Происшествия

РБКРБКВ Петербурге следователя оставили без ареста за взятку в 19 млн руб

По версии следствия, которую приводит пресс-служба, они участвовали в передаче взятки в 19 млн руб. Как отмечает пресс-служба, Шиманского освободили из-под стражи на месте. Суд также не удовлетворил требование защиты поместить Лисового под домашний арест.
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Суд Петербурга не стал арестовывать подозреваемых во взятке следователя и полицейского

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Суд не стал заключать под стражу петербургского следователя, подозреваемого в многомиллионной взятке

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Суд отказался заключать под стражу следователя, подозреваемого в крупной взятке

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Суд завершил партию домино-шоу силового Питера «рыбой». Полицейского и следователя отправили домой

Фонтанка.Рувчера в 11:16
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Происшествия

Россиянка впала в кому после отдыха в Турции

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В результате стрельбы за пределами Гринвилля, штат Техас, в районе Далласа, погибли как минимум два человека, еще более десяти получили ранения, сообщает Fox News.
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В Греции прокомментировали возможный переход Жабы в «Спартак»

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Билеты на рейсы «Победы» в Россию подорожают меньше, чем ожидалось

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Общество

Папу Римского попросили сделать исключение для женатых мужчин

Отмечается, что речь идет не об отказе Римско-католической церкви от безбрачия для принятия сана — участники ассамблеи попросили сделать исключение для священников в отдельных районах.
Lenta.ru 05:45
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Трусова выиграла Гран-при Канады с двумя мировыми рекордами

Российская фигуристка Александра Трусова отпраздновала победу на втором этапе взрослого Гран-при - Skate Canada.
Газета.Ru 03:18
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Blizzard изменила иконку Diablo 2

Компания Blizzard обновила иконки Diablo 2 в приложении Battle.net Launcher. На это обратил внимание инсайдер Metro_OW в твиттере.
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Патриарх Кирилл освятил кафедральный собор Ростова-на-Дону

Глава Русской православной церкви провел Великое освящение Ростовского кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы.
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Зеленский объяснил спор с военными в Донбассе

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Названы 7 главных запретов для людей с повышенным давлением

7 главных запретов для людей с повышенным давлением назвали медики.
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Политика

Губернатор Алиханов посмеялся над планами НАТО по захвату Калининграда

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов посмеялся над планами военного блока НАТО по захвату российского эксклава.
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В Петербурге ребенок подозревается в убийстве матери

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Происшествия

В Казани задержали 14 предполагаемых участников ночной перестрелки

В Казани полицейские задержали 14 предполагаемых участников ночной перестрелки, произошедшей около полуночи 25 октября.
Российская газета 05:19
Происшествия

ФСБ предотвратила массовое убийство в колледже под Москвой

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали 18-летнего студента подмосковного аграрного колледжа, который, по предварительным данным, готовил массовое убийство в учебном заведении.
Lenta.ru 06:25
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Андрей Малахов оправдался перед Ольгой Серябкиной за скандальный эфир

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Госдума поддержала заморозку накопительной части пенсий до 2022 года

Госдума в первом чтении одобрила законопроект правительства о продлении заморозки накопительной части пенсий еще на один год — до 2022 года.
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Минобороны России прокомментировало заявления главы Пентагона Марка Эспера о сохранении группировки американских военнослужащих на востоке Сирии якобы для предотвращения доступа «Исламского государства»* к нефтяным полям.
RT на русском вчера в 03:10
Политика

Дешевый российский уголь нанесет удар по энергобезопасности Украины

Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев предрек крах энергетического сектора Украины из-за поставок дешевого российского угля.
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Врачи предупредили об опасности томатного сока

Зачастую производители не указывают количество соли, а потому гипертоникам лучше всего избегать регулярного употребления томатного сока либо делать его самостоятельно из томатной пасты без добавления соли.
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«Джокер» стал самым кассовым фильмом со взрослым рейтингом

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Журнал Rolling Stone назвал самые страшные сериалы всех времен

ФАН вчера в 03:22
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Боец из США напал на судью после поражения на турнире Bellator

Американский боец смешанных единоборств Маркус Сурин напал на судью на турнире Bellator 232.
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В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти пассажира

РИА Новости вчера в 15:52
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Банк России снизил ключевую ставку до 6,5%

Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов (0,5 п. п.) - до 6,5% на фоне более быстрого замедления инфляции.
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Завершены съемки нового фильма о Джеймсе Бонде

Коммерсантъ вчера в 13:18
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В Хакасии женщина после ссоры с мужем ранила своего пятимесячного сына

Согласно предварительной версии, в селе Таштып 26 октября после ссоры с мужем 46-летняя женщина из-за ревности повредила оба глаза пятимесечному сыну.
ТАСС 02:42
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