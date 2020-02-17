Петроградский районный суд принудительно вернул в больницу жительницу Санкт-Петербурга Аллу Ильину, которая находилась в карантине с подозрением на коронавирус, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Около десяти дней назад Ильина сбежала из инфекционной больницы имени Боткина.

В Петербурге суд вернул в больницу сбежавшую из карантина пациентку

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