Коронавирус
REGNUMВ Петербурге снимают запрет на посещение детских и спортивных площадок
Санкт-Петербург, 25 июня 2020, 20:30 — REGNUM В Петербурге снимают запрет на посещение детских и спортивных площадок. Такие изменения губернатор Александр Беглов внес 25 июня в постановление №121, изданное Смольным в конце марта в связи с пандемией коронавирусной инфекции.
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В Петербурге вновь открываются парки, детские площадки, летние кафе и зоопарк
Петербургский дневник12:17
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Армия и оружие
Недозащитили: опубликованы последствия противостояния израильских F-16 с С-300 и «Панцирь-С»
Очередной рейд израильских ВВС против сирийских и иранских военных вновь завершился не в пользу систем ПВО С-300 и «Панцирь-С».
Avia.pro 00:14
Политика
Порошенко заявил, что у Украины есть «уникальный шанс» вернуть Крым
У Киева появился "уникальный шанс" "вернуть" Крым, об этом в эфире радиостанции "Тризуб" заявил экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.
РИА Новости 18:16
Космос
Космонавт Вагнер поможет астронавтам НАСА при выходе в открытый космос
В настоящее время на борту МКС находятся 5 членов экипажа - российские космонавты Иван Вагнер и Анатолий Иванишин и астронавты НАСА Роберт Бенкен, Крис Кэссиди и Даглас Хёрли.
РЕН ТВ вчера в 16:55
Общество
Опубликована явка на онлайн-голосование по поправкам к Конституции
25 июня жители Москвы и Нижегородской области приняли участие в электронном голосовании по поправкам в Конституцию.
Московский Комсомолец 18:12
Экономика
Одна из крупнейших компаний Германии оказалась на грани банкротства
Немецкая платежная система Wirecard, входящая в число крупнейших компаний страны и в биржевой индекс DAX, оказалась на грани банкротства, пишет Reuters.
Lenta.ru 13:33
Политика
Донбасс и Киев начали диалог по закону об особом статусе
Представители Киева и Донбасса начали диалог по закону об особом статусе региона.
RT на русском 16:39
Экономика
Бюджет Приморья оценили депутаты
Депутаты Законодательного Собрания Приморского края на очередном заседании парламента рассмотрели отчет об исполнении краевого бюджета за 2019 год, сообщает ИА DEITA.RU.
Deita.ru 20:55
Происшествия
Мощный взрыв прогремел в Тегеране
Известия 19:55
Происшествия
В Вилюйском районе сотрудник администрации начисляла себе авансы
Прокуратура Вилюйского района Якутии провела проверку по поступившей через социальные сети информации о нарушении в администрации МО «город Вилюйск» требований закона при начислении заработной платы.
Аргументы и Факты - Якутия 20:37
Политика
Зеленский заявил, что поражён масштабом наводнений на западе Украины
Президент Украины Владимир Зеленский, прилетевший в пострадавшую от наводнений Ивано-Франковскую область, рассказал, что поражён масштабом разгула стихии.
RT на русском 16:59
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили
Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости 17:54
Общество
ВОЗ сообщила о новом всплеске коронавируса в Европе
В Европе наблюдается всплеск случаев заболевания COVID-19 после того, как страны начали ослаблять ограничения, сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.
Коммерсантъ 10:02
Политика
В Гааге обвинили лидера Косово в военных преступлениях
В специальной прокуратуре в Гааге подчеркнули, что в преступлениях виновен не только лидер Косово Хашим Тачи, но и экс-спикер косовского парламента Кадри Весели, а также иные лица.
Evo-rus.com 08:27
Экономика
Экологию перевели на режим самоулучшения
Паспорт «Экологии» уже утвержден проектным офисом, из его текста видно, что Минприроды категорически не согласно с сокращением финансирования отдельных направлений, например обновления стратегии развития отрасли обращения с коммунальными отходами до 2030 года или сохранения озера Байкал в части рекультивации загрязненных территорий, угрожающих экологии озера.
Коммерсантъ 18:01
Политика
Аксёнов заявил, что СССР не распался бы при «президенте Путине»
СССР не распался бы, если бы президентом тогда был действующий российский лидер Владимир Путин.
RT на русском 14:28
Происшествия
ФСБ задержала солдата на параде Победы в Москве
1. Солдата-срочника отстранили от парада по требованию ФСБ Вечером в среду, 24 июня, стало известно, что сотрудники военной контрразведки Федеральной службы безопасности (ФСБ) России предотвратили неприятный инцидент на параде Победы в Москве.
Lenta.ru 05:20
Авто
Обновленный Genesis G70 показали без камуфляжа
В сети появились изображения обновлённого Genesis G70 без камуфляжа. Снимки опубликовал портал The Korean Car Blog.
За рулем Кубань 01:13
Спорт
Saints Row 2 и WRC 8 станут бесплатными
Самой интересной из представленных игр все же является WRC 8. Игра предлагает более 50 аутентичных гоночных команд, 14 заездов, динамичные погодные условия и глубокую систему менеджмента, требующую от игрока самостоятельно заниматься развитием своей карьеры профессионального гонщика.
Городской портал Новый Нижний 19:00
Космос
SpaceX перенесла запуск очередной партии спутников Starlink
Говорит Москва 11:25
Футбол
Акинфеев эмоционально прокомментировал поражение от «Зенита»
В первом туре после возобновления чемпионата России в июне ЦСКА был на своем поле разгромлен "Зенитом" (0:4), после чего в отставку подал Ганчаренко, а также появилась информация о том, что Акинфеев думает над завершением карьеры.
Евро-футбол.ру 13:14
Футбол
Сарри выразил недовольство комментариями главного тренера «Барселоны»
Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника Миралема Пьянича в «Барселону».
Матч ТВ 17:29
Шоу-бизнес
Собчак сломала нос и попала в больницу
Телеведущая Ксения Собчак рассказала, что сломала нос и попала в больницу. Об этом она сообщила в Instagram, сняв видео из палаты.
Lenta.ru 09:34
Политика
Трамп решил вывести часть американских войск из Германии в Польшу
Президент США Дональд Трамп намерен вывести часть американских военнослужащих из Германии в Польшу.
Новая газета 06:29
Экономика
Как новые законы изменят жизнь россиян в июле
Появляется новый объект интеллектуальных прав - географическое указание В России 27 июля появляется новый объект интеллектуальных прав - географическое указание.
Российская газета 21:00
Футбол
Робертсон: «Ещё немного пивка, и Клопп даст нам два выходных»
После всё пошло ходуном, мы смогли расслабиться и насладиться последними минутами [матча].Нам пришлось ждать 13 недель, 13 долгих недель неопределённости, но многим нашим болельщикам пришлось ждать 30 лет, так что по сравнению с ними мы легко отделались.
Soccer.ru 20:01
Финансы
Сбербанк снизил минимальную ставку по потребкредитам на 1%
Сбербанк понизил минимальную ставку по потребительским кредитам для физических лиц с 12,9 до 11,9%. Об этом в четверг, 25 июня, сообщила пресс-служба банка.
Известия 04:01
Наука
Иммунная система матерей запоминает детей иммунологически
Оказалось, что иммунная система матерей запоминает детей иммунологически, этот процесс запускается уже во время первой беременности.
ВладТайм 15:03
Общество
Операторы техосмотра просят власти пересмотреть правила ТО
Жалобы операторов связаны с законом о техосмотре, принятом в прошлом году, который смягчил условия для водителей: легковые авто до четырех лет можно не проверять, до десяти лет — проводить ТО каждые два года.
BFM.ru 06:36