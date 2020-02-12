Общество
MetaratingsВ Петербурге сожгли машину заводящего фанатского виража «Зенита»
Санкт-Петербург не вошёл даже в тройку Ночью в Питере неизвестные сожгли авто олдового фаната "Зенита", многолетнего заводящего виража Саши "Макасина".
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Общество
Госдума отказалась запрещать новое повышение пенсионного возраста
Госдума отклонила законопроект о моратории на новое повышение пенсионного возраста в России до 1 января 2030 года, таким образом отказавшись запретить возможность очередной реформы.
Политика
В Турции пожаловались на проблемы экспорта помидоров в Россию
Глава союза экспортеров Восточного Черноморья Ахмет Хамди Гюрдоган отмечает, что историческая турецко-российская дружба испытывает значительное давление.
Политика
Чубаров резко ответил на предложение пустить воду в Крым в обмен на Донбасс
Лидер запрещенного в РФ меджлиса* крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что пустить днепровскую воду в Крым означает сдать России крымских татар и украинцев.
Общество
Долги россиян по алиментам достигли исторического максимума
Долги россиян по алиментам за 2019 год составили 152 миллиарда рублей и достигли исторического максимума.
Экономика
ЦБ РФ продаст правительству Сбербанк по рыночной стоимости
Минфин РФ и Банк России разработали и направили в правительство законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, предполагающий выкуп пакета регулятора за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости, говорится в материалах на официальном сайте министерства.
Общество
Рогозин анонсировал 18 пусков с Байконура в 2020 году
В 2020 году "Роскосмос" запланировал 18 космических пусков с Байконура, сообщил в эфире радио "Комсомольская правда" глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.
Армия и оружие
Россия и Сирия предупредили о гуманитарной катастрофе в Идлибе
«Наиболее сложная обстановка продолжает оставаться в зоне деэскалации "Идлиб", где существует высокая вероятность гуманитарной катастрофы в связи с террористической деятельностью боевиков», — цитирует агентство текст документа.
Общество
Белорусские контрабандные сигареты нашли в большинстве регионов РФ
Специалисты в январе 2020 года проанализировали данные порядка 600 тысяч онлайн-касс по розничной продаже и выяснили, что в 70 регионах России продаются контрабандные сигареты.
Гаджеты
Samsung представил флагманские Galaxy S20. Раскрыты цены в России
Помимо смартфона Galaxy Z Flip, компания Samsung в ходе своего мероприятия Unpacked представила три новые флагманские модели - Galaxy S20, Galaxy S20+ и Galaxy S20 Ultra.
Здоровье
Врач назвал храп признаком серьезной болезни
Происшествия
Число заболевших коронавирусом на лайнере в Японии достигло 175
Пневмония, вызванная коронавирусом COVID-2019 (название ранее дала Всемирная организация здравоохранения), обнаружена еще у 35 человек с круизного судна Diamond Princess, которое находится на двухнедельном карантине в японском порту Йокогама.
Происшествия
В Астрахани учительницу заподозрили в интимной связи с подростком
Политика
Захарова оценила слова посла Польши о роли СССР во Второй мировой
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала заявления польского посла в Германии Анджея Пшилебского о роли СССР во Второй мировой войне.
Экономика
В России удвоилось число регионов с дефицитом бюджета
Больше трети регионов России закончили 2019 год с дефицитом бюджета — число таковых выросло с 15 до 35.
Происшествия
Двух российских бизнесменов нашли мертвыми в Испании
Двух российских бизнесменов нашли мертвыми в муниципалитете Дения в Испании. Причиной смерти назвали утечку газа, сообщает Información.
Политика
Россия не просит ЕС отменить санкции
Россия не обсуждает с Евросоюзом санкции и не просит их отменить, сказал постоянный представитель России в ЕС Владимир Чижов в интервью «РИА Новости».
Политика
Зеленский лишил Богдана должности главы офиса президента
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности руководителя офиса президента Украины.
Происшествия
В Саратове нашли живой пропавшую 13-летнюю девочку
Успехом увенчались поиски пропавшей 13-летней Ангелины Сапёлкиной из саратовского поселка Поливановка.
Технологии
Мамба научилась знакомить людей по тегам
Разработчики приложения заверяют, что теперь поиск пары стал более гибким - человеку достаточно добавить в фильтры поиска нужные теги, после чего Мамба подберет наиболее подходящих людей.
Общество
Пистолет-пулемет ППШ-41 испытали на живучесть
Пистолет-пулемет образца 1941 года системы Шпагина (ППШ-41), стоявший на вооружении Красной армии во время Второй мировой войны, испытали на живучесть.
Происшествия
В Амстердаме прогремел второй взрыв в офисе почтовой компании
Второй взрыв произошел в почтовом отделении одной из компаний в Амстердаме, пострадавших нет, сообщает агентство Рейтер.
Здоровье
Что случилось за ночь. Главные новости РБК
Число жертв коронавируса превысило 1 тыс. человек За последние сутки от коронавирусной инфекции умерли 108 человек, общее число жертв превысило 1 тыс. Несколько сотен китайских компаний оказались вынуждены обратиться в банки с просьбой выдать кредиты для смягчения последствий вспышки коронавируса.
Общество
ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян
ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян и разослала интернет-сервисам письма с требованием установить для этого специальное оборудование.
Политика
Уровень доверия Владимиру Путину за два года снизился почти в два раза
Доверие экс-премьеру Дмитрию Медведеву снизилось с 9 до 5%, как и недоверие – с максимальных за два года 32% в сентябре до 27%.
Армия и оружие
В России разрабатывается оружие против гиперзвуковых ракет
Отмечается, что Министерство обороны России приняло решение разработать для истребителей МиГ-31 и перспективного МиГ-41 многофункциональный ракетный комплекс дальнего перехвата, способный поражать гиперзвуковые боеприпасы.
Армия и оружие
Турция начала переброску в Сирию новых подразделений
Накануне турецкое государственное агентство Anadolu сообщало, что турецкие войска концентрируются в провинции Хатай у границы с Сирией в районе Алеппо.
Авто
Nissan может остановить сборку машин в России из-за коронавируса
Общество
ГИБДД могут дать право аннулировать результаты незаконного техосмотра
Согласно проекту постановления правительства, ГИБДД может получить право аннулировать диагностические карты, если выяснится, что машина на пункт ТО не приезжала или технический осмотр проходил с нарушением установленных правил.
Политика
МИД России заявил об отсутствии долгов перед Советом Европы
У России нет задолженности перед Советом Европы, заявил директор департамента Общеевропейского сотрудничества (ДОС) МИД России Николай Кобринец.