Филиппов работал заведующим отделением нейрохирургии № 2 в Александровской больнице и стал шестой жертвой коронавируса среди медработников Петербурга. Ранее от осложнений, вызванных вирусом, скончался врач-анестезиолог Александровской больницы Сергей Белошицкий и четыре медсестры.

В Петербурге скончался еще один врач, зараженный коронавирусом

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