Более 14 тыс. военнослужащих, 234 единицы техники и 75 летательных аппаратов примут участие в субботу в генеральной репетиции парада Победы на Красной площади в Москве.

с чего всё началось

В городе активно готовятся к торжественному мероприятию. Этим утром, 20 июня, в 10 часов утра на Дворцовой площади начнется генеральная репетиция парада Победы, сообщили в пресс-службе ЗВО.

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