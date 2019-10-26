Происшествия
REGNUMВ Петербурге суд не стал арестовывать следователя, получившего взятку
По версии следствия, Шиманский, который является старшим следователем ГСУ СК РФ по Петербургу, получил от зампрокурора Горного информацию о том, что МВД расследует уголовное дело в отношении предпринимателя по фамилии Юнг, и бизнесмен хочет откупиться, передав через них взятку полиции.
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Суд Петербурга не стал арестовывать подозреваемых во взятке следователя и полицейского
Невские Новостивчера в 23:28
Суд не стал заключать под стражу петербургского следователя, подозреваемого в многомиллионной взятке
КП - Санкт-Петербургвчера в 10:48
Суд отказался заключать под стражу следователя, подозреваемого в крупной взятке
Петербургский дневниквчера в 13:10
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Происшествия
В Забайкалье солдат застрелил восьмерых сослуживцев
Коммерсантъ 25 октября в 08:09
Фигурное катание
Александра Трусова с двумя мировыми рекордами выиграла Гран-при Канады
Напомним, что первый этап Гран-при "Скейт Америка" выиграла Анна Щербакова, став первой фигуристкой исполнившей в произвольной программе два четверных лутца.
Российская газета вчера в 18:20
Армия и оружие
В США представлен план захвата НАТО Калининградской области
Научный сотрудник неправительственной, но основанной при поддержке ЦРУ, американской организации The Jamestown Foundation Ричард Хукер обнародовал доклад How To Defend The Baltic States ("Как защитить государства Балтики"), в котором заявил, что НАТО "отберет" у России Калининградскую область в случае агрессии со стороны российских войск против стран Балтии.
Газета.Ru 03:32
Гаджеты
Стали известны стоимость и дата выхода наушников Apple AirPods Pro
Цены на AirPods Pro в компании не разглашают. Ранее стало известно, что беспроводные наушники AirPods 2 не оправдали своих ожиданий.
NewInform 03:20
Общество
Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости
Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Газета.Ru 25 октября в 11:59
Армия и оружие
Колонна военных США вернулась в Сирию из Ирака
Колонна военнослужащих США вернулась с территории Ирака в сирийскую провинцию Хасеке, сообщает SANA.
Москва 24 вчера в 08:36
Политика
Поспоривших с Зеленским бойцов в Донбассе назвали незаконными военными
Люди в военной форме, с которыми разговаривал президент Украины Владимир Зеленский в ходе посещения населенного пункта Золотое в Луганской области, не являются представителями вооруженных сил Украины, сообщили в Facebook представители штаба Операции объединенных сил (ООС).
Коммерсантъ вчера в 19:15
Армия и оружие
Пентагон отчитался о ликвидации лидера ИГ аль-Багдади
Американские военные провели спецоперацию в провинции Илдиб на северо-западе Сирии, в ходе которой уничтожили 48-летнего лидера "Исламского государства" (ИГ, террористическая организация, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади, передает издание Newsweek.
Газета.Ru 02:30
Шоу-бизнес
Стас Пьеха отказывается разводиться с женой из-за ребенка
Наталья подтверждает слова пока еще законного супруга, что не хочет травмировать ребенка, поэтому вопрос официального разрыва они отложили.
StarHit.ru вчера в 15:00
Общество
Один строгий запрет Параскевы: это категорически нельзя делать 27 октября
27 октября Православная церковь чтит память Параскевы Сербской - христианской святой, которая после смерти родителей, раздав наследство нуждающимся, выбрала аскетический образ жизни, приняла постриг и отправилась на Святую землю.
Московский Комсомолец 00:09
Кино
В прокат вышел триллер «Текст» по роману Дмитрия Глуховского
RuNews24.ru 25 октября в 14:02
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП под Челябинском
На трассе в Челябинской области столкнулись два легковых автомобиля, в результате аварии погибли четыре человека, в том числе один ребенок.
РБК 03:16
Политика
Дешевый российский уголь нанесет удар по энергобезопасности Украины
Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев предрек крах энергетического сектора Украины из-за поставок дешевого российского угля.
Вести.Ru 03:33
Здоровье
Назван наиболее эффективный способ защиты от гриппа
По-прежнему, наиболее эффективными инструментами защиты от гриппа остаются вакцина, здоровый образ жизни и личная гигиена.
Vologda-poisk.ru вчера в 00:05
Экономика
Кремль отреагировал на планы Белоруссии взять деньги у Китая
В Кремле считают суверенным правом Белоруссии переговоры о кредите с Китаем, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 25 октября в 07:31
Происшествия
Восемь человек погибли в ДТП на Алтае
Погибли восемь человек, в том числе один ребенок. В микроавтобусе находилась группа пожилых людей, которые ехали на творческий конкурс.
Ведомости вчера в 03:41
Авто
УАЗ напомнил о необычном кемпере УАЗ-452
На сей раз внимания удостоился автодом Adventure Camper, построенный итальянской фирмой Schieppati на базе УАЗ-452 «Буханка».
Автоновости дня вчера в 10:37
Происшествия
Школьник жестоко расправился со своей матерью в Петербурге
В Санкт-Петербурге 12-летний школьник совершил жестокое убийство своей матери. Об этом сообщает 78.ru, ссылаясь на источник.
Газета.Ru 02:43
Общество
Кардиган Курта Кобейна продали за 334 тысячи долларов
В 334 тысяч долларов был оценен кардиган солиста группы Nirvana Курта Кобейна на состоявшемся в Нью-Йорке аукционе.
Свободная Пресса 00:59
Происшествия
Посетителя ТЦ «Савеловский» ударили ножом в грудь
В Москве неизвестный ранил ножом в грудь посетителя торговом комплексе "Савеловский".
РИА Новости 03:26
Общество
Титул «Мисс Земля-2019» достался представительнице Пуэрто-Рико
Победительницей конкурса «Мисс Земля-2019» стала 21-летняя представительница Пуэрто-Рико Неллис Пиментель.
Мойка78 вчера в 07:45
Общество
Умерла солистка «Бурановских бабушек»
Газета.Ru вчера в 12:20
Шоу-бизнес
Участник «Голоса» объяснил, почему не пожал руку Сюткину
Во время ухода со сцены, участник пожал руки всем судьям, кроме Валерия Сюткина.
Ореанда-Новости вчера в 09:02
Армия и оружие
В Афганистане ликвидировали более 50 талибов
На северо-западе Афганистана в провинции Фарьяб по меньшей мере 53 боевика радикального движения «Талибан»* были ликвидированы.
RT на русском 03:09
Авто
В России посчитан средний возраст легковых автомобилей
Автоновости дня вчера в 23:45
Происшествия
В Новокузнецке в квартире взорвался сейф
РИА Новости вчера в 06:06
Происшествия
Люди пострадали при взрыве газа в кафе в Улан-Удэ
Пожар возник в результате взрыва бытового газа в кафе в центре Улан-Удэ, 12 человек пострадали.
News.ru 25 октября в 23:50