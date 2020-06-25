Коронавирус
РБКГубернатор Петербурга разрешил открыть летние кафе и салоны маникюра
С 29 июня в Санкт-Петербурге заработают зоологические парки площадью более 5 га и возобновится проведение торжественных церемоний регистрации заключения брака (в помещении, где проводится церемония, одновременно смогут находится не более десяти человек, не считая сотрудников загсов).
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В Петербурге вновь открываются парки, детские площадки, летние кафе и зоопарк
Петербургский дневник12:17
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CD Projekt RED представила новый трейлер игры Cyberpunk 2077
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РБК 11:30
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Президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1" рассказал, что у такой меры поддержки, как прямые выплаты, были противники.
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На Мамаевом кургане прошел концерт Победы
Накануне, 24 июня, в Волгограде на Мамаевом кургане прошел концерт, посвященный 75-летию Победы.
RuNews24.ru 01:29
Общество
Минздрав одобрил препарат от коронавируса «Арепливир»
Минздрав России одобрил применение препарата "Арепливир" для борьбы с коронавирусом, сообщила пресс-служба ведомства.
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Софья Кругликова, жена российского актера Михаила Ефремова, выиграла суд у управляющей компании «Жилищник».
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ТОС-2 придёт на смену огнемётной системе ТОС-1 "Солнцепёк", её опытные образцы уже принимали участие в стратегических учениях.
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«Арсенал» обыграл «Саутгемптон» и поднялся на девятое место
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Lenta.ru 09:34
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«Авангард» обнародовал план подготовки к сезону
После углубленного медицинского осмотра хоккеисты «Авангарда» с 15 июля проведут двухнедельный тренировочный сбор, а с 4 по 9 августа примут участие в предсезонном турнире «Sochi Hockey Open», на который, кроме них и хозяев соревнований, заявились СКА, «Локомотив» и молодёжная сборная России.
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В Польше обвинили Газпром в хитроумном плане
Согласие Газпрома выплатить компенсацию в полтора миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитражного суда доказывает "хитроумный план" России, пишет польская газета Do Rzeczy.
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Европе предсказали дефицит нефти
Европа может столкнуться с дефицитом нефти в течение следующего десятилетия, пишет The Guardian со ссылкой на исследование аналитического центра Shift Project.
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