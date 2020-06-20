Общество
Gazeta.SPbВ Петербурге состоится генеральная репетиция парада Победы
В городе активно готовятся к торжественному мероприятию. Этим утром, 20 июня, в 10 часов утра на Дворцовой площади начнется генеральная репетиция парада Победы, сообщили в пресс-службе ЗВО.
Читать в источнике
Оценить12
с чего всё началось
Более 14 тыс. военнослужащих, 234 единицы техники и 75 летательных аппаратов примут участие в субботу в генеральной репетиции парада Победы на Красной площади в Москве.ТАССвчера в 17:03
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 03:43, Ашберн
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли раскрыла причину развода с Брэдом Питтом
РИА Новости 03:22
Футбол
«Ростов» объяснил иностранным болельщикам крупное поражение от «Сочи»
Футбольный клуб "Ростов" на официальном сайте объяснил иностранным болельщикам команды крупное поражение от "Сочи" в матче чемпионата России.
РИА Новости 00:37
Происшествия
В Уфе нашли тело одного из пропавших сыновей Мазовых
UfaTime.ru 02:30
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
РБК вчера в 10:38
Армия и оружие
В ДНР заявили об обстрелах со стороны ВСУ
RT на русском 03:30
Политика
В МИД Великобритании ответили на статью Путина о Второй мировой войне
О намерении написать статью о Второй мировой войне Путин заявил на большой пресс-конференции в декабре.
РБК вчера в 22:09
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали жаркий и сухой июль
Практически на всей европейской территории страны июль ожидается теплым, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Российская газета 18 июня в 22:22
Футбол
«Это безобразие». Быстров раскритиковал матч «Сочи» с «Ростовом»
Экс-футболист национальной команды России и питерского "Зенита" Владимир Быстров подверг критике скандальный матч 23-го тура чемпионата России, в котором основная команда "Сочи" разгромила молодёжный состав "Ростова" (10:1). Напомним, "Ростову" пришлось выставить на игру футболистов молодёжной команды, поскольку основной состав клуба был отправлен на карантин.
Sport.ru 02:58
Происшествия
Подозреваемый в убийстве коллег полицейский задержан в Воркуте
Подозреваемый в убийстве коллег полицейский задержан в Воркуте по горячим следам. Об этом ТАСС сообщили в МВД по республике Коми.
Пятый канал 03:38
Общество
Пенсионерам разрешили продлить электронные больничные
Работающие пенсионеры, соблюдающие самоизоляцию, смогут продлить электронные больничные.
Российская газета 03:15
Политика
В России нашли способ достроить «Северный поток-2»
В России нашли способ достроить «Северный поток-2»: принадлежавшее «Газпрому» судно «Академик Черский», способное закончить строительство газопровода, теперь записано на действующий в России фонд STIF.
Lenta.ru 01:33
Общество
Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев
Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев умер после болезни на 59-м году жизни.
ТАСС 18 июня в 18:32
Здоровье
В Орле проверят информацию о дефиците коек для пациентов с COVID-19
Проверка организована после выхода в издании "Орловские новости" интервью с главным внештатным инфекционистом региона, заведующей областным гепатологическим центром городской больницы им. С.П. Боткина Викторией Адоньевой.
Газета.Ru вчера в 10:29
Общество
ВОЗ предупредила о новой опасной фазе пандемии коронавируса
Глава ВОЗ подчеркнул, что мир находится в новой и очень опасной фазе пандемии коронавируса.
BFM.ru вчера в 16:46
Армия и оружие
Япония обнаружила загадочную подлодку близ своих берегов
Военнослужащие Сил самообороны Японии обнаружили загадочную подлодку неподалеку от берегов страны.
Lenta.ru 02:38
Общество
Johnson & Johnson перестанет продавать косметику, высветляющую кожу
Американская компания Johnson & Johnson перестанет продавать крема, высветляющие кожу, в Азии и на Ближнем Востоке, пишет издание The New York Times.
Газета.Ru 03:15
Футбол
У бывшего тренера «Барселоны» Унсуэ выявлена неизлечимая болезнь
У тренера диагностирован боковой амиотрофический склероз (БАС), который со временем приводит к параличу.
Sport24.ru 18 июня в 09:23
Общество
МЧС предупредило о грозе в Москве
В Москве ожидается гроза и сильный ветер. Об этом говорится в предупреждении, опубликованном столичным управлением МЧС в субботу, 20 июня.
Известия 01:02
Экономика
Наркобиржи, война в Донбассе и мечты о царе: жизнь и грехи главного православного олигарха России
В июне главный православный олигарх России Константин Малофеев, хозяин телеканала «Царьград», обвинил Билла Гейтса в заражении людей коронавирусом и рассказал о тотальном чипировании россиян.
Lenta.ru вчера в 14:58
Политика
Юрий Дудь назвал позором голосование по поправкам к Конституции
Примерно за час после публикации пост Дудя набрал 300 тысяч лайков.
Эхо Москвы вчера в 18:08
Политика
Власти передумали расширять границы Северного морского пути
Минвостокразвития, Минтранс, МИД и «Росатом» на прошлой неделе на совещании у вице-премьера Юрия Трутнева, возглавляющего госкомиссию по Арктике, решили не расширять границы Северного морского пути (СМП), чтобы не возникло противоречий с международным правом.
РБК 02:00
Армия и оружие
В России объяснили геноцид «Панцирей» турецкими Bayraktar TB2
Зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, которые применяются в Ливии, бесполезны против турецких оперативно-тактических многоцелевых беспилотных летательных комплексов Bayraktar TB2, объясняет «Звезда».
Lenta.ru вчера в 11:57
Общество
В России запустили сервис для поступления в вуз онлайн
Минобрнауки России запустило сервис «Поступление в вуз онлайн». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.
Lenta.ru вчера в 15:57
Общество
В Свердловской области коронавирусом заразились еще 224 человека
За минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировано 224 новых случая COVID-19.
Екатеринбург Онлайн 03:39
Политика
Глава ЛНР выступил с обращением к Зеленскому
Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому вернуть режим полной боевой готовности, если украинские силовики не прекратят обстрелы.
РИА Новости 02:33
Шоу-бизнес
Ксения Собчак показала фото до и после фотошопа
Телеведущая Ксения Собчак выложила коллаж в своем Instagram-аккаунте. На нем два снимка – до и после фотошопа.
Gazeta.SPb вчера в 23:26
Общество
Во Владимирской области выявили 55 новых случаев коронавируса
Утром 20 июня управление Роспотребнадзора по Владимирской области сообщает о 55 новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией в регионе.
Владимирские ведомости 03:21
Шоу-бизнес
Звезда «Евровидения» Джамала родила второго ребенка
StarHit.ru 03:00
Экономика
ЦБ назвал недопустимой комиссию на переводы внутри одного банка
Банк России считает недопустимым новые лимиты и дополнительные комиссии, устанавливаемые за переводы внутри одного банка, и намерен получить право ограничивать их, сообщили ТАСС в пресс-службе регулятора.
Коммерсантъ вчера в 11:07
Политика
США пригласили Россию и Китай обсудить контроль над вооружениями
Кроме того, Соединенные Штаты направили открытое приглашение Китаю присоединиться к этим дискуссиям и четко заявили о необходимости того, чтобы все три страны добросовестно вели переговоры о контроле над вооружениями, сообщается на сайте Госдепартамента США.
Газета.Ru 02:40