В Петербурге супругу рэпера из Украины подозревают в расчленении мужа
Супруга гражданина Украины задержана в Петербурге по подозрению в расчленении мужа, предположительно, скончавшегося от передозировки наркотиков, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.В источнике
С чего всё началось
В квартире на Невском нашли части тела рэпера Энди Картрайта. Задержана его жена
Несколько дней в квартире на Невском проспекте пролежали расчлененные останки участника Versus Battle Энди Картрайта. По предварительной версии, он умер от передозировки, а жена не хотела его бесславной смерти.
Фонтанка.Ру01:44
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Расчлененное тело рэпера Энди Картрайта нашли в квартире на Невском проспекте
Телеканал Санкт-Петербург02:41