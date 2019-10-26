Происшествия
РБКВ Петербурге следователя оставили без ареста за взятку в 19 млн руб
По версии следствия, которую приводит пресс-служба, они участвовали в передаче взятки в 19 млн руб. Как отмечает пресс-служба, Шиманского освободили из-под стражи на месте. Суд также не удовлетворил требование защиты поместить Лисового под домашний арест.
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Суд Петербурга не стал арестовывать подозреваемых во взятке следователя и полицейского
Невские Новостивчера в 23:28
Суд не стал заключать под стражу петербургского следователя, подозреваемого в многомиллионной взятке
КП - Санкт-Петербургвчера в 10:48
Суд отказался заключать под стражу следователя, подозреваемого в крупной взятке
Петербургский дневниквчера в 13:10
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Происшествия
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