Происшествия
РБКВ Петербурге следователя оставили без ареста за взятку в 19 млн руб
По версии следствия, которую приводит пресс-служба, они участвовали в передаче взятки в 19 млн руб. Как отмечает пресс-служба, Шиманского освободили из-под стражи на месте. Суд также не удовлетворил требование защиты поместить Лисового под домашний арест.
Читать в источнике
Оценить33
Подробнее о событии
Показать все источники
Суд отказался заключать под стражу следователя, подозреваемого в крупной взятке
Петербургский дневник13:10
Суд не стал заключать под стражу петербургского следователя, подозреваемого в многомиллионной взятке
КП - Санкт-Петербург10:48
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 23:25, Вашингтон
Фигурное катание
Брайан Орсер: «Горжусь тем, что Медведева не сдалась»
Спорт-Экспресс 19:58
Авто
Haval может начать выпуск кроссовера Haval H5 в РФ
Со следующего года модель снова вернется в РФ, но уже под названием Haval H5.
Tvoe-avto.com вчера в 18:30
Автоспорт
Ферстаппен разочарован, но надеется отыграться
F1news.ru 19:26
Экономика
Орешкин заявил о готовности платить повышенный подоходный налог
Орешкин добавил, что именно такое потребление нужно облагать более высокими налоговыми ставками.
РБК вчера в 15:54
Армия и оружие
Опубликован план захвата Калининградской области Польшей и США
Потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет к потере первой Калининградской области.
Lenta.ru 17:02
Футбол
Хет-трик Пулишича помог «Челси» победить «Бернли»
Sport24.ru 14:21
Общество
Газопровод Baltic Pipe получил одобрение Дании
Разрешение действует на двух участках газопровода Baltic Pipe, расположенных в территориальных водах Дании.
Газета.Ru вчера в 11:23
Политика
Зеленский прокомментировал разговор с националистами в Донбассе
Ранее в соцсетях появилось видео разговора на повышенных тонах между Зеленским и одним из радикалов.
РИА Новости 12:00
Политика
Экс-посол Австрии назвал условие отмены антироссийских санкций
Бывший посол Австрии в России Фридрих Бауэр заявил, что для отмены антироссийских санкций необходима поддержка группы стран.
RT на русском 20:43
Шоу-бизнес
«Обвиненная в проституции» актриса «Универа» сделала заявление
Как сообщает РИА Новости, в четверг PR-директор Рудовой Дубровская в шоу Малахова о "тайной жизни знаменитых девушек" рассказала, что имя и телефон актрисы попали в обнародованный в Сети перечень дам, "с которыми можно встретиться за деньги".
Российская газета 15:15
Политика
Reuters: Трамп 27 октября намерен сделать «важное заявление»
Ранее американский лидер написал на своей странице в Twitter об "очень значительном событии", которое произошло недавно, однако не пояснил, о чем именно идет речь.
ТАСС 23:07
Происшествия
Появились кадры с места расстрела солдат в военной части в Забайкалье
Telegram-канал LIFE SHOT опубликовал первые фотографии с места расстрела сослуживцев солдатом Рамилем Шамсутдиновым в военной части в Забайкалье.
Газета.Ru 04:46
Происшествия
Ребенок «без лица» родился в Португалии
По мнению родителей, ребенок родился "без лица" по вине врача-акушера, который вел беременность женщины.
Газета.Ru 00:46
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал осеннее фото Аллы Пугачевой с сыном
Супруг Аллы Пугачевой опубликовал в Instagram семейную фотографию, на которой певица запечатлена с их сыном Гарри.
Летидор 07:54
Общество
Украина переходит на зимнее время
В ночь на воскресенье, 27 октября, Украина перейдет на зимнее время, в связи с чем в 03:00 стрелки часов необходимо перевести на час назад, напомнило министерство экономики страны.
Московский Комсомолец 02:10
Политика
Российский политолог предложил два варианта решение проблемы Донбасса
Синельников-Оришак предложил два варианта развития событий, если Украина откажется выполнять "формулу Штайнмайера" и Минские соглашения.
Pravda.Ru 06:11
Происшествия
Пропавший в Пермском крае самолет продолжат искать утром
Поиски пропавшего в Пермском крае самолета приостановлены до утра, сообщает МЧС России.
Вести.Ru 11:13
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену Оксану Тарасову
Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену Оксану Тарасову. Экс-супруга опубликовала скриншот страницы с сайта Мосгорсуда.
Актуальные Новости 00:53
Общество
Британский журналист совершил каминг-аут перед главой МВД Чечни
Британский журналист американского телеканала ABC Джеймс Лонгман признался в своей нетрадиционной сексуальной ориентации в "тюрьме для геев" в Чечне перед главой МВД республики Апти Алаудиновым.
Агентство Телеграф 11:24
Политика
«Неустрашимый» сторожевик Путина вернётся к службе через год
Сторожевой корабль Балтийского флота «Неустрашимый» вернётся на дежурство после продолжительного ремонта в середине 2020 года.
News.ru 04:09
Финансы
Банк России снова снизил ключевую ставку
Руководство регулятора понизило ставку еще на 0,5 процентного пункта и теперь ее размер составляет 6,5% годовых.
Капитал страны вчера в 07:50
Гаджеты
В скандале с сканерами отпечатков пальцев Samsung ставит точку
В предыдущем официальном заявлении Samsung указывалось, что пользователям смартфонов серии Galaxy S10 и Note 10 рекомендуется снять защитную пленку, удалить все старые отпечатки пальцев и заново зарегистрировать отпечатки пальцев.
Srnsk 24 октября в 01:33
Политика
Сорос назвал своего фаворита на пост президента США
Финансист и миллиардер Джордж Сорос поддержал кандидатуру сенатора от штата Массачусетс Элизабет Уоррен на пост президента США в 2020 году.
Известия вчера в 21:26
Общество
Консультант СК: Расстрел караула мог быть избавлением для Шамсутдинова
Криминалист Дмитрий Кирюхин, являющийся научным консультантом Следственного комитета России, предположил, что убийство восьми сослуживцев в воинской части под Читой могло быть для рядового Рамиля Шамсутдинова избавлением от издевательств, сообщает 27 октября издание Life.ru.
Чита.Ру 22:13
Футбол
Левандовски установил рекорд Бундеслиги
ProstoProSport 12:34