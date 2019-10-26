Происшествия
REGNUMВ Петербурге суд не стал арестовывать следователя, получившего взятку
По версии следствия, Шиманский, который является старшим следователем ГСУ СК РФ по Петербургу, получил от зампрокурора Горного информацию о том, что МВД расследует уголовное дело в отношении предпринимателя по фамилии Юнг, и бизнесмен хочет откупиться, передав через них взятку полиции.
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Суд Петербурга не стал арестовывать подозреваемых во взятке следователя и полицейского
Невские Новостивчера в 23:28
Суд отказался заключать под стражу следователя, подозреваемого в крупной взятке
Петербургский дневниквчера в 13:10
Суд не стал заключать под стражу петербургского следователя, подозреваемого в многомиллионной взятке
КП - Санкт-Петербургвчера в 10:48
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Кремль отреагировал на планы Белоруссии взять деньги у Китая
В Кремле считают суверенным правом Белоруссии переговоры о кредите с Китаем, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 25 октября в 07:31
Кино
Киностудии выдвинули актеров-претендентов на премию «Оскар»
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Футбол
Бывший игрок «Ахмата» Жаба может перейти в «Спартак»
Летом 2017 года Жаба перешел в «Ахмат», а спустя год он перешел в ПАОК. За трансфер игрока греческий клуб заплатил 5 миллионов евро.
Vprognoze.ru вчера в 06:52
Общество
В Россию поступила первая партия препарата «Фризиум»
Директор детского хосписа «Дом с маяком» Лидия Мониава на своей странице в Facebook сообщила, что в Россию поступила первая партия препарата «Фризиум», который применяется для лечения детей, больных эпилепсией.
RT на русском вчера в 16:28
Происшествия
Число жертв ДТП в Алтайском крае возросло до восьми человек
Количество погибших в результате дорожно-транспортного происшествия в Алтайском крае увеличилось до восьми человек.
REGNUM вчера в 01:41
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Демиан Майя победил Бена Аскрена удушающим приемом
Через несколько секунд Майя забрал спину соперника и провел удушающий прием, в результате которого Аскрен потерял сознание.
Allboxing.ru вчера в 10:58
Наука
В туннелях Монтесумы найдены загадочные барельефы доиспанской эпохи
Загадочные рисунки и барельефы (всего одиннадцать изображений) доколумбовой эпохи найдены учеными-археологами в туннелях Монтесумы (Мексика), информирует пресс-служба Национального института антропологии и истории (INAH).
Ugpressa.ru вчера в 09:19
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За развратное поведение в самолете задержаны два дальневосточника
Подвыпившая пара совершала действия сексуального характера прямо в салоне самолета, летевшего рейсом Москва — Владивосток.
Gazeta.SPb вчера в 11:07
Политика
Fox News узнал о возможном уничтожении лидера ИГ силами США
Один из лидеров запрещенной в России террористической организации ИГ, предположительно, был ликвидирован в Идлибе силами США.
Известия вчера в 23:53
Политика
Зеленский прокомментировал грубую беседу с националистами в Донбассе
Московский Комсомолец вчера в 12:15
Фигурное катание
Бойкова и Козловский выиграли короткую программу на Skate Canada
В канадском Кэлоуне проходит второй этап Гран-при по фигурному катанию Skate Canada. С короткой программой выступили спортивные пары.
Вести.Ru 25 октября в 20:54
Армия и оружие
Первые С-300 поступили на вооружение российской базы в Таджикистане
Первые зенитные ракетные комплексы С-300ПС поступили на вооружение 201-й российской военной базы в Таджикистане.
RT на русском вчера в 09:09
Кино
«Джокер» стал самым кассовым фильмом с рейтингом «18+»
«Джокер» официально стал самым кассовым фильмом с рейтингом «18+» (R) — сегодня сборы ленты Тодда Филлипса превысили 788 млн долларов.
Игромания.ру 25 октября в 15:19
Происшествия
Дедовщина, возможно, привела к бойне в воинской части в Забайкалье
ЧП в воинской части посёлка Горный Забайкальского края некоторые бывшие военные связывают со старшим лейтенантом Данилом Пьянковым.
Эхо Москвы вчера в 03:00
Экономика
Значительный рост цен на красную икру не стоит ожидать на Новый год
Снижение вылова лососевых не окажет значительного влияния на рост цен на красную икру к Новому году.
REGNUM вчера в 21:55
Происшествия
В Санкт-Петербурге в ДТП с автобусом погибли два человека
В результате два человека погибли и еще двое получили ранения, сообщает ТАСС, ссылаясь на региональное управление ГИБДД.
Российская газета вчера в 19:00
Армия и оружие
Опубликован план захвата Калининградской области Польшей и США
Потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет к потере первой Калининградской области.
Lenta.ru вчера в 17:02
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Карпин: «Понравилась реакция команды и болельщиков на неудачу»
ФК Ростов вчера в 15:52
Экономика
В ПФР объяснили, возможна ли индексация пенсий работающих пенсионеров
В Пенсионном фонде России подсчитали сумму, которая потребовалась бы в 2020 году на индексацию пенсий работающих пенсионеров.
Online47.ru 24 октября в 06:25
Космос
На клинописных табличках найдено самое древнее описание полярного сияния
Ассирийские таблички с упоминанием полярного сияния найдены японскими астрофизиками, сообщает 25 октября Live science.
Красная весна 25 октября в 18:14
Футбол
Карпин оригинально поздравил игрока «Ростова» с днем рождения
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин оригинально поздравил игрока желто-синих Эвелина Попова с днем рождения.
Газета.Ru вчера в 17:53
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Самбурская намекнула, что Малахов предлагал ей заняться эскортом
Актриса Настасья Самбурская вслед за Натальей Рудовой обвинила Андрея Малахова в предложении заняться вещами, схожими с оказанием эскорт-услуг.
Телепрограмма вчера в 10:45
Армия и оружие
США цинично обкрадывают Сирию с помощью курдских боевиков и ЧВК
Минобороны России представило доказательства того, что США, используя военных и ЧВК, занимаются незаконной добычей нефти на захваченных месторождениях в Сирии.
Экономика сегодня вчера в 13:14
Футбол
«Монако» одолел «Нант», Головин отдал результативный пас
Российский полузащитник Александр Головин отметился результативной передачей.
Soccer.ru 25 октября в 16:38
Армия и оружие
После побега из лагеря в Сирии пропали 50 россиянок с детьми
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Шоу-бизнес
Певица Любовь Успенская призналась, что не носит нижнего белья
Певица Любовь Успенская призналась, что не носит нижнего белья в ходе шоу «Бар в большом городе».
ФАН вчера в 19:14
Культура
Гарик Харламов высмеял Соловьёва в эфире Comedy Club
Юморист Гарик Харламов исполнил две песни о телеведущем Владимире Соловьёве в передаче Comedy Club.
News.ru вчера в 08:17
Общество
Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости
Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Газета.Ru 25 октября в 11:59
Политика
Экс-посол Австрии назвал условие отмены антироссийских санкций
Бывший посол Австрии в России Фридрих Бауэр заявил, что для отмены антироссийских санкций необходима поддержка группы стран.
RT на русском вчера в 20:43