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В Петербурге сняли запрет с театров, концертов и массовых мероприятий

Власти Петербурга с 12 сентября разрешили возобновить работу театров, кинотеатров и других учреждений культуры, а также сняли запрет на проведение спортивных, культурных и зрелищных мероприятий в помещениях.В источнике
С чего всё началось
«Организовать допуск посетителей в театры, иные организации исполнительских искусств, организации, осуществляющие публичную демонстрацию фильмов, при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических правил», — говорится в постановлении
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RT на русском08:25
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Мойка78

Петербургские кинотеатры не составили расписание к открытию 12 сентября

Мойка7808:46
Невские Новости

Что еще разрешат в Петербурге вместе с открытием кинотеатров и фуд-кортов

Невские Новости08:27
КП - Санкт-Петербург

Открытие кинотеатров и фудкортов в Санкт-Петербурге 12 сентября 2020 года: Детей до 18 лет пустят только со взрослыми

КП - Санкт-Петербург03:22
78.ru

Беглов снял запрет на работу кинотеатров и фуд-кортов с 12 сентября

78.ru03:47
Фонтанка.Ру

Смольный разрешил работать театрам, кинотеатрам и фуд-кортам и проводить массовые мероприятия 18+

Фонтанка.Ру03:23
Петербургский дневник

В Петербурге с 12 сентября заработают театры, кинотеатры и фуд-корты

Петербургский дневник03:49
Телеканал Санкт-Петербург

В Петербурге с 12 сентября откроются фуд-корты и кинотеатры

Телеканал Санкт-Петербург03:03

Александр Новак: «Добыча нефти в России в 2020 году снизится на 10%»

В рамках совещания о текущем состоянии нефтегазовой отрасли министр энергетики РФ отметил, что добыча нефти в этом году снизится до 510 млн тонн, а капитальные вложения в отрасль сократятся на 20%.
Энергетика и промышленность России09:34
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Путин пообещал решить вопрос водоснабжения Севастополя

Президент России Владимир Путин на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым пообещал направить средства для капитального ремонта сетей водоснабжения в регионе.
Ведомости08:34
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Chevrolet в России изменила цены на автомобили массового сегмента

Рост в среднем составил 2,5%, при этом на отдельные модели в массовом сегменте он достигал 4,5%. На этом фоне корректировка цен на флагманские модели Chevrolet массового сегмента Nexia и Cobalt оказалась незначительной — всего 1,1–1,4% в зависимости от комплектации, при это в денежном выражении это составляет 10 тыс. рублей на каждую из этих моделей.
SpeedMe05:07
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