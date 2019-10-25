Общество
RT на русскомВ Петербурге спустили на воду патрульный корабль «Иван Папанин»
Головной патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин» спустили на воду. Об этом информирует телеканал «Звезда». Отмечается, что судно будет проводить работы в суровых северных широтах.
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с чего всё началось
"Адмиралтейские верфи" (входят в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) в Санкт-Петербурге в пятницу спустили на воду головной патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" проекта 23550.ТАСС06:46
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На «Адмиралтейских верфях» спустили на воду патрульный корабль «Иван Папанин»
Телеканал Санкт-Петербург07:27
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