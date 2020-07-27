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РИА Новости
РИА Новости

В Петербурге суд оштрафовал журналиста Френкеля на 2,5 тысячи рублей

Дзержинский районный суд оштрафовал на 2,5 тысячи рублей журналиста Давида Френкеля за неповиновение сотруднику полиции и вмешательство в работу комиссии на избирательном участке в Петербурге во время голосования по поправкам к конституции, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.В источнике
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Форпост Северо-Запад

Журналиста Френкеля оштрафовали за инцидент, в котором ему сломали руку

Форпост Северо-Запад08:53
Петербургский дневник

Журналиста Давида Френкеля оштрафовали на 2,5 тысячи рублей

Петербургский дневник08:24
ТАСС

Суд в Петербурге оштрафовал журналиста Френкеля на 2,5 тыс. рублей

ТАСС08:17
DP.RU

В Петербурге оштрафовали журналиста, которому сломали руку во время голосования

DP.RU08:08
РИА Новости

В Петербурге суд оштрафовал журналиста Френкеля на 2,5 тысячи рублей

РИА Новости08:35
Фонтанка.Ру

Журналиста «Медиазоны» Давида Френкеля, которому сломали руку на голосовании по Конституции, оштрафовали за неповиновение полиции

Фонтанка.Ру08:04
Эхо Москвы

Суд в Петербурге оштрафовал журналиста Давида Френкеля, которому сломали руку на избирательном участке, на 2,5 тыс руб

Эхо Москвы08:02

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Москве

Другие предотвращенные теракты Ранее в ФСБ сообщили, что силовики в Москве, Новосибирске и Красноярском кране задержали 22 участников ячейки запрещенной террористической организации "Исламское движение Узбекистана" *.
РИА Новости08:47
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Hyundai презентовала спортивную версию кроссовера Hyundai Santa Fe

Отличить спортивный Hyundai Santa Fe можно будет по более агрессивному дизайну, где появятся колесные диски размером 21 дюйм, шины Michelin Pilot Sport, большие патрубки выхлопной системы, а также сдвоенный спойлер на пятой двери.
Tvoe-avto.com07:34
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СК проверяет данные об истязании детей в Среднеуральском монастыре

Сегодня, 27 июля, уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова сообщила о намерении направить в федеральные Генпрокуратуру и Следственный комитет просьбу о проверке информации об истязании несовершеннолетних воспитанников монастыря.
Газета.Ru08:25
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За нелегальный техосмотр в России введут уголовную ответственность

Техосмотр без аккредитации теперь попадает под статью УК РФ, если в результате нелегального ТО был нанесен ущерб гражданам или государству при крупном доходе - нарушитель получит штраф или арест на полгода.
Газета.Ru04:51
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Глава ОСК предложил ввести орган, утверждающий цены на головные суда

Глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным предложил ввести орган, утверждающий цены на головные суда, им мог бы стать Минпромторг.
РИА Новости08:06
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