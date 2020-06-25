С 28 июня снимается запрет на посещение парков, садов и скверов, детских и спортивных площадок (за исключением аттракционов).С 29 июня открываются зоологические парки площадью более 5 га, а также салоны маникюра и педикюра. Заработают летние веранды и сезонные летние кафе.

В Петербурге снова откроют парки и летние веранды кафе

Технологии Cyberpunk 2077 выйдет в NVIDIA GeForce NOW Сотрудники польской компании CD Project RED рассказали, что их новая игра про будущее под названием Cyberpunk 2077 будет поддерживаться платформой NVIDIA GeForce NOW прямо на релизе.

Общество Оранжевая вспышка озарила ночное небо в Тегеране Ночное небо в восточной части иранской столицы озарила яркая оранжевая вспышка.

Общество Европейскую часть РФ ожидает на следующей неделе похолодание Жители европейской части РФ ощутят похолодание уже в воскресенье, 28 июня.

Общество В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым. 5,8K

Общество В Москве умерли 25 пациентов с коронавирусом "В Москве скончались 25 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении. 963

Происшествия Адвокат Ефремова заявил, что у актера случился сердечный приступ В четверг у Михаила Ефремова, устроившего ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, случился сердечный приступ, об этом заявил "МК" адвокат актера Эльман Пашаев. 3

Здоровье Завод «Биохимик» в Мордовии готов выпускать в месяц до 1 млн упаковок препарата «Арепливир» Как рассказал ТАСС исполнительный директор предприятия Дмитрий Земсков, производство "Арепливира" в таких объёмах позволит покрыть все потребности российских медучреждений в препарате, во всяком случае, на время первой волны инфекции.

Политика Путин запретил «накручивать явку» на голосование по Конституции Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Медведев отметил, что Владимир Путин тоже может участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию как любой другой гражданин России. 2K

Здоровье Владельцы коттеджей в Корсакове не готовы съезжать ради борьбы с заразой Решили строить объект инфекционный, а уже после него в защитной зоне разрешения на частные дома выдавались.

Единоборства Стало известно, на каком турнире выступит Хабиб Нурмагомедов Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов примет участие в турнире UFC 253. Об этом сообщил агент россиянина Али Абдель-Азиз.

Космос Космонавт Вагнер поможет астронавтам НАСА при выходе в открытый космос В настоящее время на борту МКС находятся 5 членов экипажа - российские космонавты Иван Вагнер и Анатолий Иванишин и астронавты НАСА Роберт Бенкен, Крис Кэссиди и Даглас Хёрли.

Экономика По кирпичику. Депутаты латают дыры в главном строительном законе Участники рынка считают, что поправки восполнят пробелы первоначальной версии закона и помогут ускорить строительные процессы.