Коронавирус
ТАССВласти Петербурга ограничат режим работы метро с 1 апреля
Комитет по транспорту Петербурга 25 марта утвердил список из 120 коммерческих автобусных маршрутов, приостанавливающих работу с 28 марта по 5 апреля 2020 года.
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с чего всё началось
Как сообщает пресс-служба СПб ГКУ «Организатор перевозок», с 31 марта увеличены интервалы движения на нескольких десятках автобусных, троллейбусных и трамвайных маршрутов — полный список здесь.78.ru10:26
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Футбол
Четыре аутсайдера АПЛ выступили за отмену сезона
Как сообщает The Independent, за полную отмену розыгрыша выступают лишь четыре клуба, замыкающих турнирную таблицу чемпионата Англии.
Общество
В России изменили порядок техосмотра автомобилей
В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Музыка
«Евровидение» пройдет в форме онлайн-концерта
Организаторы песенного конкурса "Евровидение" покажут онлайн-концерт вместо отмененного ранее шоу.
Общество
В Севастополе ввели режим обязательной самоизоляции из-за коронавируса
Режим всеобщей самоизоляции населения из-за ситуации с коронавирусом введен в Севастополе с 1 апреля, соответствующий указ подписал врио губернатора города.
Общество
В Самарской области ввели режим полной самоизоляции
В Самарской области введен усиленный режим самоизоляции для всех жителей.
Происшествия
СК возбудил дело против двух человек в СЗФО из-за коронавируса
Следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины и женщины в Северо-Западном федеральном округе, которые контактировали с заражёнными коронавирусом и не соблюдали режим самоизоляции.
Кино
От коронавируса умер актер из «Звездных войн» Эндрю Джек
Британский актер Эндрю Джек скончался сегодня утром в госпитале недалеко от Лондона в возрасте 76 лет.
Общество
Оперштаб изменил сообщение о сроках режима самоизоляции в Москве
Ранее оперштаб заявил, что, «согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля».
Политика
В Кремле оценили разговор Путина и Трампа
Общество
В Карелии ограничат продажу алкоголя
Введение режима всеобщей самоизоляции в Карелии затронуло и существующие правила продажи алкогольных напитков: продажа спиртного на территории республики теперь разрешается только с 10 до 14 часов.
Общество
США опередили Китай по количеству умерших от коронавируса
Количество умерших от коронавируса SARS-CoV-2 в США достигло 3415 человек.
Общество
Нарушившие карантин граждане РФ начнут получать СМС-уведомления
Россиянам, которые нарушают режим самоизоляции или карантина, будут приходить SMS-оповещения, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Происшествия
В Анапе локализовали возгорание камыша
Шоу-бизнес
Друг Джигарханяна назвал его «овощем»
Политика
США предложили создать в Венесуэле временное правительство
Соединенные Штаты выдвигают план по урегулированию в Венесуэле, предусматривающий создание временного правительства с представителями оппозиции и действующей власти, а также последующую отмену санкций.
Энергетика
Цена российской нефти Urals упала до $13 за баррель
Ранее, 30 марта, СМИ сообщили, что цена Urals с поставкой в Северо-Западную Европу 27 марта снизилась до $16,20 за баррель.
Общество
Суточное число смертей от коронавируса в Великобритании выросло вдвое
Число погибших от коронавирусной инфекции в больницах Великобритании выросло за последние сутки на 393 человека, до 1898.
Общество
Застрявшие в аэропорту Нью-Йорка россияне обратились к Путину
Российские туристы, застрявшие в аэропорту Нью - Йорка из - за карантина, написали открытое письмо президенту Владимиру Путину, руководителю МИД и Минобороны Сергею Лаврову и Сергею Шойгу.
Экономика
Аналитики OilPrice рассказали, как Россия лишила США «энергетической независимости»
По мнению аналитиков OilPrice, эта нефтяная война может перерасти в катастрофу и навсегда изменить мировой энергетический ландшафт.
Биатлон
Анфиса Резцова подаст в суд на Губерниева
Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова заявила о том, что планирует подать в суд иск на спортивного телекомментатора Дмитрия Губерниева.
Здоровье
Врач озвучил «печальный сценарий» карантина в России
В самом "печальном сценарии" режим самоизоляции в России может продлиться до полутора лет, заявил врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика", Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.
Здоровье
Украина решила бороться с коронавирусом по модели Японии
Чиновник заявил, что Украина будет ориентироваться на Японию, добавив, что введенный с большим запасом времени карантин должен позволить растягивать во времени количество больных коронавирусом, «с чем будем спокойно справляться».
Энергетика
«Газпром» ответил на заявление Польши о победе над ним
После заявления Польши о победе над «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже по делу о пересмотре цен на газ российская компания подтвердила, что еще 13 марта получила соответствующее судебное решение, передает РИА Новости.
Общество
Ограничения в Москве в связи с коронавирусом: главное
Мэр Москвы Сергей Собянин ввел новый пакет ограничений на передвижение по городу с 30 марта из-за распространения коронавируса в России.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» надеется переманить Де Лигта из «Ювентуса»
Британская газета The Daily Mirror сообщает о том, что Манчестер Юнайтед собирается во время работы ближайшего трансферного окна приобрести 20-летнего центрального защитника Ювентуса Маттейса Де Лигта.
Общество
В Прикамье вводится режим обязательной самоизоляции
Пермь, 31 марта 2020, 16:11 — REGNUM В Пермском крае со 2 апреля вводится режим обязательной самоизоляции.
Общество
У жителей итальянской Феррары обнаружен иммунитет к коронавирусу
Странная аномалия выявлена в Ферраре, входящей в область Эмилию-Романью, вторую по числу заразившихся коронавирусом в Италии.