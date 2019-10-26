По версии следствия, которую приводит пресс-служба, они участвовали в передаче взятки в 19 млн руб. Как отмечает пресс-служба, Шиманского освободили из-под стражи на месте. Суд также не удовлетворил требование защиты поместить Лисового под домашний арест.

В Петербурге следователя оставили без ареста за взятку в 19 млн руб

Авто Haval может начать выпуск кроссовера Haval H5 в РФ Со следующего года модель снова вернется в РФ, но уже под названием Haval H5.

Экономика Орешкин заявил о готовности платить повышенный подоходный налог Орешкин добавил, что именно такое потребление нужно облагать более высокими налоговыми ставками.

Армия и оружие Опубликован план захвата Калининградской области Польшей и США Потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет к потере первой Калининградской области.

Общество Газопровод Baltic Pipe получил одобрение Дании Разрешение действует на двух участках газопровода Baltic Pipe, расположенных в территориальных водах Дании.

Политика Зеленский прокомментировал разговор с националистами в Донбассе Ранее в соцсетях появилось видео разговора на повышенных тонах между Зеленским и одним из радикалов.

Политика Экс-посол Австрии назвал условие отмены антироссийских санкций Бывший посол Австрии в России Фридрих Бауэр заявил, что для отмены антироссийских санкций необходима поддержка группы стран.

Шоу-бизнес «Обвиненная в проституции» актриса «Универа» сделала заявление Как сообщает РИА Новости, в четверг PR-директор Рудовой Дубровская в шоу Малахова о "тайной жизни знаменитых девушек" рассказала, что имя и телефон актрисы попали в обнародованный в Сети перечень дам, "с которыми можно встретиться за деньги".

Политика Reuters: Трамп 27 октября намерен сделать «важное заявление» Ранее американский лидер написал на своей странице в Twitter об "очень значительном событии", которое произошло недавно, однако не пояснил, о чем именно идет речь.

Происшествия Появились кадры с места расстрела солдат в военной части в Забайкалье Telegram-канал LIFE SHOT опубликовал первые фотографии с места расстрела сослуживцев солдатом Рамилем Шамсутдиновым в военной части в Забайкалье.

Происшествия Ребенок «без лица» родился в Португалии По мнению родителей, ребенок родился "без лица" по вине врача-акушера, который вел беременность женщины.

Шоу-бизнес Максим Галкин показал осеннее фото Аллы Пугачевой с сыном Супруг Аллы Пугачевой опубликовал в Instagram семейную фотографию, на которой певица запечатлена с их сыном Гарри.

Общество Украина переходит на зимнее время В ночь на воскресенье, 27 октября, Украина перейдет на зимнее время, в связи с чем в 03:00 стрелки часов необходимо перевести на час назад, напомнило министерство экономики страны.

Политика Российский политолог предложил два варианта решение проблемы Донбасса Синельников-Оришак предложил два варианта развития событий, если Украина откажется выполнять "формулу Штайнмайера" и Минские соглашения.

Происшествия Пропавший в Пермском крае самолет продолжат искать утром Поиски пропавшего в Пермском крае самолета приостановлены до утра, сообщает МЧС России.

Шоу-бизнес Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену Оксану Тарасову Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену Оксану Тарасову. Экс-супруга опубликовала скриншот страницы с сайта Мосгорсуда.

Общество Британский журналист совершил каминг-аут перед главой МВД Чечни Британский журналист американского телеканала ABC Джеймс Лонгман признался в своей нетрадиционной сексуальной ориентации в "тюрьме для геев" в Чечне перед главой МВД республики Апти Алаудиновым.

Политика «Неустрашимый» сторожевик Путина вернётся к службе через год Сторожевой корабль Балтийского флота «Неустрашимый» вернётся на дежурство после продолжительного ремонта в середине 2020 года.

Финансы Банк России снова снизил ключевую ставку Руководство регулятора понизило ставку еще на 0,5 процентного пункта и теперь ее размер составляет 6,5% годовых.

Гаджеты В скандале с сканерами отпечатков пальцев Samsung ставит точку В предыдущем официальном заявлении Samsung указывалось, что пользователям смартфонов серии Galaxy S10 и Note 10 рекомендуется снять защитную пленку, удалить все старые отпечатки пальцев и заново зарегистрировать отпечатки пальцев.

Политика Сорос назвал своего фаворита на пост президента США Финансист и миллиардер Джордж Сорос поддержал кандидатуру сенатора от штата Массачусетс Элизабет Уоррен на пост президента США в 2020 году.