Происшествия

РБКРБКВ Петербурге следователя оставили без ареста за взятку в 19 млн руб

По версии следствия, которую приводит пресс-служба, они участвовали в передаче взятки в 19 млн руб. Как отмечает пресс-служба, Шиманского освободили из-под стражи на месте. Суд также не удовлетворил требование защиты поместить Лисового под домашний арест.
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Суд Петербурга не стал арестовывать подозреваемых во взятке следователя и полицейского

Невские Новостивчера в 23:28

Суд не стал заключать под стражу петербургского следователя, подозреваемого в многомиллионной взятке

КП - Санкт-Петербургвчера в 10:48

В Петербурге суд освободил из под стражи следователя, подозреваемого в передаче крупной взятки

АБНвчера в 11:37

В Петербурге суд отправил домой полицейского по делу о передаче взятки

Мойка78вчера в 11:59

В Петербурге выпустили следователя, который за 37 млн согласился отпустить подозреваемого

78.ruвчера в 10:48

Суд отказался заключать под стражу следователя, подозреваемого в крупной взятке

Петербургский дневниквчера в 13:10

Суд завершил партию домино-шоу силового Питера «рыбой». Полицейского и следователя отправили домой

Фонтанка.Рувчера в 11:16
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Происшествия

В Пермском крае возобновлены поиски пропавшего частного самолета

В Пермском крае сегодня в 06.30 мск спасатели и добровольцы возобновили поиски пропавшего частного легкомоторного самолета Сеssпа 172, которым управлял председатель Федерации сверхлегкой авиации региона Геннадий Белоглазов.
Российская газета 01:39
Авто

В Сети показали, как «Нива» разгоняется до сотни за 2 секунды

Штатная ходовая переделана полностью: передний мост взят от того же Chevrolet, задний – от пикапа Ford, а рулевой механизм – у BMW.
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Армия и оружие

Fox News узнал о возможном уничтожении лидера ИГ силами США

Известия вчера в 23:53
Происшествия

В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти пассажира

По информации экстренных служб, в субботу самолет авиакомпании "Победа", следовавший из Санкт-Петербурга во Владикавказ в 13.36 по местному времени (12.36 мск), экстренно сел в аэропорту Волгограда.
РИА Новости вчера в 15:52
Армия и оружие

Пропавшие в Сирии россиянки записали обращения с просьбой о помощи

РБК вчера в 16:48
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Названы 3 лучшие подержанные иномарки за 300 тыс. рублей

Специалисты, работающие на рынке подержанных автомобилей иностранного производства, назвали 3 лучшие, по их мнению модели, которые можно приобрести за сумму до 300 тысяч рублей.
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Экономике Украины предрекли сильный удар из-за дешевого угля из России

Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев считает, что энергетический сектор Украины ждет сильный удар из-за дешевого российского угля.
Известия 01:02
Футбол

Конор Макгрегор назвал имя любимого футболиста

Ирландский боец ММА Конор Макгрегор ответил на вопрос, кто является его любимым футболистом.
Спорт-Экспресс вчера в 16:08
Общество

Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости

Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Газета.Ru 25 октября в 11:59
Политика

Поспоривших с Зеленским бойцов в Донбассе назвали незаконными военными

Люди в военной форме, с которыми разговаривал президент Украины Владимир Зеленский в ходе посещения населенного пункта Золотое в Луганской области, не являются представителями вооруженных сил Украины, сообщили в Facebook представители штаба Операции объединенных сил (ООС).
Коммерсантъ вчера в 19:15
Фигурное катание

Трусова победила на этапе Гран-при Skate Canada, Медведева стала пятой

Российская фигуристка Александра Трусова одержала победу на втором этапе Гран-при в Канаде, обновив мировые рекорды по набранным баллам в произвольной программе и по сумме двух программ.
РИА Новости вчера в 18:27
Общество

Европа переходит на зимнее время

Перевод часов на зимнее время пройдет почти во всех странах Европы в ночь с субботы, 26 октября, на воскресенье.
Газета.Ru вчера в 17:49
Общество

Газопровод Baltic Pipe получил одобрение Дании

Разрешение действует на двух участках газопровода Baltic Pipe, расположенных в территориальных водах Дании.
Газета.Ru 25 октября в 11:23
Авто

В России изменится способ расчета транспортного налога

Счетная палата РФ признала несовершенной методику расчета транспортного налога для роскошных автомобилей, стоимость которых превышает 3 млн рублей.
SpeedMe 24 октября в 07:52
Политика

Захарова ответила на слова главы Минобороны Украины о войне с Россией

RT на русском вчера в 22:15
Космос

Илон Маск запустит спутниковый интернет для жителей США в 2020 году

Напомним, 60 спутников связи Starlink успешно доставленные на орбиту ракетой-носителем Falcon 9. Чтобы обеспечить спутниковым интернетом жителей США, в космос отправят еще 6-8 партий спутников, пишет The Daily Mail.
Комсомольская правда 24 октября в 06:27
Здоровье

Онкологами названы симптомы рака, появляющиеся за 5 лет до болезни

Врачи-онкологи назвали симптомы рака, которые проявляются за пять лет до заболевания.
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Гаджеты

В сети опубликованы изображения наушников Apple AirPods

Поставщик чехлов ESR инициировал продажу своих изделий для новых футляров, из чего мы можем предположить, какой дизайн будет у AirPods Pro.
Anonsens вчера в 09:17
Армия и оружие

Минобороны доставило в Сирию бронеавтомобили для военной полиции

Газета.Ru 01:24
Футбол

Украинский полузащитник «Ференцвароша» назвал лучшего футболиста ЦСКА

Украинский полузащитник «Ференцвароша» Игорь Харитин поделился впечатлениями о ЦСКА после матча 3-го тура Лиги чемпионов, а также назвал лучшего футболиста армейцев по прошедшему матчу.
Матч ТВ 02:20
Политика

Экс-посол Австрии назвал условие отмены антироссийских санкций

Бывший посол Австрии в России Фридрих Бауэр заявил, что для отмены антироссийских санкций необходима поддержка группы стран.
RT на русском вчера в 20:43
Футбол

ФК «Ростов» обыграл «Сочи» благодаря дублю Еременко

Первая в истории игра между ФК «Ростов» и «Сочи» завершилась со счетом 2:0. Победу желто-синим принес дубль Романа Еременко, сообщает пресс-служба клуба.
Rostof.ru вчера в 14:32
Происшествия

Россияне занялись сексом в кресле самолета и попали на видео

Двух россиян из Приморья привлекли к административной ответственности за непристойное поведение на борту самолета.
Lenta.ru вчера в 08:20
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Телеигра «Слабое звено» возвращается в эфир

StarHit.ru вчера в 08:00
Футбол

Россия уступила Португалии в рейтинге УЕФА

Поражения «Локомотива» и «Зенита» в Лиге чемпионов и победа «Бенфики» помогли сборной Португалии обогнать Россию в рейтинге УЕФА.
Inc-news.ru 24 октября в 11:40
Общество

Мисс Украина-2019 рассказала, чей Крым

Победительница конкурса "Мисс Украина – 2019" Маргарита Паша заявила, что Крым является "территорией всех людей".
Московский Комсомолец вчера в 05:22
Политика

Зеленский назначил нового губернатора Луганской области

Президент Владимир Зеленский назначил Сергея Гайдая главой Луганской областной государственной администрации (ОГА).
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«Что его ожидало, было хуже» — почему солдат расстрелял сослуживцев

Deita.ru вчера в 23:29
Армия и оружие

Опубликован план захвата Калининградской области Польшей и США

Потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет к потере первой Калининградской области.
Lenta.ru вчера в 17:02
Общество

Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России

После жесткой критики российских СМИ в адрес новой части игры серии "Call of Duty: Modern Warfare", действие которой основано на вооруженном конфликте в Сирии, Sony отказалась от идеи выпускать ее в России на платформе PlayStation.
Газета.Ru 25 октября в 15:51
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