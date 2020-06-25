С 29 июня в Санкт-Петербурге заработают зоологические парки площадью более 5 га и возобновится проведение торжественных церемоний регистрации заключения брака (в помещении, где проводится церемония, одновременно смогут находится не более десяти человек, не считая сотрудников загсов).

Общество Минфин разъяснил порядок начисления выплат семьям с детьми до 16 лет Единовременные выплаты семьям с детьми в возрасте от рождения до 16 лет в июле будут начислены автоматически тем, кто получил такую выплату в июне. 653

Политика Голландский адвокат призвал учесть роль Украины в крушении MH17 В ходе процесса в Гааге по делу о крушении самолета Malaysian Airlines, следовавшего рейсом MH17 и потерпевшего крушение в Донецкой области Украины летом 2014 года, голландский адвокат Будевейн ван Эйк, защитник обвиняемого россиянина Олега Пулатова, заявил, что в ходе процесса необходимо изучить действия киевских властей, сообщает агентство AAP. 322

Общество Командующий Балтфлотом наградил потерявшую туфлю участницу парада Командующий Балтийском флотом Александр Носатов поощрил девушку, которая во время парада Победы в Калининграде потеряла туфлю, но не нарушила строй. 5,1K

Политика В ЦИК пообещали санкции для проголосовавшего дважды Лобкова Зампред ЦИК добавил, что не смог переговорить с Лобковым, но публикацию журналиста назвал «очень правильной», заверив, что по ней будут приняты меры. 2,6K

Происшествия В Подмосковье утонули трое детей В Солнечногорском районе Московской области утонули три ребенка, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Общество ВОЗ сообщила о новом всплеске коронавируса в Европе В Европе наблюдается всплеск случаев заболевания COVID-19 после того, как страны начали ослаблять ограничения, сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге. 391

Футбол «Арсенал» обыграл «Саутгемптон» и поднялся на девятое место "Арсенал" в матче 31-го тура чемпионата Англии обыграл "Саутгемптон" со счетом 2:0. Голы на свой счет записали Эдвард Нкетиа и Джо Уиллок.

Шоу-бизнес Собчак сломала нос и попала в больницу Телеведущая Ксения Собчак рассказала, что сломала нос и попала в больницу. Об этом она сообщила в Instagram, сняв видео из палаты. 660

Хоккей «Авангард» обнародовал план подготовки к сезону После углубленного медицинского осмотра хоккеисты «Авангарда» с 15 июля проведут двухнедельный тренировочный сбор, а с 4 по 9 августа примут участие в предсезонном турнире «Sochi Hockey Open», на который, кроме них и хозяев соревнований, заявились СКА, «Локомотив» и молодёжная сборная России.

Общество В Польше обвинили Газпром в хитроумном плане Согласие Газпрома выплатить компенсацию в полтора миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитражного суда доказывает "хитроумный план" России, пишет польская газета Do Rzeczy. 67

Футбол Сын Гончаренко опубликовал видео тренировки с отцом Артем Гончаренко, сын главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко, опубликовал сторис в Instagram.

Происшествия В Нижнем Новгороде горит литературный музей Горького Нижний Новгород, 25 июня 2020, 18:23 — REGNUM В Нижнем Новгороде произошло возгорание в здании литературного музея имени А.М. Горького по улице Минина, 26. 22