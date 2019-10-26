По версии следствия, Шиманский, который является старшим следователем ГСУ СК РФ по Петербургу, получил от зампрокурора Горного информацию о том, что МВД расследует уголовное дело в отношении предпринимателя по фамилии Юнг, и бизнесмен хочет откупиться, передав через них взятку полиции.

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