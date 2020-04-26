Коронавирус
РосбалтВ Петербурге скончался еще один врач, зараженный коронавирусом
Филиппов работал заведующим отделением нейрохирургии № 2 в Александровской больнице и стал шестой жертвой коронавируса среди медработников Петербурга. Ранее от осложнений, вызванных вирусом, скончался врач-анестезиолог Александровской больницы Сергей Белошицкий и четыре медсестры.
Читать в источнике
Оценить332
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 19:33, Ашберн
Здоровье
Американские врачи расширили список симптомов коронавируса
Американский Центр по контролю и профилактике заболеваний расширил список симптомов новой коронавирусной инфекции.
Известия 24 апреля в 21:29
Космос
Грузовой корабль «Прогресс» пристыковался к МКС
В субботу, 25 апреля, грузовой корабль "Прогресс МС-14" пристыковался к Международной космической станции (МКС).
Piter.tv вчера в 04:08
Политика
Россия вошла в пятерку стран с наибольшими военными расходами
В 2019 году Россия оказалась в первой пятерке стран с наибольшими затратами на оборону.
Вести.Ru 19:03
Общество
Попова заявила о возможности избежать пика заражения коронавирусом
Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила, что в России удастся избежать пика заболеваемости, если граждане «не сорвутся» во время майских праздников.
RT на русском 15:45
Общество
Академик РАН назвал вероятные сроки спада эпидемии коронавируса
Бывший главный пульмонолог Минздрава России, академик РАН Александр Чучалин назвал вероятные сроки спада эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 17:24
Политика
Лавров заявил, что Киев срывает выполнение договоренностей по Донбассу
Москва, 25 апреля 2020, 16:45 — REGNUM Киев препятствует реализации политических пунктов договоренностей «Нормандской четверки», намеченных в Париже в декабре 2019 года, заявил 25 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров телеэфире Первого канала.
REGNUM вчера в 09:45
Общество
PepsiCo приостановила сотрудничество с Региной Тодоренко
В компании PepsiCo решили снять рекламу с телеведущей Региной Тодоренко с эфира, а также поменять оформление соцсетей.
РИА Новости 18:04
Культура
Анатолий Цой стал победителем первого сезона шоу «Маска» на НТВ
Несколько минут назад завершился первый сезон одного из самых популярный проектов этого сезона – шоу «Маска» на НТВ.
Вокруг ТВ 15:53
Здоровье
Не осталось пациентов с коронавирусом в больницах Уханя
В больницах китайского города Ухань, который считался эпицентром распространения COVID-19, больше нет ни одного зараженного коронавирусом пациента, заявил официальный представитель Государственного комитета по вопросам здравоохранения Ми Фэн, пишет РИА Новости.
Live24 04:41
Религия
Бывший духовник Поклонской проклял верящих в пандемию
Схиигумен Сергий, бывший духовник депутата Госдумы Натальи Поклонской, предал анафеме всех, кто верит в пандемию коронавируса.
Вести.Ru 12:59
Общество
Минюст отказался от повышения размеров штрафов в новой редакции КоАП
«По результатам публичного обсуждения проекта нового КоАП решено согласиться с необходимостью снижения до действующего уровня размеров административных штрафов по тем составам административных правонарушений, по которым предусматривалось их повышение», — говорится в сообщении министерства.
Ведомости 18:56
Общество
Пушков рассказал, что необходимо для защиты людей от пандемии
Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что в условиях пандемии коронавируса людям необходимо сильное и эффективное правительство, а идея о "ненужности правительства в мире" уничтожена эпидемией.
РИА Новости 18:09
Шоу-бизнес
Чулпан Хаматова рассказала, как хотела отказаться от «Зулейхи»
Чулпан Хаматова рассказала, как хотела отказаться от съёмки в сериале «Зулейха открывает глаза».
News.ru вчера в 17:38
Общество
В Северной Корее сообщили об активной деятельности Ким Чен Ына
На фоне слухов о болезни и смерти лидера КНДР Ким Чен Ына Государственное радио Северной Кореи в воскресенье утром сообщило об активной деятельности лидера страны.
Известия вчера в 20:24
Общество
Борис Джонсон вернулся на Даунинг-стрит
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вернулся в свою официальную резиденцию на Даунинг-стрит после выздоровления от коронавируса, сообщает Sky News со ссылкой на источник.
Москва 24 15:04
Экономика
WSJ: американская нефтяная компания попросила защиты от кредиторов
Американская нефтедобывающая компания Diamond Offshore в воскресенье объявила себя близкой к банкротству и попросила предоставить ей защиту от кредиторов на основании главы 11 закона о банкротстве США, позволяющей проводить реорганизацию деятельности.
ТАСС 19:00
Политика
Режим ограничений в России могут продлить после 30 апреля
В качестве вероятного срока названо 11 мая. Об этом сообщил сегодня губернатор Олег Кувшинников на заседании областного оперативного штаба.
Gorodche.ru 13:05
Происшествия
Экс-главу Пятигорска Травнева заподозрили в превышении полномочий
На Ставрополье завели уголовное дело в отношении бывшего главы Пятигорска Льва Травнева, который подозревается в превышении должностных полномочий, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Интерфакс вчера в 09:45
Общество
Осипов: я хочу, чтобы мы были спокойны
Глава Забайкалья Александр Осипов сообщил, подводя итоги прямого эфира на "Россия-24", как побороть коронавирус и справиться с лесными пожарами — Дорогие земляки, я хочу, чтобы мы были спокойны и чтоб понимали, что с минимальными потерями мы проживем эту ситуацию.
Забайкальский рабочий 07:10
Общество
В Курской области умер епископ, заразившийся коронавирусом
В Курской области умер епископ Железногорский и Льговский Вениамин (Королев), заразившийся коронавирусной инфекцией.
Новая газета 10:24
Происшествия
На Сахалине сотрудники полиции оказали экстренную помощь водителю
Автоинспекторы за считанные минуты довезли мужчину до скорой помощи, где ему оказали своевременную помощь и назначили лечение.
МВД медиа вчера в 00:30
Общество
Минобрнауки не ожидает существенного сдвига срока обучения студентов
«По нашим экспертным оценкам, существенной сдвижки по срокам обучения не будет», — сказал министр.
Известия 16:48
Футбол
Агент Орещук оценил шансы Кокорина уехать в Европу
Ранее Кокорин заявил, что к нему есть интерес со стороны ряда итальянских клубов.
Vprognoze.ru 11:52
Общество
Собчак подтвердила приобретение доли в крабовом бизнесе
Телеведущая Ксения Собчак подтвердила РБК, что решила приобрести долю в бизнесе по добыче крабов на Дальнем Востоке.
Ведомости 09:39
Политика
Трамп опроверг сообщения о возможной отставке главы Минздрава США
Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается увольнять главу министерства здравоохранения США Алекса Азара.
Интерфакс 18:38
Авто
В интернете появились снимки нового купе BMW 2 серии
В отличие от одноимённого семейства 2-Series Gran Coupe, в основе которого лежит переднеприводная платформа FAAR, «двойка» в кузове купе построят на стандартной заднеприводной архитектуре.
CarsWeek.ru 17:45
Экономика
Росстат сообщил о сокращении реальных располагаемых доходов россиян
Реальные располагаемые доходы российских граждан за январь - март текущего года сократились на 0,2% по отношению к первому кварталу 2019 года.
ТАСС вчера в 23:01
Здоровье
Беглов выразил соболезнования семье Филиппова
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования родным, близким и коллегам скончавшегося Алексея Филиппова.
Вести.Ru 10:26
Авто
Начались продажи Chevrolet дешевле Lada Granta
Обе модели оценили в 3,3 млн тенге или 582 тыс. рублей, то есть даже дешевле, чем LADA Granta стоимостью от 3,39 млн тенге или 600 тыс. рублей.
Автоновости дня 05:47