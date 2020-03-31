Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВ Петербурге сократили время работы метро из-за коронавируса

В Санкт-Петербурге сократили время работы метрополитена в связи с усилением мер борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в сообщении СПб ГКУ «Организатор перевозок». С 1 апреля станции метро закрываются на вход с 22:00.
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Как сообщает пресс-служба СПб ГКУ «Организатор перевозок», с 31 марта увеличены интервалы движения на нескольких десятках автобусных, троллейбусных и трамвайных маршрутов — полный список здесь
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78.ru10:26

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Как будет работать общественный транспорт в Санкт-Петербурге во время режима самоизоляции

КП - Санкт-Петербург15:07

От 2,5 миллионов - до пустого вагона. Почему вход в метро Петербурга закроют в 22:00

Фонтанка.Ру14:53

В расписание городского транспорта внесли дополнительные изменения

Петербургский дневник10:12

Метро Петербурга будет работать до 22:00

Телеканал Санкт-Петербург11:36

С 1 апреля метро Петербурга работает до 22:00, наземный транспорт до 23:00

Невские Новости11:32

В Петербурге увеличены интервалы движения на десятках маршрутов наземного транспорта

78.ru10:26

Расписание городского транспорта в Петербурге изменилось

Питерские заметки12:33
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Общество

В Прикамье вводится режим самоизоляции для всех жителей

В Прикамье вводится режим самоизоляции для всех жителей Со 2 апреля в Пермском крае кардинально усиливаются меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Коммерсантъ Пермь 15:27
Общество

Экспорт ряда продуктов из ЕАЭС запретят из-за коронавируса

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) в свете пандемии COVID-19 приняла решение запретить вывоз из ЕАЭС ряда продуктов, в том числе гречки, ржи, риса, семян подсолнечника, до 30 июня, говорится в сообщении комиссии.
РИА Новости 15:45
Культура

Мария Миронова и Анна Ковальчук стали народными артистками России

Званий народных артистов удостоились актрисы Анна Ковальчук (на фото) и Мария Миронова, актер Алексей Кравченко, дирижер Феликс Коробов, актриса Наталья Савченко и артист Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева Александр Тихонов.
ИА InterMedia вчера в 16:00
Единоборства

Глава UFC пообещал провести бой Хабиба и Фергюсона

Газета.Ru 08:51
Общество

Минюст предложил приостановить заключение и расторжение браков

По данным пресс-службы Министерства юстиции России, ведомство направило в адрес высших должностных лиц субъектов РФ письма, в которых предложило приостановить заключение и расторжение браков в связи с распространением коронавируса, пишет ТАСС.
Инфорос 06:31
Здоровье

Коронавирус захватил всю Украину, за сутки поразив 109 человек

Корнонавирус похож на Украине на стихийное бедствие - 109 новых случаев за сутки, заражаются не только рядовые граждане, но и врачи, что говорит об уровне медицины в стране.
Российский Диалог 29 марта в 04:56
Происшествия

На Украине погиб крупный бизнесмен Федор Шпиг

BFM.ru 14:19
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл официально покинули королевскую семью

Пара теперь станет самыми обычными гражданами На днях Меган Маркл и принц Гарри посетили свой последний официальный прием в статусе членов королевской семьи.
Территория новостей 11:04
Общество

Подсчитана доля закрывшихся в России из-за коронавируса магазинов

В России временно закрылись из-за коронавируса 37 процентов магазинов и других торговых точек, говорится в исследовании компании-производителя онлайн-касс «Эвотор», выдержки из которого приводит принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 12:20
Общество

В Татарстане готовят сервис для получения пропуска на выход из дома

В Татарстане в стадии разработки находится сервис, благодаря которому можно получить разрешение на выход из дома во время режима самоизоляции.
Казанские ведомости 06:15
Здоровье

В Нижегородской области закрыли поликлиники

Оказывается только экстренная медицинская помощь В Нижегородской области с 30 марта прекращено плановое посещение поликлиник.
Правда ПФО 07:42
Общество

Большинство россиян оказались без сбережений в кризис

Согласно результатам социологического исследования, проведенного научно-техническим центром "Перспектива" по заказу страховой компании "Росгосстрах Жизнь" и банка "Открытие", две трети россиян не имеют сбережений, которые бы позволили им пережить экономический кризис, передает РБК.
Инфорос 04:00
Общество

В ДНР зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что республика объявит чрезвычайное положение, если на ее территории будут выявлены случаи заражения коронавирусом.
ТАСС 13:24
Политика

Россия направит США самолет с помощью для борьбы с коронавирусом

Российский самолет с медицинской техникой и средствами защиты может вылететь в США до конца дня.
РИА Новости 14:07
Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

Ведомости 09:06
Общество

В Ростовской области власти ввели режим самоизоляции

Голубев отметил, что это касается всех, независимо от возраста, сообщает пресс-служба областной администрации.
RuNews24.ru 01:55
Общество

В Саратовской области вводится пропускной режим

Согласно постановлению, со 2 апреля в Саратовской области вводится пропускной режим.
Коммерсантъ 14:18
Общество

США опередили Китай по количеству смертей от коронавируса

Количество смертей от коронавируса в США превысило показатель Китая, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на университет Джонса Хопкинса.
Газета.Ru 14:40
Политика

ВЦИОМ опубликовал новый рейтинг популярности поправок к Конституции

Поправку к Конституции о гарантии доступной и качественной медпомощи россияне продолжают считать самой важной.
Газета.Ru 05:35
Общество

Госдума приняла закон о праве правительства вводить режим ЧС

Госдума приняла закон о расширении полномочий кабмина и праве правительства вводить режим ЧС.
RT на русском 04:30
Общество

В Воронежской области введен режим всеобщей самоизоляции

Режим всеобщей самоизоляции в связи с распространением коронавирусной инфекции ввели в Воронежской области со вторника, 31 марта.
Обозреватель Врн 06:34
Экономика

«Известия» сообщили о возможном падении цен на жилье в России к лету

Российский рынок недвижимости в апреле может столкнуться со снижением спроса на квартиры в новостройках и вторичное жилье в связи с экономическими последствиями распространения коронавируса, к лету цены на недвижимость могут упасть на 10-20% в среднем по стране.
ТАСС вчера в 19:25
Энергетика

Европейский бензин приедет в Россию

По оценкам агентства, бензин из России стоит дороже импортной альтернативы по меньшей мере на 6–8 тыс. руб. за тонну.
Коммерсантъ вчера в 14:13
Общество

«Яндекс» рассчитает индекс самоизоляции россиян

Компания «Яндекс» начала оценивать индекс самоизоляции россиян с помощью данных из своих приложений.
Плюс один +1 вчера в 11:43
Общество

Министр здравоохранения Самарской области уходит в отставку

На посту министра здравоохранения Самарской области в октябре 2018 года Ратманов сменил Геннадия Гридасова, занимавшего эту должность восемь лет.
Vademecum 06:58
Шоу-бизнес

Самойлова разводится с Джиганом

Предпринимательница Оксана Самойлова рассказала у себя в Instagram о разводе с рэпером Джиганом.
Газета.Ru 07:59
Киберспорт

Project CARS 2 и Fable Anniversary возглавили Xbox Live Gold в апреле

Project CARS 2 (Xbox One) — с 1 по 30 апреля Knights of Pen and Paper Bundle (Xbox One) — с 16 апреля по 15 мая Fable Anniversary (Xbox One, Xbox 360) — с 1 по 15 апреля Toybox Turbos (Xbox One, Xbox 360) — с 16 по 30 апреля.
Игромания.ру 11:46
Космос

Астрономы обнаружили квазар с самым высоким красным смещением

Астрономы особенно заинтересованы в поиске новых квазаров с большими красными смещениями, поскольку они являются наиболее яркими и самыми отдаленными компактными объектами в наблюдаемой Вселенной.
V-kosmose.com вчера в 09:24
Общество

Представитель ВОЗ оценила российские меры против коронавируса

Меры РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции могут предотвратить быстрый рост числа зараженных в стране, считает представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
ТАСС 11:50
Армия и оружие

Американцы снова встали на пути у российской военной полиции в Сирии

Машины российской военной полиции были остановлены на американском блокпосте, установление которого не было согласовано с официальным Дамаском.
ГЛАС.RU 12:55
Как работают Яндекс.Новости?
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