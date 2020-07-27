В Петербурге суд оштрафовал журналиста Френкеля на 2,5 тысячи рублей

Дзержинский районный суд оштрафовал на 2,5 тысячи рублей журналиста Давида Френкеля за неповиновение сотруднику полиции и вмешательство в работу комиссии на избирательном участке в Петербурге во время голосования по поправкам к конституции, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.