Происшествия
РБКВ Петербурге следователя оставили без ареста за взятку в 19 млн руб
По версии следствия, которую приводит пресс-служба, они участвовали в передаче взятки в 19 млн руб. Как отмечает пресс-служба, Шиманского освободили из-под стражи на месте. Суд также не удовлетворил требование защиты поместить Лисового под домашний арест.
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Суд отказался заключать под стражу следователя, подозреваемого в крупной взятке
Петербургский дневник13:10
Суд не стал заключать под стражу петербургского следователя, подозреваемого в многомиллионной взятке
КП - Санкт-Петербург10:48
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