Коронавирус

РБКРБКГубернатор Петербурга разрешил открыть летние кафе и салоны маникюра

С 29 июня в Санкт-Петербурге заработают зоологические парки площадью более 5 га и возобновится проведение торжественных церемоний регистрации заключения брака (в помещении, где проводится церемония, одновременно смогут находится не более десяти человек, не считая сотрудников загсов).
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В Петербурге вновь открываются парки, детские площадки, летние кафе и зоопарк

Петербургский дневник12:17

Погулял, выпил, в ЗАГС. Как выглядит второй этап снятия ограничений в Петербурге

Фонтанка.Ру14:48

В Петербурге открывают парки, детские площадки и летние кафе

DP.RU12:24

В Петербурге 28 июня откроют парки, скверы и детские площадки

РИА Новости12:48

В Петербурге открываются парки, детские площадки и летние кафе

78.ru12:10

Снятие режима самоизоляции в Санкт-Петербурге с 28 июня 2020 года: откроются парки и можно будет жениться

КП - Санкт-Петербург12:41

С 28 июня в Петербурге разрешат посещать парки, сады и скверы

Телеканал Санкт-Петербург11:25
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Игры

CD Projekt RED представила новый трейлер игры Cyberpunk 2077

Российская газета 13:01
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Авто

Для российских водителей 1 июля вступят в силу новые правила

С июля в России вступит в силу ряд нововведений для автомобилистов.
РИА Новости 13:17
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Общество

Минфин разъяснил порядок начисления выплат семьям с детьми до 16 лет

Единовременные выплаты семьям с детьми в возрасте от рождения до 16 лет в июле будут начислены автоматически тем, кто получил такую выплату в июне.
РБК 23 июня в 14:43
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Общество

В США Telegram обязали вернуть инвесторам деньги за криптовалюту Gram

Американский суд обязал Telegram выплатить 1,224 миллиарда долларов покупателям криптовалюты Gram в качестве неустойки за невыполненные перед ними обязательства.
Российская газета 14:56
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Политика

Голландский адвокат призвал учесть роль Украины в крушении MH17

В ходе процесса в Гааге по делу о крушении самолета Malaysian Airlines, следовавшего рейсом MH17 и потерпевшего крушение в Донецкой области Украины летом 2014 года, голландский адвокат Будевейн ван Эйк, защитник обвиняемого россиянина Олега Пулатова, заявил, что в ходе процесса необходимо изучить действия киевских властей, сообщает агентство AAP.
РБК 23 июня в 09:44
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Происшествия

Стали известны детали инцидента с машиной ФСО перед парадом Победы

REGNUM 05:28
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Общество

Командующий Балтфлотом наградил потерявшую туфлю участницу парада

Командующий Балтийском флотом Александр Носатов поощрил девушку, которая во время парада Победы в Калининграде потеряла туфлю, но не нарушила строй.
Газета.Ru 09:39
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Культура

После съемок в Курске ведущий Джон Уоррен покинул шоу «Поедем, поедим»

Британский телеведущий Джон Уоррен ушел из шоу «Поедем, поедим» после восьми лет участия в проекте.
iReactor 09:24
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Политика

В ЦИК пообещали санкции для проголосовавшего дважды Лобкова

Зампред ЦИК добавил, что не смог переговорить с Лобковым, но публикацию журналиста назвал «очень правильной», заверив, что по ней будут приняты меры.
РБК 06:56
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Политика

Захарова прокомментировала ноту протеста Украины из-за парада в Крыму

ТАСС 11:17
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Происшествия

В Подмосковье утонули трое детей

В Солнечногорском районе Московской области утонули три ребенка, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru 14:29
Общество

ВОЗ сообщила о новом всплеске коронавируса в Европе

В Европе наблюдается всплеск случаев заболевания COVID-19 после того, как страны начали ослаблять ограничения, сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.
Коммерсантъ 10:02
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Политика

В Кремле запланировали новое обращение Путина к гражданам

В Кремле готовят новое обращение президента к россиянам. Предполагается, что оно будет касаться голосования по поправкам в Конституцию.
РБК 11:30
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Политика

Владимир Путин рассказал о противниках прямых выплат во время пандемии

Президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1" рассказал, что у такой меры поддержки, как прямые выплаты, были противники.
Вести.Ru 14:25
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Культура

На Мамаевом кургане прошел концерт Победы

Накануне, 24 июня, в Волгограде на Мамаевом кургане прошел концерт, посвященный 75-летию Победы.
RuNews24.ru 01:29
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Общество

Минздрав одобрил препарат от коронавируса «Арепливир»

Минздрав России одобрил применение препарата "Арепливир" для борьбы с коронавирусом, сообщила пресс-служба ведомства.
Интерфакс 14:02
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Происшествия

Жена Ефремова отсудила компенсацию за разбитую машину

Софья Кругликова, жена российского актера Михаила Ефремова, выиграла суд у управляющей компании «Жилищник».
Lenta.ru 03:27
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Армия и оружие

Огнеметная система ТОС-2 впервые участвует в параде на Красной площади

ТОС-2 придёт на смену огнемётной системе ТОС-1 "Солнцепёк", её опытные образцы уже принимали участие в стратегических учениях.
РИА Новости вчера в 04:10
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Футбол

«Арсенал» обыграл «Саутгемптон» и поднялся на девятое место

"Арсенал" в матче 31-го тура чемпионата Англии обыграл "Саутгемптон" со счетом 2:0. Голы на свой счет записали Эдвард Нкетиа и Джо Уиллок.
Спорт-Экспресс 14:56
Шоу-бизнес

Собчак сломала нос и попала в больницу

Телеведущая Ксения Собчак рассказала, что сломала нос и попала в больницу. Об этом она сообщила в Instagram, сняв видео из палаты.
Lenta.ru 09:34
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Хоккей

«Авангард» обнародовал план подготовки к сезону

После углубленного медицинского осмотра хоккеисты «Авангарда» с 15 июля проведут двухнедельный тренировочный сбор, а с 4 по 9 августа примут участие в предсезонном турнире «Sochi Hockey Open», на который, кроме них и хозяев соревнований, заявились СКА, «Локомотив» и молодёжная сборная России.
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Общество

Сын Хрущева умер от огнестрельного ранения в голову

Ранее СМИ писали со ссылкой на выводы судмедэкспертизы, что Хрущев скончался от огнестрельного ранения в голову.
РИА Новости 10:01
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Общество

В Польше обвинили Газпром в хитроумном плане

Согласие Газпрома выплатить компенсацию в полтора миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитражного суда доказывает "хитроумный план" России, пишет польская газета Do Rzeczy.
Газета.Ru вчера в 11:59
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Футбол

Дани Алвес помог убедить Артура перейти в «Ювентус»

Sports.ru 11:28
Политика

Трамп назвал переброску войск в Польшу «сильным сигналом» для России

Политик добавил, что поладит с Россией. Дональд Трамп назвал переброску войск в Польшу "сильным сигналом" для России.
Piter.tv 01:21
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Шоу-бизнес

Кристина Асмус ответила на слухи о фейковом разводе с Харламовым

Российская актриса Кристина Асмус опровергла новость о том, что ее развод с шоуменом Гариком Харламовым является розыгрышем.
Культуромания 14:46
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Сын Гончаренко опубликовал видео тренировки с отцом

Артем Гончаренко, сын главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко, опубликовал сторис в Instagram.
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Происшествия

В Нижнем Новгороде горит литературный музей Горького

Нижний Новгород, 25 июня 2020, 18:23 — REGNUM В Нижнем Новгороде произошло возгорание в здании литературного музея имени А.М. Горького по улице Минина, 26.
REGNUM 11:23
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Энергетика

Европе предсказали дефицит нефти

Европа может столкнуться с дефицитом нефти в течение следующего десятилетия, пишет The Guardian со ссылкой на исследование аналитического центра Shift Project.
Lenta.ru 23 июня в 23:00
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Культура

Hulu удалил несколько серий «Клиники» из-за оскорбления темнокожих

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