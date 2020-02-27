Общество

Neva.TodayNeva.TodayВ Петербурге согласовали Марш памяти Немцова

Оргкомитет марша памяти Бориса Немцова получил согласование мероприятия в Петербурге, рассказал в своих аккаунтах в социальных сетях депутат Законодательного Собрания Борис Вишневский. Марш состоится в эту субботу, 29 февраля.
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с чего всё началось
Петербуржцам удалось добиться согласования марша Немцова в центре города, сообщил
 на своей странице в Facebook депутат закса Петербурга Борис Вишневский.
Карповка27 февраля в 07:51

Подробнее о событии

Власти Петербурга согласовали шествие памяти Бориса Немцова

Эхо Москвы27 февраля в 09:04

Марш боязливых пингвинов в честь Бориса Немцова

ФАН27 февраля в 10:37

Власти Петербурга согласовали марш памяти Бориса Немцова в центре города

Newia.ru27 февраля в 08:39

Строгие законы для организаторов митингов предупредят опасность эпидемии вирусных инфекций

Слово и Деловчера в 06:05

В Петербурге власти согласовали марш памяти Бориса Немцова

Znak.com27 февраля в 07:00

Власти согласовали акцию памяти Немцова в Петербурге

РИА Новости27 февраля в 06:58

«Марш памяти Бориса Немцова» согласовали в Петербурге

МР7.ру27 февраля в 05:34
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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 10:14, Ашберн
Происшествия

Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне

ТАСС 08:00
Общество

Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов

В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
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США подписали мирное соглашение с «Талибаном»

Соединённые Штаты и афганское радикальное движение «Талибан»* подписали в Катаре мирное соглашение.
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Украинцы с 1 марта не смогут выезжать в Россию по внутренним паспортам

Как сообщил Интерфакс, ссылаясь на украинское Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ), постановление вступит в силу с 1 марта 2020.
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Происшествия

Драка между фанатами произошла у стадиона «Динамо» в Москве

Фанаты "Спартака" и "Динамо" устроили драку возле стадиона "ВТБ Арена" в Москве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Роспотребнадзор России настоятельно рекомендовал гражданам России не посещать три страны — Италию, Республику Корею и Иран из-за резкого роста числа заболевших коронавирусом.
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Тимофей Лапшин: «Изначально не понимал позицию Логинова»

Может, какую-то разъяснительную работу стал проводить или лекции читать с позиций своего опыта.
Матч ТВ 02:37
Общество

В Росгидромете пообещали аномально теплый март

Росгидромет рассказал, что во многих регионах России ожидается аномально теплая погода в марте.
Известия 27 февраля в 22:01
Здоровье

Роспотребнадзор рекомендует гражданам России не ездить за границу

Глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова рекомендует согражданам максимально сократить свои поездки за рубеж в качестве одной из мер защиты от коронавируса Covid-2019.
REGNUM 02:24
Общество

Канада перестанет оплачивать охрану принца Гарри и Меган Маркл

В Министерстве общественной безопасности Канады заявили, что страна больше не будет оплачивать охрану принца Гарри, его супруги Меган Маркл и их маленького сына Арчи Харрингтона.
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Происшествия

В Иране попытались сжечь больницу с зараженными коронавирусом

Lenta.ru 08:38
Футбол

Динамо — Спартак 0:2

РИА Новости 08:43
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В ДТП с автобусом под Ульяновском пострадали девять детей

Автобус с детьми попал в аварию в Кузоватовском районе Ульяновской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 01:47
Экономика

Индексы США продолжили рекордное падение из-за коронавируса

По итогам торговой сессии фондовые индексы США вновь продолжили рекордное падение из-за ситуации с коронавирусом нового типа.
Газета.Ru 27 февраля в 17:48
Политика

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Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что сыграл бы в гольф или посоревновался бы в дзюдо с президентом РФ Владимиром Путиным, если бы конфликт на Донбассе закончился.
РИА Новости 06:43
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ЦСКА в добавленное время ушел от поражения в домашнем матче с «Уралом»

РБК 08:11
Происшествия

Татьяна Буланова прокомментировала массовую драку на своем выступлении

Во время концерта "Легенды 80-х и 90-х", где певица выступала в качестве специального гостя, произошла потасовка.
РИА Новости 01:18
Спорт

Большунов стал вторым в гонке на 15 километров на этапе Кубка мира

Российский лыжник Александр Большунов стал вторым в гонке на 15 километров классическим стилем на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия).
РИА Новости 07:48
Гаджеты

Новые видеокарты Nvidia удивляют количеством ядер CUDA

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На Украину вернулись задержанные в Азовском море рыбаки

«На Украину вернулись рыбаки, которых недавно задержали россияне в Азовском море», — говорится в сообщении.
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Шоу-бизнес

Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми

Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.
Вокруг ТВ вчера в 06:30
Общество

В России предложили ликвидировать Пенсионный фонд

Авторы инициативы собирают подписи под петицией На сайте "Российской общественной инициативы" появилась петиция с требованием ликвидировать ПФР как "ненужную структуру, которая только вредит государству".
АМИТЕЛ 27 февраля в 23:52
Происшествия

В Благовещенске на улице мужчина украл ребенка у матери

В Благовещенске мужчина на улице подбежал к женщине, выхватил у нее ребенка и скрылся, передает "Регион Online" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru вчера в 12:37
Происшествия

В Москве полиция задержала банду аферистов во главе с актером

Известия вчера в 10:24
Общество

Воспитанник детдома попросил Путина помочь ему вернуться к бабушке

Воспитанник московского детского дома попросил президента России Владимира Путина помочь ему вернуться к бабушке.
Газета.Ru 27 февраля в 10:48
Армия и оружие

Илон Маск назвал конкурента американскому истребителю F-35

У американского самолета F-35 «не было бы шансов» против дистанционно управляемого беспилотного истребителя.
РБК 00:47
Футбол

Стали известны результаты жеребьевки одной восьмой Лиги Европы

Хотя ещё не все матчи 1/16 сыграли Стали известны результаты жеребьевки 1/8 Лиги Европы.
Piter.tv вчера в 09:05
Общество

Белоруссия намерена договариваться с Польшей о реверсе нефти

Ранее польский оператор нефтепровода «Дружба» PERN объявил, что намерен технически подготовить трубопровод к транспортировке нефти в восточном направлении.
News.ru вчера в 10:38
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