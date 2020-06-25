Коронавирус
REGNUMВ Петербурге снимают запрет на посещение детских и спортивных площадок
Санкт-Петербург, 25 июня 2020, 20:30 — REGNUM В Петербурге снимают запрет на посещение детских и спортивных площадок. Такие изменения губернатор Александр Беглов внес 25 июня в постановление №121, изданное Смольным в конце марта в связи с пандемией коронавирусной инфекции.
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В Петербурге вновь открываются парки, детские площадки, летние кафе и зоопарк
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Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео
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В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада
Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым.
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После съемок в Курске ведущий Джон Уоррен покинул шоу «Поедем, поедим»
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В трансляции Шепелин заметил «ветерана уровня Сталина и Жукова».
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В Москве теплоход с выпускниками столкнулся с причалом
Прогулочный теплоход с выпускниками школы и родителями столкнулся с причалом в Москве, пострадавших в нет, сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР.
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ВОЗ подтвердила новую вспышку коронавируса в Европе
В Европе на прошлой неделе впервые за несколько месяцев наблюдался рост числа новых случаев коронавируса, заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.
Газета.Ru 13:44
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Xiaomi выпустила стабильную прошивку MIUI 12 для Mi 10 Lite
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Возможность «двойного» голосования по поправкам в Конституцию исключена
Возможность «двойного» голосования по поправкам в Конституцию исключена.
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McCain готовится локализовать производство под Тулой
McCain готовится локализовать производство под Тулой В России может появиться новый крупный производитель картофеля фри.
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Федеральные власти рекомендовали при необходимости переводить школы на режим дистанционного обучения еще 14 марта.
РБК 05:52
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Cyberpunk 2077 выйдет в NVIDIA GeForce NOW
Сотрудники польской компании CD Project RED рассказали, что их новая игра про будущее под названием Cyberpunk 2077 будет поддерживаться платформой NVIDIA GeForce NOW прямо на релизе.
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Полиция установила личности четверых из пяти младенцев, после обнаружения которых 23 июня в Москве было возбуждено уголовное дело по ст. 127.1 УК (торговля людьми).
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Канделаки рассказала о драке с Саакашвили после домогательств
Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки в эфире YouTube-шоу «Подруги» рассказала о неприятной ситуации, в которую попала на президентском приеме в Грузии, когда Михаил Саакашвили еще был главой государства.
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Адвокат Ефремова объяснил свои слова о помощи детям погибшего в ДТП
Михаил Ефремов готов позаботиться о детях погибшего в ДТП Сергея Захарова, сообщил РИА Новости адвокат актера Эльман Пашаев.
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БИЗНЕС Online 01:31
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Стала известна явка на онлайн-голосование по поправкам к Конституции
Явка на дистанционное электронное голосование по поправкам к Конституции России в первый день превысила 48,9%. Всего проголосовали более 574,1 тыс. человек.
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Песков прокомментировал отъезд Лукашенко
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков назвал несоответствующими действительности некоторые сообщения СМИ о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко покинул Москву сразу же после Парада Победы и возложения цветов в Александровском саду.
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Черчесов призвал проголосовать за поправки в Конституцию
Как сообщает «Чемпионат», главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов призывает граждан голосовать за поправки в Конституцию РФ.
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Донбасс и Киев начали диалог по закону об особом статусе
Представители Киева и Донбасса начали диалог по закону об особом статусе региона.
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