге умерли четыре заболевших COVID-19 медика

РИА Новости13:44

Александр Беглов принес соболезнования родным умерших медицинских работников

Телеканал Санкт-Петербург13:22

226 заболевших и новые места в больницах: коронавирус в Петербурге 5 мая

Мойка7814:00

Александр Беглов выразил соболезнования родным скончавшихся от коронавируса медработников

Город+13:45
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Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 23:30, Ашберн
Экономика

Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса

Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК 21:07
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Общество

Егорьев день по народному календарю отмечают 6 мая

С Егорьева дня начинались активные полевые работы. На Руси на ранее засеянных полях служили молебны, а потом их окропляли святой водой.
Телепорт 19:35
Экономика

Названы два сценария роста безработицы в России

По словам специалиста, есть два сценария роста безработицы: оптимистичный и пессимистичный.
РИА Новости вчера в 23:56
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Общество

Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом в домашних условиях

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в интервью Пятому каналу заявил, что в случае заражения коронавирусом в домашних условиях через еду или воду заболевание будет протекать по типу кишечной инфекции.
RT на русском 21:37
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Гаджеты

Apple представила обновленный MacBook Pro 13

Собака.ru вчера в 08:55
83
Общество

Китай начинает тестирование суверенной электронной валюты

Китай в ответ на атаки со стороны США объявил о начале тестирования новой цифровой валюты, которая в будущем сможет "отвязать" его от доллара.
Экономика сегодня 05:26
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Политика

Президент Чехии нашел виновных в сносе памятника Коневу

Виновных в сносе нашел президент Чехии Милош Земан в эфире Чешского радио, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 13:23
1,8K
Авто

Водителям рассказали, как часто надо менять комплекты резины

Рекомендуется также менять шины через каждые 2-3 года.
Дни24 04:01
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Общество

Минтруд пояснил порядок оплаты нерабочих дней в России с 6 по 8 мая

Путин объявил 6-8 мая нерабочими днями из-за коронавируса.
RuNews24.ru вчера в 02:19
1,5K
Экономика

Аганбегян рассказал об этапах создания СП с Ротенбергом

Аганбегян в интервью РБК уточнил, что доля ВЭБа в этой компании будет «ниже контрольного пакета».
РБК 23:01
Спорт

Авторы EVE Online начали раздачу подарков в честь 17-летия игры

Студия CCP запустила акцию в честь 17-летия EVE Online. До 7 мая новые игроки смогут бесплатно получить стартовые наборы.
CyberSport.ru 23:01
Экономика

Чистая прибыль Disney упала на 91%

Чистая прибыль американской компании The Walt Disney Company упала во втором квартале на 91% по сравнению с прошлогодними показателями за аналогичный период.
ТАСС 22:49
Общество

Для жителей Югры введут обязательный масочный режим

В Югре будет введено обязательное ношение маски, заявила глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова 5 мая на заседании оперштаба.
ИА Красная Весна 10:07
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Культура

Стефани Майер намекнула на продолжение саги «Сумерки»

Автор серии романов "Сумерки" Стефани Майер оставила намек на продолжение истории о вампирах.
Газета.Ru 03 мая в 10:00
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Шоу-бизнес

Оксана Самойлова подала на развод с Джиганом

Внимание поклонников уже несколько недель приковано к семье 34-летнего российского рэпера Джигана и модели Оксаны Самойловой, которая 18 февраля родила долгожданного сына.
News.ru 03 мая в 12:32
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Экономика

Правительство освободило регионы от выплат по кредитам

Российский кабмин принял постановление об освобождении регионов от выплат по бюджетным кредитам в 2020 году из-за распространения коронавирусной инфекции.
BFM.ru 02:36
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Общество

С Чаяндинского месторождения вывезут около трех тысяч вахтовиков

Около 3 тысяч вахтовиков вывезут до 10 мая с Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения, охваченного коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства Республики Якутия (Саха).
РИА Новости 08:57
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Общество

Умер генконструктор РКК «Энергия» Евгений Микрин

Умер генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации «Энергия» академик РАН Евгений Микрин.
RT на русском 03:53
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Музыка

Скончался автор хитов «Ласкового мая»

РЕН ТВ вчера в 05:50
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Политика

AP: Китай скрывал данные о коронавирусе, чтобы запастись медикаментами

Должностные лица США считают, что Китай скрыл масштабы вспышки коронавируса и степень его заразности, чтобы успеть запастись необходимыми средствами защиты и медикаментами, сообщает AP со ссылкой на данные разведки.
Коммерсантъ 03 мая в 19:51
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Политика

Михаилу Развожаеву не нашли альтернативы

80% севастопольцев считают, что врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев работает «скорее хорошо», а 70% готовы поддержать его на выборах главы города в Единый день голосования 13 сентября.
Коммерсантъ 17:50
Общество

В Екатеринбурге приземлился вывозной рейс из Душанбе

Вывозной рейс "Уральских авиалиний" из Душанбе приземлился в Екатеринбурге, следует из данных онлайн-табло аэропорта "Кольцово".
РИА Новости 20:14
2
Общество

Автоэксперт перечислил новые штрафы для водителей

Автомобильный эксперт Егор Васильев рассказал, какие штрафы планируют ввести российские власти. Об этом пишет агентство "Прайм".
Газета.Ru 08:11
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Кино

Сильвестр Сталлоне и Warner Bros. работают над сиквелом «Разрушителя»

REGNUM вчера в 09:47
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Экономика

Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается

Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru вчера в 14:56
1,5K
Общество

В России вступил в силу запрет на работу «наливаек» в жилых домах

Сегодня в России вступил в силу закон, запрещающий продажу алкоголя в так называемых «наливайках» — небольших барах и кафе, расположенных на первых этажах жилых домов.
78.ru 03:25
2K
Шоу-бизнес

В сети появилось фото постаревшего Андрея Губина

30 апреля звезде 90-х Андрею Губину исполнилось 46 лет.
Uznayvse.ru 03 мая в 06:20
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Энергетика

Цена нефти Brent поднялась выше $32 за баррель

Стоимость июльских фьючерсов нефти марки Brent поднималась на 17,9% до $32,06 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Газета.Ru 21:54
269
Здоровье

Сотни калининградских медиков отказались работать

В Калининграде около 350 медработников отказались работать в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции, заявил региональный министр здравоохранения Александр Кравченко.
Рамблер вчера в 11:25
6,8K
Политика

Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья премьера

Премьер-министр России Михаил Мишустин продолжает лечение от коронавируса и чувствует себя нормально.
Известия 03 мая в 03:10
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Александр Дмитриевич Беглов
Российский политик
Российский политический деятель. Губернатор Санкт-Петербурга c 18 сентября 2019. Член Высшего совета партии «Единая Россия».
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