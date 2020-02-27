Общество
Neva.TodayВ Петербурге согласовали Марш памяти Немцова
Оргкомитет марша памяти Бориса Немцова получил согласование мероприятия в Петербурге, рассказал в своих аккаунтах в социальных сетях депутат Законодательного Собрания Борис Вишневский. Марш состоится в эту субботу, 29 февраля.
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с чего всё началось
Петербуржцам удалось добиться согласования марша Немцова в центре города, сообщил на своей странице в Facebook депутат закса Петербурга Борис Вишневский.Карповка27 февраля в 07:51
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Слово и Деловчера в 06:05
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