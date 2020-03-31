с чего всё началось

В Санкт-Петербурге сократили время работы метрополитена в связи с усилением мер борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в сообщении СПб ГКУ «Организатор перевозок». С 1 апреля станции метро закрываются на вход с 22:00.

В Петербурге сократили время работы метро из-за коронавируса

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