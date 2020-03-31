с чего всё началось

Комитет по транспорту Петербурга 25 марта утвердил список из 120 коммерческих автобусных маршрутов, приостанавливающих работу с 28 марта по 5 апреля 2020 года.

Футбол Четыре аутсайдера АПЛ выступили за отмену сезона Как сообщает The Independent, за полную отмену розыгрыша выступают лишь четыре клуба, замыкающих турнирную таблицу чемпионата Англии.

Общество В России изменили порядок техосмотра автомобилей В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.

Общество В Севастополе ввели режим обязательной самоизоляции из-за коронавируса Режим всеобщей самоизоляции населения из-за ситуации с коронавирусом введен в Севастополе с 1 апреля, соответствующий указ подписал врио губернатора города.

Общество В Карелии ограничат продажу алкоголя Введение режима всеобщей самоизоляции в Карелии затронуло и существующие правила продажи алкогольных напитков: продажа спиртного на территории республики теперь разрешается только с 10 до 14 часов.

Политика США предложили создать в Венесуэле временное правительство Соединенные Штаты выдвигают план по урегулированию в Венесуэле, предусматривающий создание временного правительства с представителями оппозиции и действующей власти, а также последующую отмену санкций.

Общество Застрявшие в аэропорту Нью-Йорка россияне обратились к Путину Российские туристы, застрявшие в аэропорту Нью - Йорка из - за карантина, написали открытое письмо президенту Владимиру Путину, руководителю МИД и Минобороны Сергею Лаврову и Сергею Шойгу.

Биатлон Анфиса Резцова подаст в суд на Губерниева Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова заявила о том, что планирует подать в суд иск на спортивного телекомментатора Дмитрия Губерниева.

Здоровье Врач озвучил «печальный сценарий» карантина в России В самом "печальном сценарии" режим самоизоляции в России может продлиться до полутора лет, заявил врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика", Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.

Здоровье Украина решила бороться с коронавирусом по модели Японии Чиновник заявил, что Украина будет ориентироваться на Японию, добавив, что введенный с большим запасом времени карантин должен позволить растягивать во времени количество больных коронавирусом, «с чем будем спокойно справляться».

Энергетика «Газпром» ответил на заявление Польши о победе над ним После заявления Польши о победе над «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже по делу о пересмотре цен на газ российская компания подтвердила, что еще 13 марта получила соответствующее судебное решение, передает РИА Новости.

Общество Ограничения в Москве в связи с коронавирусом: главное Мэр Москвы Сергей Собянин ввел новый пакет ограничений на передвижение по городу с 30 марта из-за распространения коронавируса в России.

Футбол «Манчестер Юнайтед» надеется переманить Де Лигта из «Ювентуса» Британская газета The Daily Mirror сообщает о том, что Манчестер Юнайтед собирается во время работы ближайшего трансферного окна приобрести 20-летнего центрального защитника Ювентуса Маттейса Де Лигта.