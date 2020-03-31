Коронавирус

ТАССТАССВласти Петербурга ограничат режим работы метро с 1 апреля

Комитет по транспорту Петербурга 25 марта утвердил список из 120 коммерческих автобусных маршрутов, приостанавливающих работу с 28 марта по 5 апреля 2020 года.
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Как сообщает пресс-служба СПб ГКУ «Организатор перевозок», с 31 марта увеличены интервалы движения на нескольких десятках автобусных, троллейбусных и трамвайных маршрутов — полный список здесь
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78.ru10:26

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Смольный установил новый режим работы для общественного транспорта. Метро будет закрываться в 22:00

Фонтанка.Ру11:34

Метро Петербурга и «Организатор перевозок» устроили неразбериху с графиком работы подземки

Невские Новости14:13

С 1 апреля метро в Петербурге будет работать только до 22:00

Диалог11:40

Расписание городского транспорта в Петербурге изменилось

Питерские заметки12:33

Метро Петербурга будет работать до 22:00

Телеканал Санкт-Петербург11:36

В Петербурге увеличены интервалы движения на десятках маршрутов наземного транспорта

78.ru10:26

В расписание городского транспорта внесли дополнительные изменения

Петербургский дневник10:12
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Футбол

Четыре аутсайдера АПЛ выступили за отмену сезона

Как сообщает The Independent, за полную отмену розыгрыша выступают лишь четыре клуба, замыкающих турнирную таблицу чемпионата Англии.
Газета.Ru 11:19
Общество

В России изменили порядок техосмотра автомобилей

В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Газета.Ru 13:17
Музыка

«Евровидение» пройдет в форме онлайн-концерта

Организаторы песенного конкурса "Евровидение" покажут онлайн-концерт вместо отмененного ранее шоу.
Газета.Ru 14:05
Общество

В Севастополе ввели режим обязательной самоизоляции из-за коронавируса

Режим всеобщей самоизоляции населения из-за ситуации с коронавирусом введен в Севастополе с 1 апреля, соответствующий указ подписал врио губернатора города.
РИА Новости 13:10
Общество

В Самарской области ввели режим полной самоизоляции

В Самарской области введен усиленный режим самоизоляции для всех жителей.
Российская газета 04:22
Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

Ведомости 09:06
Происшествия

СК возбудил дело против двух человек в СЗФО из-за коронавируса

Следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины и женщины в Северо-Западном федеральном округе, которые контактировали с заражёнными коронавирусом и не соблюдали режим самоизоляции.
RT на русском 12:45
Кино

От коронавируса умер актер из «Звездных войн» Эндрю Джек

Британский актер Эндрю Джек скончался сегодня утром в госпитале недалеко от Лондона в возрасте 76 лет.
Российская газета 12:11
Общество

Оперштаб изменил сообщение о сроках режима самоизоляции в Москве

Ранее оперштаб заявил, что, «согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля».
RT на русском вчера в 12:21
Политика

В Кремле оценили разговор Путина и Трампа

РИА Новости 07:52
Общество

В Карелии ограничат продажу алкоголя

Введение режима всеобщей самоизоляции в Карелии затронуло и существующие правила продажи алкогольных напитков: продажа спиртного на территории республики теперь разрешается только с 10 до 14 часов.
Петрозаводск говорит 11:58
Общество

США опередили Китай по количеству умерших от коронавируса

Количество умерших от коронавируса SARS-CoV-2 в США достигло 3415 человек.
Известия 13:21
Общество

Нарушившие карантин граждане РФ начнут получать СМС-уведомления

Россиянам, которые нарушают режим самоизоляции или карантина, будут приходить SMS-оповещения, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Газета.Ru 09:42
Происшествия

В Анапе локализовали возгорание камыша

РИА Новости 14:25
Шоу-бизнес

Друг Джигарханяна назвал его «овощем»

iReactor 08:16
Политика

США предложили создать в Венесуэле временное правительство

Соединенные Штаты выдвигают план по урегулированию в Венесуэле, предусматривающий создание временного правительства с представителями оппозиции и действующей власти, а также последующую отмену санкций.
ТАСС 11:21
Энергетика

Цена российской нефти Urals упала до $13 за баррель

Ранее, 30 марта, СМИ сообщили, что цена Urals с поставкой в Северо-Западную Европу 27 марта снизилась до $16,20 за баррель.
Известия 14:31
Общество

Суточное число смертей от коронавируса в Великобритании выросло вдвое

Число погибших от коронавирусной инфекции в больницах Великобритании выросло за последние сутки на 393 человека, до 1898.
Фонтанка.Ру 14:33
Общество

Застрявшие в аэропорту Нью-Йорка россияне обратились к Путину

Российские туристы, застрявшие в аэропорту Нью - Йорка из - за карантина, написали открытое письмо президенту Владимиру Путину, руководителю МИД и Минобороны Сергею Лаврову и Сергею Шойгу.
Московский Комсомолец 12:21
Экономика

Аналитики OilPrice рассказали, как Россия лишила США «энергетической независимости»

По мнению аналитиков OilPrice, эта нефтяная война может перерасти в катастрофу и навсегда изменить мировой энергетический ландшафт.
ПолитРоссия 13:13
Биатлон

Анфиса Резцова подаст в суд на Губерниева

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова заявила о том, что планирует подать в суд иск на спортивного телекомментатора Дмитрия Губерниева.
МонаВиста 12:57
Здоровье

Врач озвучил «печальный сценарий» карантина в России

В самом "печальном сценарии" режим самоизоляции в России может продлиться до полутора лет, заявил врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика", Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.
РИА Новости вчера в 16:49
Здоровье

Украина решила бороться с коронавирусом по модели Японии

Чиновник заявил, что Украина будет ориентироваться на Японию, добавив, что введенный с большим запасом времени карантин должен позволить растягивать во времени количество больных коронавирусом, «с чем будем спокойно справляться».
REGNUM 06:01
Энергетика

«Газпром» ответил на заявление Польши о победе над ним

После заявления Польши о победе над «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже по делу о пересмотре цен на газ российская компания подтвердила, что еще 13 марта получила соответствующее судебное решение, передает РИА Новости.
Lenta.ru 02:00
Общество

На подлодке ВМС Нидерландов произошла вспышка коронавируса

BFM.ru 13:52
Общество

Ограничения в Москве в связи с коронавирусом: главное

Мэр Москвы Сергей Собянин ввел новый пакет ограничений на передвижение по городу с 30 марта из-за распространения коронавируса в России.
Известия 29 марта в 15:13
Футбол

«Манчестер Юнайтед» надеется переманить Де Лигта из «Ювентуса»

Британская газета The Daily Mirror сообщает о том, что Манчестер Юнайтед собирается во время работы ближайшего трансферного окна приобрести 20-летнего центрального защитника Ювентуса Маттейса Де Лигта.
Советский спорт 14:29
Общество

В Прикамье вводится режим обязательной самоизоляции

Пермь, 31 марта 2020, 16:11 — REGNUM В Пермском крае со 2 апреля вводится режим обязательной самоизоляции.
REGNUM 09:11
Общество

У жителей итальянской Феррары обнаружен иммунитет к коронавирусу

Странная аномалия выявлена в Ферраре, входящей в область Эмилию-Романью, вторую по числу заразившихся коронавирусом в Италии.
Российская газета 12:31
Армия и оружие

ВСУ нанесли удар по Донецку — экстренное заявление Армии ДНР

Rusvesna.su 13:34
Как работают Яндекс.Новости?
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