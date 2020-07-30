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РИА Новости
РИА Новости

В Петербурге супругу рэпера из Украины подозревают в расчленении мужа

Супруга гражданина Украины задержана в Петербурге по подозрению в расчленении мужа, предположительно, скончавшегося от передозировки наркотиков, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.В источнике
С чего всё началось
Фонтанка.Ру

В квартире на Невском нашли части тела рэпера Энди Картрайта. Задержана его жена

Несколько дней в квартире на Невском проспекте пролежали расчлененные останки участника Versus Battle Энди Картрайта. По предварительной версии, он умер от передозировки, а жена не хотела его бесславной смерти.
Фонтанка.Ру01:44
Подробнее о событии
78.ru

В доме на Невском проспекте нашли расчленённое тело украинского рэпера

78.ru01:52
Петербургский дневник

Расчлененное тело украинского рэпера нашли в Петербурге

Петербургский дневник02:42
Телеканал Санкт-Петербург

Расчлененное тело рэпера Энди Картрайта нашли в квартире на Невском проспекте

Телеканал Санкт-Петербург02:41
ТАСС

Источник: в квартире в Петербурге нашли расчлененное тело рэпера Энди Картрайта

ТАСС02:45
Фонтанка.Ру

В квартире на Невском нашли части тела рэпера Энди Картрайта. Задержана его жена

Фонтанка.Ру01:44
Piter.tv

На Невском жена расчленила и положила в пять пакетов останки рэпера Энди Картрайта

Piter.tv01:38
КП - Санкт-Петербург

Умер Энди Картрайт: Жена рэпера четыре дня прятала его расчлененное тело в квартире на Невском проспекте

КП - Санкт-Петербург03:20

Депутаты Заксобрания Ульяновской области устроили драку на заседании

Первый заместитель председателя Законодательного собрания Ульяновской области, руководитель фракции "Единая Россия" Василий Гвоздев принес извинения ульяновцам за потасовку между депутатами, которая произошла в среду во время заседания регионального парламента.
ТАССвчера в 16:03
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Последний спутник китайской навигационный системы BeiDou приступил к работе

Пекин, 30 июля 2020, 05:56 — REGNUM Последний и 55-й по счету спутник китайской навигационной спутниковой системы BeiDou (BDS) приступил к работе в рамках группировки после проведения орбитального тестирования, сообщает 29 июля агентство Синьхуа.
REGNUM22:56

Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

В своем запросе Парфенов призывает проверить – в связи с поправками в Конституцию, запрещающих двойное гражданство государственным деятелям РФ – депутатов, сенаторов и других должностных лиц на наличие иностранного паспорта.
Вести.Ruвчера в 12:27
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Разработчики нашли способ повысить ударную силу российских танков

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в госкорпорацию "Ростех") запатентовал устройство, позволяющее повысить бронепробивное действие снаряда танковых и противотанковых пушек.
РИА Новости01:58