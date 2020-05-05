Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ Петербурге скончались четыре медика с коронавирусом

Петербургские власти сообщили о смерти ещё четырёх медицинских работников, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция. Об этом информирует пресс-служба администрации города.
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В Петербурге умерли четыре заболевших COVID-19 медика

РИА Новости13:44

Петербург: главное за день – 5 мая

Петербургский дневник16:02

Александр Беглов выразил соболезнования родным скончавшихся от коронавируса медработников

Город+13:45

Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 6 мая 2020 года: Смерть врача, медсестры, двух санитарок и новый закрытый на карантин роддом

КП - Санкт-Петербург18:00

Александр Беглов принес соболезнования родным умерших медицинских работников

Телеканал Санкт-Петербург13:22

226 заболевших и новые места в больницах: коронавирус в Петербурге 5 мая

Мойка7814:00

Беглов по телефону поддержал родных умерших из-за работы с КОВИД-пациентами медработников

Невские Новости12:57
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Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском вчера в 03:12
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Политика

Германия положительно относится к строительству «Северного потока — 2»

Немецкое правительство положительно относится к строительству газопровода "Северный поток — 2", отмечается в ответе на депутатский запрос фракции "Альтернатива для Германии" в бундестаге.
Политика Сегодня вчера в 06:42
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Космос

В NASA заявили, что COVID-19 не помешает запуску корабля Crew Dragon

Вашингтон, 3 мая 2020, 11:25 — REGNUM Вспышка коронавирусной инфекции не окажет влияния на программу испытательного полёта пилотируемого корабля Crew Dragon, заявил представитель американского аэрокосмического агентства NASA Стив Стич.
REGNUM 03 мая в 04:25
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Политика

США собрались добывать ресурсы на Луне

В течение нескольких недель США начнут официальные переговоры со странами-партнерами в космической сфере, такими как Канада, Япония, европейские страны и ОАЭ, которые, по мнению Америки, придерживаются той же позиции в вопросе добычи ресурсов на Луне.
Lenta.ru 18:47
Политика

Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая

Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:04
3,2K
Общество

Немецкие медики предупредили о второй и третьей волне коронавируса

Берлин, 5 мая 2020, 14:20 — REGNUM Специалисты из Германии считают, что им придётся столкнуться со второй и третьей волнами распространения нового коронавируса.
REGNUM 07:20
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Происшествия

В Петербурге мальчик набросился с ножом на отца, защищая мать

Российская газета 08:45
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Шоу-бизнес

Илон Маск в шестой раз стал отцом

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск стал отцом в шестой раз. Матерью ребенка является певица Клэр Элис Буше, более известная как Grimes.
Российская газета 02:31
9
Политика

ВОЗ назвала спекуляциями заявления США о происхождении коронавируса

Заявления со стороны властей США, которые обвинили Китай в искусственном создании нового коронавируса, являются спекулятивными, США не предоставили никаких доказательств этого утверждения, заявил глава программы по чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения ВОЗ Майкл Райан.
Взгляд.ру 02:07
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Кино

Тайка Вайтити снимет новые «Звездные войны»

Режиссёром нового фильма из киновселенной "Звёздные войны" станет обладатель премии "Оскар" Тайка Вайтити ("Кролик Джоджо", "Реальные упыри").
ИА InterMedia вчера в 13:36
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Общество

В Москве за сутки умерли 50 пациентов с коронавирусом

За последние сутки в Москве умерли 50 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус COVID-19, сообщили в оперативном штабе города.
Коммерсантъ 15:55
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Здоровье

Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать

Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко.
Коммерсантъ вчера в 12:01
6,8K
Общество

Ученые сдвинули прогнозируемый срок окончания пандемии в России

Сингапур, 4 мая 2020, 10:43 — REGNUM Сингапурские ученые увеличили на пять дней прогноз окончания вспышки коронавируса в России — до 17 августа.
REGNUM вчера в 03:43
3,3K
Авто

За апрель в Индии не продали ни одного автомобиля

Распространение коронавируса по всему миру и введение карантинных мер на фоне пандемии стали причиной 100% падения автомобильного рынка Индии в апреле.
Новые автомобили вчера в 13:00
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Политика

Земан назвал снос памятника Коневу в Праге глупостью

Снятие памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге стало проявлением глупости муниципальных политиков, заявил президент Чехии Милош Земан "Это глупость, которую совершили наши ничем непримечательные [муниципальные] политики", – заявил Земан в эфире Чешского радио, передает ТАСС.
Взгляд.ру 14:11
1,8K
Шоу-бизнес

Звезда сериала «Кухня» Сергей Лавыгин госпитализирован с сотрясением

Звезда популярного сериала "Кухня" Сергей Лавыгин попал в больницу с сотрясением мозга. Он упал возле подъезда и ударился головой.
Народные новости вчера в 16:41
11
Общество

Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 06:45
1,7K
Экономика

Силуанов назвал цену нефти в $10 за баррель приемлемой для России

Цена нефти в $10 за баррель является приемлемой для России. Об этом в интервью газете «Ведомости» заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
Известия 17:19
122
Технологии

Конференция Apple для разработчиков начнется 22 июня

Всемирная конференция для разработчиков (Worldwide Developers Conference, WWDC) американской компании Apple начнется 22 июня и будет длиться одну неделю в онлайн-режиме.
ТАСС 15:12
Гаджеты

Гоночный симулятор Forza Street вышел для iOS и Android

The GEEK 14:49
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Политика

Мэр Нижнего Новгорода Панов уйдет в отставку

Ранее в местных СМИ писали, что Панова приглашали на работу в "Росатом". Владимир Панов стал мэром Нижнего Новгорода в январе 2018 года.
РИА Новости 09:11
695
Общество

ОГЭ для девятых классов в России может быть отменён

Москва, 5 мая 2020, 16:45 — REGNUM Основной государственный экзамен (ОГЭ) для девятых классов в российских школах может быть отменен.
REGNUM 09:45
1K
Здоровье

Ростовская область выйдет из самоизоляции с сохранением масочного режима

Регион пока не достиг плато по коронавирусу.
REGNUM 10:07
121
Политика

МИД Великобритании сообщил о диалоге с Россией по коронавирусу

Великобритания и Россия поддерживают диалог по вопросам, связанным с пандемией COVID-19.
Российская газета 17:51
9
Авто

Автомобилисты нашли замену Land Cruiser Prado — Haval H9

Одним из вариантов замены японского внедорожника может стать китайская модель Haval H9.
Car.ru вчера в 05:18
3
Происшествия

В больнице в Коммунарке уменьшилось число пациентов

Число пациентов в больнице в Коммунарке уменьшилось до 503 человек, следует из инфографики, опубликованной главврачом медучреждения Денисом Проценко на своей странице в Facebook.
РБК вчера в 03:14
22
Политика

Депутат Госдумы назвал 5G-вышки иностранным оружием

Евгений Федоров, являющийся членом комитета по бюджету и налогам, считает, что подобные вышки могут быть использованы против россиян.
Социальные новости 06:08
24
Космос

Астрономы находят юпитерианские облачные полосы на ближайшем коричневом карлике

Группа астрономов обнаружила, что у ближайшего известного коричневого карлика, Luhman 16A, наблюдаются признаки облачных полос, похожих на те, которые видны на Юпитере и Сатурне.
AstroNews.ru 14:22
Происшествия

Из госпиталя в Подмосковье сбежал пациент с коронавирусом

Мужчина с подтвержденным коронавирусом сбежал из Московского областного госпиталя для ветеранов войн в Солнечногорске, ведутся его поиски.
ТАСС 14:38
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Общество

В Липецкой области вводится масочный режим

Игорь Артамонов поддержал предложение о введении в регионе масочного режима.
Добринские вести 10:13
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Александр Дмитриевич Беглов
Российский политик
Российский политический деятель. Губернатор Санкт-Петербурга c 18 сентября 2019. Член Высшего совета партии «Единая Россия».
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