Происшествия

РБКРБКВ Петербурге следователя оставили без ареста за взятку в 19 млн руб

По версии следствия, которую приводит пресс-служба, они участвовали в передаче взятки в 19 млн руб. Как отмечает пресс-служба, Шиманского освободили из-под стражи на месте. Суд также не удовлетворил требование защиты поместить Лисового под домашний арест.
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Суд отказался заключать под стражу следователя, подозреваемого в крупной взятке

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В Петербурге суд освободил из под стражи следователя, подозреваемого в передаче крупной взятки

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Суд завершил партию домино-шоу силового Питера «рыбой». Полицейского и следователя отправили домой

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Вальверде покинет «Барселону» по окончании сезона

«Барселона» планирует расстаться с главным тренером Эрнесто Вальверде по окончании текущего сезона.
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Учёные нашли на дне Волги средневековую ладью

Специалисты нашли на дне Волги затонувшую ладью, длина которой равна около 50 метров.
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Больше всего на штрафы тратят автомобилисты из Москвы (в среднем 582 рублей в год).
Общая газета.RU вчера в 04:36
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Глава НАСА призвал вернуть Плутону статус планеты

Директор Национального аэрокосмического агентства США (НАСА) Джим Брайденстайн заявил, что Плутону следует вернуть статус планеты, который он утратил в 2006 году.
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Минобороны обвинило США в контрабанде нефти из Сирии

В военном ведомстве пояснили, что под охраной американских военных и сотрудников ЧВК США бензовозы с нефтяных полей Восточной Сирии направлялись контрабандой в другие государства.
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Телеведущий Андрес Малахов ответил на недовольство звезд выпущенным в эфире "России 1" программы про эскорт блогерш.
Газета.Ru 19:20
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Ферстаппен выиграл квалификацию «Формулы-1» в Мексике

Голландский пилот Макс Ферстаппен из Red Bull Racing показал лучшее время в квалификации Гран-при Мексики на чемпионате мира по автогонкам в классе машин «Формула-1».
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Трусова победила на этапе Гран-при Skate Canada, Медведева стала пятой

Российская фигуристка Александра Трусова одержала победу на втором этапе Гран-при в Канаде, обновив мировые рекорды по набранным баллам в произвольной программе и по сумме двух программ.
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Пушков: Германия не созрела для отмены санкций

Из-за санкций ФРГ уже потеряла более €100 млрд, напомнил Пушков, отметив, что стоящую так дорого и не приносящую результатов политику нужно менять на другую.
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Джефф Безос потерял почти $7 млрд из-за неудачной отчетности Amazon

Основатель и глава Amazon Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд из-за недовольства инвесторов отчетностью его компании.
Коммерсантъ 24 октября в 22:26
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Компания Tesla представила новое поколение солнечных панелей, предназначенных для монтирования на крышах домов.
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Политика

Поспоривших с Зеленским бойцов в Донбассе назвали незаконными военными

Люди в военной форме, с которыми разговаривал президент Украины Владимир Зеленский в ходе посещения населенного пункта Золотое в Луганской области, не являются представителями вооруженных сил Украины, сообщили в Facebook представители штаба Операции объединенных сил (ООС).
Коммерсантъ 19:15
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В Нью-Йорке кардиган Кобейна ушел с молотка за 334 тысячи долларов

РИА Новости 21:43
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Эксперт: красная икра вряд ли сильно подорожает к Новому году

3 июня телеканал «360» сообщал, что в Московской области изъяли более 10 тыс. банок с поддельной красной икрой.
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Мосгорсуд признал законным взыскание 21,6 млн рублей с семьи Фриске

Московский городской суд признал законным решение Перовского суд о взыскании 21,6 миллиона рублей с родственников певицы Жанны Фриске в пользу "Русфонда".
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Победителем конкурса красоты "Мисс Земля-2019" стала представительница Пуэрто-Рико Нелли Пиментел.
Газета.Ru 07:42
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Гарик Харламов высмеял Соловьёва в эфире Comedy Club

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Роскомнадзор опубликовал экспертизу о вреде от песен Егора Крида

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Micron представила «самый быстрый в мире» SSD-накопитель X100

Компания Micron Technology представила свой первый твердотельный накопитель на базе памяти 3D XPoint.
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Участник «Голоса» объяснил отказ пожать руку Сюткину

Участник шоу «Голос» Даниил Королёв прокомментировал скандал, возникший якобы из-за его отказа пожать руку музыканту Валерию Сюткину.
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Россиянин летел умирать на родину и скончался в самолете

Lenta.ru 17:19
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Google объявила о крупнейшем обновлении поисковика за пять лет

Google объявила о крупнейшем обновлении поисковика за пять лет.
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Общество

Категория вагонов «плацкарт» может исчезнуть из поездов в России

Как уточняется, в будущем наименование "плацкарт" может перестать существовать.
Российская газета вчера в 13:30
Кино

Киностудии назвали актеров-претендентов на «Оскар»

РБК 24 октября в 00:35
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Кучма назвал формулу Штайнмайера «сдачей Украины с потрохами»

Представитель Киева в Контактной группе Леонид Кучма заявил, что «формула Штайнмайера» не приведет к мирному урегулированию на Украине.
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«Победа» передумала резко повышать цены на билеты

Российский лоукостер «Победа» повысит цены на перелеты из-за границы в Россию не на 25 евро (более 1770 рублей), как планировалось ранее, а на пять евро (около 350 рублей).
Lenta.ru 19:03
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