Коронавирус
ИзвестияВ Петербурге снова откроют парки и летние веранды кафе
С 28 июня снимается запрет на посещение парков, садов и скверов, детских и спортивных площадок (за исключением аттракционов).С 29 июня открываются зоологические парки площадью более 5 га, а также салоны маникюра и педикюра. Заработают летние веранды и сезонные летние кафе.
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В Петербурге вновь открываются парки, детские площадки, летние кафе и зоопарк
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