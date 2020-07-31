В Петербурге суд арестовал подозреваемого во взяточничестве депутата
Смотрите также
В России нашли памятники неизвестно где погибшим с 2014 года военным
Путин поручил проработать меры поддержки лишившихся вкладов россиян
Сергей Гармаш заявил об уходе из театра «Современник»
На границе с Украиной контрабандист пытался задавить пограничников РФ
На Алтае завели дело после обнаружения тел четырёх человек на турбазе
Звезда «Дома-2» Катя Жужа назвала пол второго ребенка
«Космическому» кино Тома Круза выделили 200 млн долларов
Муниципального депутата Галямину отпустили под подписку о невыезде
Мария Кожевникова показала фигуру в купальнике после похудения
Жене рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в убийстве
Белоруссия направила России ноту из-за образования очередей на границе
Белоруссия передала Украине список задержанных российских граждан
World Athletics предоставила ВФЛА отсрочку для уплаты штрафа
Kia презентовал внешность и интерьер обновленного кроссовера Sonet
Профессор Верткин перечислил признаки рака на ранней стадии
Дегтярев ответил на расследование Навального о доме за 100 млн рублей
Все испытавшие российскую вакцину от коронавируса выработали иммунитет
Николай Басков показал нового питомца
Путин пообещал выделить Иркутской области 10 млрд рублей
Россия возобновляет международное авиасообщение с некоторыми странами
Украина намерена добиться экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян
Путин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии
Польша заявила о новых деталях в деле о крушении Ту-154 под Смоленском
Дегтярев ответил на расследование Навального о доме за 100 млн рублей
Суд отменил приговор Царнаеву за теракт на Бостонском марафоне
Банки поддержали списание средств с неактивных счетов россиян
Сергей Гармаш заявил об уходе из театра «Современник»
На Алтае завели дело после обнаружения тел четырёх человек на турбазе
Тутберидзе объявила об уходе фигуристки Косторной к Плющенко
Муниципального депутата Галямину отпустили под подписку о невыезде
Все испытавшие российскую вакцину от коронавируса выработали иммунитет
Приморский районный суд Петербурга избрал меру пресечения задержанному накануне депутату Законодательного собрания Северной столицы Роману Ковалю. До 29 сентября парламентарий будет находиться под стражей, сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.В источнике
Подробнее о событии