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Российская газета
Российская газета

В Петербурге суд арестовал подозреваемого во взяточничестве депутата

Приморский районный суд Петербурга избрал меру пресечения задержанному накануне депутату Законодательного собрания Северной столицы Роману Ковалю. До 29 сентября парламентарий будет находиться под стражей, сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.В источнике
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ТАСС

Суд арестовал помощника депутата Заксобрания Петербурга по делу о взятке

ТАСС18:59
Фонтанка.Ру

Экс-помощник депутата Коваля, подозреваемого в крупной взятке, уверяет, что забирал старый долг. Его все равно отправили в СИЗО до конца сентября

Фонтанка.Ру17:12
Газета.Ru

Арестован посредник в передаче взятки депутату заксобрания Петербурга Ковалю

Газета.Ru17:53
РИА Новости

Суд арестовал петербургского депутата Коваля

РИА Новостивчера в 15:31
78.ru

Задержанного за взятку депутата петербургского Заксобрания Коваля арестовали на два месяца

78.ruвчера в 14:51
Петербургский дневник

Защита Романа Коваля будет обжаловать его арест

Петербургский дневниквчера в 15:41
Lenta.ru

Арестован помощник заподозренного в получении взятки в виде новой Audi депутата

Lenta.ru18:38
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Путин поручил проработать меры поддержки лишившихся вкладов россиян

«Правительству России совместно с ЦБ рассмотреть вопрос о дополнительных мерах поддержки граждан, лишившихся вкладов в банках», — говорится в перечне поручений по итогам встречи главы государства с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.
РБКвчера в 04:06
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На границе с Украиной контрабандист пытался задавить пограничников РФ

"При задержании нарушитель не выполнил законные требования пограничного наряда об остановке и попытался скрыться вглубь российской территории, направив свой автомобиль УАЗ- 452 на пограничников, при этом опасно маневрируя и создавая угрозу их жизни и здоровью", - говорится в сообщении.
Российская газетавчера в 08:23
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Плющенко опроверг слова Тутберидзе о договоренности с Косторной с мая

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опроверг слова заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, согласно которым он договорился с фигуристкой Аленой Косторной о переходе еще в мае, передает РИА "Новости".
Газета.Ru18:50
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World Athletics предоставила ВФЛА отсрочку для уплаты штрафа

"Был осуществлён небольшой прорыв" ВФЛА может быть исключена из числа членов Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics), если до 15 августа не выплатит долг в размере $6,31 млн ($5 млн — наложенный в марте штраф и $1,31 млн — прочие расходы).
RT на русскомвчера в 03:25
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Дегтярев ответил на расследование Навального о доме за 100 млн рублей

Хабаровск, 1 августа 2020, 00:10 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев ответил на расследование оппозиционного блогера Алексея Навального, который утверждает, что у политика якобы есть дом за 100 млн рублей.
REGNUM17:10
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Все испытавшие российскую вакцину от коронавируса выработали иммунитет

Вакцина от коронавирусной инфекции, которая разрабатывается российскими учеными, формирует иммунитет у 100 процентов добровольцев, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Lenta.ruвчера в 16:06
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Путин пообещал выделить Иркутской области 10 млрд рублей

Кобзев пояснил, что в рамках соглашения с Минфином России Иркутская область должна сократить свои расходы на 22 млрд руб. Однако, по словам губернатора, регион в состоянии урезать бюджет только на 10-12 млрд.
Газета.Ru30 июля в 14:22
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