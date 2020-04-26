Коронавирус

РосбалтРосбалтВ Петербурге скончался еще один врач, зараженный коронавирусом

Филиппов работал заведующим отделением нейрохирургии № 2 в Александровской больнице и стал шестой жертвой коронавируса среди медработников Петербурга. Ранее от осложнений, вызванных вирусом, скончался врач-анестезиолог Александровской больницы Сергей Белошицкий и четыре медсестры.
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Завотделением Александровской больницы скончался в Петербурге от COVID-19

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В Петербурге скончался второй врач из Александровской больницы с выявленным КОВИД

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В Петербурге умер врач, заразившийся коронавирусом

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В Петербурге умер нейрохирург с подтвержденным COVID-19

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«Был заперт на карантине в больнице»: Нейрохирург, у которого был коронавирус, не успел увидеться с семьей перед своей смертью

КП - Санкт-Петербург09:35

В Петербурге скончался заведующий отделением нейрохирургии Александровской больницы. У врача подтвердили COVID-19

Фонтанка.Ру06:29
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Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 19:33, Ашберн
Здоровье

Американские врачи расширили список симптомов коронавируса

Американский Центр по контролю и профилактике заболеваний расширил список симптомов новой коронавирусной инфекции.
Известия 24 апреля в 21:29
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Космос

Грузовой корабль «Прогресс» пристыковался к МКС

В субботу, 25 апреля, грузовой корабль "Прогресс МС-14" пристыковался к Международной космической станции (МКС).
Piter.tv вчера в 04:08
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Политика

Россия вошла в пятерку стран с наибольшими военными расходами

В 2019 году Россия оказалась в первой пятерке стран с наибольшими затратами на оборону.
Вести.Ru 19:03
Общество

Попова заявила о возможности избежать пика заражения коронавирусом

Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила, что в России удастся избежать пика заболеваемости, если граждане «не сорвутся» во время майских праздников.
RT на русском 15:45
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Общество

Академик РАН назвал вероятные сроки спада эпидемии коронавируса

Бывший главный пульмонолог Минздрава России, академик РАН Александр Чучалин назвал вероятные сроки спада эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 17:24
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Политика

Лавров заявил, что Киев срывает выполнение договоренностей по Донбассу

Москва, 25 апреля 2020, 16:45 — REGNUM Киев препятствует реализации политических пунктов договоренностей «Нормандской четверки», намеченных в Париже в декабре 2019 года, заявил 25 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров телеэфире Первого канала.
REGNUM вчера в 09:45
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Общество

PepsiCo приостановила сотрудничество с Региной Тодоренко

В компании PepsiCo решили снять рекламу с телеведущей Региной Тодоренко с эфира, а также поменять оформление соцсетей.
РИА Новости 18:04
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Культура

Анатолий Цой стал победителем первого сезона шоу «Маска» на НТВ

Несколько минут назад завершился первый сезон одного из самых популярный проектов этого сезона – шоу «Маска» на НТВ.
Вокруг ТВ 15:53
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Здоровье

Не осталось пациентов с коронавирусом в больницах Уханя

В больницах китайского города Ухань, который считался эпицентром распространения COVID-19, больше нет ни одного зараженного коронавирусом пациента, заявил официальный представитель Государственного комитета по вопросам здравоохранения Ми Фэн, пишет РИА Новости.
Live24 04:41
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Политика

Песков рассказал о реакции Путина на мозаику с ним в храме Минобороны

Суть событий 12:19
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Религия

Бывший духовник Поклонской проклял верящих в пандемию

Схиигумен Сергий, бывший духовник депутата Госдумы Натальи Поклонской, предал анафеме всех, кто верит в пандемию коронавируса.
Вести.Ru 12:59
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Общество

Минюст отказался от повышения размеров штрафов в новой редакции КоАП

«По результатам публичного обсуждения проекта нового КоАП решено согласиться с необходимостью снижения до действующего уровня размеров административных штрафов по тем составам административных правонарушений, по которым предусматривалось их повышение», — говорится в сообщении министерства.
Ведомости 18:56
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Общество

Пушков рассказал, что необходимо для защиты людей от пандемии

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что в условиях пандемии коронавируса людям необходимо сильное и эффективное правительство, а идея о "ненужности правительства в мире" уничтожена эпидемией.
РИА Новости 18:09
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Шоу-бизнес

Чулпан Хаматова рассказала, как хотела отказаться от «Зулейхи»

Чулпан Хаматова рассказала, как хотела отказаться от съёмки в сериале «Зулейха открывает глаза».
News.ru вчера в 17:38
11
Общество

В Северной Корее сообщили об активной деятельности Ким Чен Ына

На фоне слухов о болезни и смерти лидера КНДР Ким Чен Ына Государственное радио Северной Кореи в воскресенье утром сообщило об активной деятельности лидера страны.
Известия вчера в 20:24
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Общество

Борис Джонсон вернулся на Даунинг-стрит

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вернулся в свою официальную резиденцию на Даунинг-стрит после выздоровления от коронавируса, сообщает Sky News со ссылкой на источник.
Москва 24 15:04
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Экономика

WSJ: американская нефтяная компания попросила защиты от кредиторов

Американская нефтедобывающая компания Diamond Offshore в воскресенье объявила себя близкой к банкротству и попросила предоставить ей защиту от кредиторов на основании главы 11 закона о банкротстве США, позволяющей проводить реорганизацию деятельности.
ТАСС 19:00
Политика

Режим ограничений в России могут продлить после 30 апреля

В качестве вероятного срока названо 11 мая. Об этом сообщил сегодня губернатор Олег Кувшинников на заседании областного оперативного штаба.
Gorodche.ru 13:05
Происшествия

Экс-главу Пятигорска Травнева заподозрили в превышении полномочий

На Ставрополье завели уголовное дело в отношении бывшего главы Пятигорска Льва Травнева, который подозревается в превышении должностных полномочий, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Интерфакс вчера в 09:45
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Общество

Осипов: я хочу, чтобы мы были спокойны

Глава Забайкалья Александр Осипов сообщил, подводя итоги прямого эфира на "Россия-24", как побороть коронавирус и справиться с лесными пожарами — Дорогие земляки, я хочу, чтобы мы были спокойны и чтоб понимали, что с минимальными потерями мы проживем эту ситуацию.
Забайкальский рабочий 07:10
16
Общество

В Курской области умер епископ, заразившийся коронавирусом

В Курской области умер епископ Железногорский и Льговский Вениамин (Королев), заразившийся коронавирусной инфекцией.
Новая газета 10:24
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Происшествия

На Сахалине сотрудники полиции оказали экстренную помощь водителю

Автоинспекторы за считанные минуты довезли мужчину до скорой помощи, где ему оказали своевременную помощь и назначили лечение.
МВД медиа вчера в 00:30
Общество

Минобрнауки не ожидает существенного сдвига срока обучения студентов

«По нашим экспертным оценкам, существенной сдвижки по срокам обучения не будет», — сказал министр.
Известия 16:48
Футбол

Агент Орещук оценил шансы Кокорина уехать в Европу

Ранее Кокорин заявил, что к нему есть интерес со стороны ряда итальянских клубов.
Vprognoze.ru 11:52
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Общество

Собчак подтвердила приобретение доли в крабовом бизнесе

Телеведущая Ксения Собчак подтвердила РБК, что решила приобрести долю в бизнесе по добыче крабов на Дальнем Востоке.
Ведомости 09:39
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Политика

Трамп опроверг сообщения о возможной отставке главы Минздрава США

Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается увольнять главу министерства здравоохранения США Алекса Азара.
Интерфакс 18:38
Авто

В интернете появились снимки нового купе BMW 2 серии

В отличие от одноимённого семейства 2-Series Gran Coupe, в основе которого лежит переднеприводная платформа FAAR, «двойка» в кузове купе построят на стандартной заднеприводной архитектуре.
CarsWeek.ru 17:45
Экономика

Росстат сообщил о сокращении реальных располагаемых доходов россиян

Реальные располагаемые доходы российских граждан за январь - март текущего года сократились на 0,2% по отношению к первому кварталу 2019 года.
ТАСС вчера в 23:01
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Здоровье

Беглов выразил соболезнования семье Филиппова

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования родным, близким и коллегам скончавшегося Алексея Филиппова.
Вести.Ru 10:26
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Авто

Начались продажи Chevrolet дешевле Lada Granta

Обе модели оценили в 3,3 млн тенге или 582 тыс. рублей, то есть даже дешевле, чем LADA Granta стоимостью от 3,39 млн тенге или 600 тыс. рублей.
Автоновости дня 05:47
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