"Адмиралтейские верфи" (входят в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) в Санкт-Петербурге в пятницу спустили на воду головной патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" проекта 23550.

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Головной патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин» спустили на воду. Об этом информирует телеканал «Звезда». Отмечается, что судно будет проводить работы в суровых северных широтах.

В Петербурге спустили на воду патрульный корабль «Иван Папанин»

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