Санкт-Петербург, 25 июня 2020, 20:30 — REGNUM В Петербурге снимают запрет на посещение детских и спортивных площадок. Такие изменения губернатор Александр Беглов внес 25 июня в постановление №121, изданное Смольным в конце марта в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

В Петербурге снимают запрет на посещение детских и спортивных площадок

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