Происшествия

КП - Санкт-ПетербургКП - Санкт-ПетербургВ Петербурге сожгли машину «заводящего» фанатского виража «Зенита»

Ночной пожар в Красносельском районе, уничтоживший три иномарки, мог бы стать рядовым событием, которых в Петербурге увы, хватает. Однако одним из потерпевших оказался лидер фанатского движения «Зенита» Александр Румянцев, более известный как Саша «Макасин».
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Поджигатель машины заводилы фанатов «Зенита» попал на видео

КП - Санкт-Петербург13:05

Неизвестные сожгли автомобиль заводящего фанатского виража «Зенита»

Петербургский дневник03:19

Машина поджигателей KIA заводящего фанатского виража «Зенита» засветилась на видео

Мегаполис онлайн09:21

Главный фанат «Зенита» показал видео с поджогом его машины с нового ракурса

Невские Новости09:50

Поджог автомобиля заводящего «Зенита» на проспекте Кузнецова попал на видео

78.ru06:21

Лидер фанатов «Зенита» показал, как его автомобиль превратили в обугленную груду железа

Фонтанка.Ру11:37

В Петербурге сожгли машину заводящего фанатского виража «Зенита»

Sport24.ru01:56
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Происшествия

В переходе у московского метро обнаружили младенца

В подземном переходе рядом со станцией "Парк Победы" московского метро сотрудники метрополитена обнаружили брошенного младенца.
Газета.Ru 01:31
Кино

Перенесенный из-за стрельбы в США триллер «Охота» выйдет в марте

Скандальный триллер "Охота", подвергшийся критике президента США Дональда Трампа, выйдет в американский прокат 13 марта.
Газета.Ru 12:36
Происшествия

Уголовные дела возбудили на Ставрополье против мэра Георгиевска

Два уголовных дела возбудили на Ставрополье против главы Георгиевского городского округа Максима Клетина.
REGNUM 06:28
Общество

Директор ФБК Иван Жданов стал обвиняемым по делу о фильме «Он вам не Димон»

Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов сообщил, что прокуратура Москвы предъявила ему обвинительный акт о неисполнении решения суда (ч. 2 ст. 315 УК) по удалению фильма «Он вам не Димон» с YouTube-канала политика Алексея Навального.
Ведомости 10:58
Футбол

Кокорин провел встречу с президентом «Сочи»

Газета.Ru 15:17
Экономика

Центробанк продаст правительству акции Сбербанка

Правительство выкупит акции Сбербанка у ЦБ РФ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов РФ.
REGNUM вчера в 08:33
Здоровье

ВОЗ разрабатывает план координации для борьбы с коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) работает над генеральным планом координации клинических исследований для борьбы с коронавирусом.
ТАСС 15:04
Армия и оружие

Кремль ответил на заявление Эрдогана о нападениях в Сирии

Дмитрий Песков опроверг слова Реджепа Тайипа Эрдогана, который обвинил Россию и Сирию в убийстве мирных жителей в Идлибе.
НТВ 07:26
Политика

В Кремле отвергли идею обменять Донбасс на воду для Крыма

Накануне, 11 февраля, глава президентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия предположил, что Украина могла бы дать воду Крыму в обмен на предоставление Киеву контроля над всей территории Донбасса.
Газета.Ru 13:00
Хоккей

Гол Овечкина признали лучшим в истории НХЛ

Гол нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина в ворота «Финикс Койотс» в 2006 году был признан лучшим в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по версии журнала ESPN.
Lenta.ru 12:42
Футбол

«ПСЖ» разгромил «Дижон» и вышел в полуфинал Кубка Франции

"Пари Сен-Жермен" крупно обыграл "Дижон" и вышел в полуфинал Кубка Франции по футболу.
РИА Новости 14:33
Политика

Киев передал в подгруппу по Донбассу уточненный список пленных

Представители Киева передали в гуманитарной подгруппе по урегулированию в Донбассе уточненный список лиц, которых хотят освободить, сообщила в среду Дарья Олифер - пресс-секретарь представителя Киева на переговорах, экс-президента Украины Леонида Кучмы.
РИА Новости 11:42
Энергетика

Нефть осторожно переходит к росту

Основная причина, по которой фьючерсы перешли к восстановлению и удерживают позиции, кроется в замедлении темпов распространения китайского вируса и снижения смертности.
REGNUM 01:57
Происшествия

СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника

Известия 11:13
Политика

Рабочая группа предложит увеличить президентскую квоту сенаторов

Рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию предложит увеличить президентскую квоту сенаторов до 30 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на сопредседателя рабочей группы и главу комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова.
Rambler News Service вчера в 07:11
Космос

Орбиты помогли разграничить коричневые карлики и теплые юпитеры

Астрономы выяснили, что коричневые карлики и теплые юпитеры — принципиально разные классы объектов, даже несмотря на близкие массы.
N+1 02:26
Футбол

Ушёл из жизни Валерий Рейнгольд

Стало известно, что госпитализированный сегодня Валерий Рейнгольд скончался в московской больнице.
ГЛАС.RU вчера в 12:52
Происшествия

В петербургском торговом центре молодые люди подрались с охраной

Сотрудники охраны ТРЦ "Галерея" задержали молодых людей и отвели на охранный пункт для выяснения обстоятельств инцидента.
Газета Metro 15:06
Общество

Мобильный всемирный конгресс отменили из-за коронавируса

Организатор Мобильного всемирного конгресса (Mobile World Congress, MWC) GSMA (Объединение производителей и операторов индустрии сотовой связи) принял решение отменить мобильный всемирный конгресс в связи с эпидемией коронавируса.
Российская газета 14:52
Теннис

Хачанов проиграл во втором круге турнира в Роттердаме

Газета.Ru 14:50
Происшествия

На борту лайнера в Японии коронавирусом заразились еще 60 человек

Число зараженных новым коронавирусом на борту карантинного судна Diamond Princess у берегов Японии возросло в понедельник на 60 человек и достигло 130, передал телеканал TBS.
РИА Новости 10 февраля в 00:42
Общество

В Калининграде объяснили установку видеокамер в кабинетах гинекологов

Во вторник жительница Калининграда Екатерина Серебренникова рассказала РИА Новости, что обратилась в региональный минздрав и прокуратуру, так как в кабинете УЗИ в женской консультации напротив кушетки для пациентов установлена видеокамера, которую она заметила во время приема.
РИА Новости 10:59
Общество

Ученые и журналисты потребовали отмены приговора по делу «Сети»

Российские ученые и научные журналисты опубликовали заявление в поддержку обвиняемых по делу запрещенного в России сообщества «Сеть».
BFM.ru 09:15
Общество

Опубликованы фото застолья убийцы Немцова в российской колонии

Lenta.ru 07:44
Армия и оружие

Военные США открыли огонь по гражданским в ходе конфликта в Сирии

RT на русском 14:20
Шоу-бизнес

Андрей Григорьев-Апполонов сдал ДНК-тест на отцовство

Артист сдал ДНК-тест, чтобы доказать, что ребенок Сазыкиной ему не родной.
Что происходит 13:33
Здоровье

Доктор Мясников назвал плюсы коронавируса для россиян

Как сообщает ToDay News Ufa, в своем Тelegram-канале «Доктор Мясников» популярный доктор и телеведущий сообщил, что на данный момент риск подхватить новый китайский коронавирус именно на территории РФ полностью отсутствует.
ToDay News Ufa вчера в 04:04
Общество

На пляже Шотландии обнаружили скелет неизвестного морского зверя

На северо-восточном побережье Шотландии обнаружили останки загадочного морского существа, выброшенные на пляж ураганом «Сиара».
Известия 08:33
Происшествия

Экс-глава управления ФСИН скончался в зале суда на глазах у медиков

Совершивший попытку самоубийства после оглашения приговора экс-начальник управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов к моменту прибытия врачей в Чертановский суд Москвы был еще жив, но фельдшерам не удалось его спасти — признанный виновным в вымогательстве скончался от большой кровопотери.
Вести.Ru 07:41
Общество

Финская журналистка поделилась впечатлением от еды в российских школах

РИА Новости 13:34
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